Aile Bakanlığına bina teklifimdir!

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kendi binasında değilmiş. Galiba bir bina yapılacakmış. Yapılsın. Ama bu bina Bakanlığın amacına da uygun olsun.

Bu bakanlığın amacı insanların birbirleriyle iyi geçinmelerini sağlamak ve bu maksatla sosyal politikalar uygulamak olduğuna göre bizim de bir proje teklifimiz var:

Bakanlığın yeni binasının damında tüm Türkiye’den görünecek şekilde şunlar yazsın:

“Ey vatandaş, dünyayı ve içindekileri Allah için sev ki hem başkalarıyla aranda niza çıkmasın ve hem de sevgin boşa gitmesin.”

Bakanlık binası on duvarlı olsun. Her bir duvarında da sırasıyla şunlar yazsın:

1. Yiyecek ve içecekleri Allah için severek ye-iç.

Helalden kazanıp kanaatkârlıkla harcıyorsan ve fikredip şükrederek tüketiyorsan Allah için seviyorsun demektir.

2. Ana babanı, onlara sana karşı engin şefkat duygusunu veren Allah namına sev.

Onları, yaşlanıp sana yük oldukları zamanda da sevebiliyorsan ve senin için takdir ettikleri paya itirazsız razı olabiliyorsan ana babanı nefsin için değil Allah için seviyorsun demektir.

3. Evladını Allah’ın emaneti olarak sev ve koru.

Senden önce vefat ettiği takdirde “demek Allah’ın takdiri böyleymiş” deyip sabredebiliyorsan evladını nefsin için değil Allah için seviyorsun demektir.

4. Dostunu ve ahbabını Allah için karşılıksız sev.

Dostun Allah’ı sevenlerden ise senin ona sevgin Allah içindir. Endişe etme. Sev.

5. Eşini Allah için sev.

Yaşlanıp da yakışıklılığı ya da güzelliği gittiğinde de sevebiliyorsan demek Allah için seviyorsun. Sev kardeşim.

6. Peygamberleri ve evliyayı sev.

Onları Allah’ın makbul kulu olduğu için seviyorsun ya. Demek o sevgi de Allah içindir. Boşver başkalarını. Sen sev.

7. Canını sev, hayatını koru.

Bunları, sana ebedi hayatı kazandıracağı için seviyorsan mesele yok. Korumaya da devam et.

8. Gençliğini sev. Genç kalmaya çalış.

Allah’ın sana güzel bir nimeti olarak biliyorsan o sevgi ve arzu meşrudur.

9. Baharı sev. Hatta çiçeğe âşık ol.

Yeter ki sen aslında Allah’ın onlarda tecelli eden isimlerini sev. Mesele yok.

10. Dünyayı ve bütün içindekileri sev.

Ama nefsini karıştırmadan sevebilirsen ve dünyayı ahiretin tarlası ve Allah’ın isimlerinin aynası ve Allah’ın bir mektubu ve misafirhanesi olarak bilir ve öyle seversen sen de yaşadın, sevgin de.

“Elhâsıl, dünyayı ve ondaki mahlûkatı (yaratılmışları) mânâ-i harfiyle sev, mânâ-i ismiyle sevme; ‘Ne kadar güzel yapılmış’ de, ‘Ne kadar güzeldir’ deme. Ve kalbin bâtınına (içine) başka muhabbetlerin girmesine meydan verme. Çünkü, bâtın-ı kalb (kalbin içi) âyine-i Sameddir (samed olan Allah’ın tam tecelli-yansıma yeridir) ve Ona mahsustur.”

(Ayrıntılar Diyanet Baskısı Sözler’de 32. Söz İkinci Nokta’nın İkinci Mebhasındaki İkinci Nüktede…)

Yapılacak Bakanlık binasının içindekilere gelince…

Bakan ve personeli kendi hayatlarında bu kurallara riayet etsinler, vatandaşa örnek olsunlar, yeter. En sağlam bina da en iyi proje de budur.