Ah bu bizim hâkimler…

Önce New York’ta yaşayan bir Amerikalı olduğumuzu farz edelim ve CNN’in geçen günkü haberini biraz aynen verelim.

***

Twitter hesabında bazı kullanıcıları engelleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yargı engeline takıldı. Ankara’da bulunan yüksek mahkeme, Cumhurbaşkanının kullanıcıları engellemesinin Anayasaya aykırı olduğuna hükmetti. Mahkeme, Erdoğan’ın Twitter üzerinden bazı kullanıcıları engellemesiyle ilgili dâvâda kararını açıkladı. Mahkeme Erdoğan’ın Twitter’da hiçbir kullanıcıyı engellemeyeceğine karar verdi. Karar, Erdoğan ve sosyal medya ekibinin Erdoğan’ın resmî Twitter hesabını takip eden bazı kullanıcıları engellemesi sonrasında verildi.

Kararda “devlet memurlarının politik görüşleri nedeniyle hiçbir kişiyi engelleyemeyeceklerini” belirten yüksek hâkim Nami Reis Buçuval, aksine davranışın Anayasa ile koruma altına alınmış düşünce özgürlüğünün bir ihlâli olacağına hükmetti.

Kararda Cumhurbaşkanının Twitter hesabının, hükümet faaliyetlerinin ortaya konduğu, karşılıklı etkileşime dayanan kamusal bir alan olduğuna dikkat çekilirken herkesin bu alana erişim hakkı olması gerektiği belirtildi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ne bağlı bir Enstitü 2017 yılında Twitter kullanıcılarının Erdoğan tarafından engellenmesine karşı dâvâ açmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaklaşık 5.2 milyon takipçisi bulunuyor. Takipçilerin ne kadarının bot hesap olduğu ise belirsiz.

***

Şimdi de bu haberi yorumlayalım.

- Hâkim Buçuval’ın hangi hukuk fakültesinden mezun olduğunu merak eder misiniz?

Sanmam. Zira Türkiye’de hâkimlerimizin hepsi birbirinden değerli fakültelerden diplomalılar.

- Dâvâcının niyetini sorgular mısınız?

Sanmam. Memleketimizde kimseye hain gözüyle bakmaya filan gerek yok. Herkes hür ve yargı da bağımsız sonuçta.

- Cumhurbaşkanının tepkisini merak eder misiniz?

Hayır. Zira cumhurbaşkanının “hukuk ne diyorsa söz odur, bana söz düşmez” diyeceğinden eminsiniz.

Şimdi CNN’in haberini biraz değiştirip verelim: Bu olay ABD’de olmuş olsun. Başkan Trump’mış. Mahkeme New York Federal Mahkemesi. Hâkim de Naomi Reice Buchwald.

Şaştınız mı!

Onları mı buraya getirmek istersiniz, yoksa bizi mi oraya götürmek istersiniz?

Zor soru. Haydi çıkın işin içinden.

Ama merak etmeyin, çıkış var. Hem de yakında. Sadece T A M A M demekten geçiyor.