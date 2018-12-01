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1 ARALIK 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

AKMHP’yi kim yönetiyor?

Ahmet BATTAL
01 Aralık 2018, Cumartesi
Uzunca bir süredir devleti AKP ve MHP koalisyonunun yönettiği açık. Defalarca yazdık.

Bu ikilide “ideolojik siyaset” anlamında siyaseten etkili ortak AKP değil MHP’dir. Bunun böyle olduğunu da defalarca yazdık ve ispat ettik.

O halde baştaki soruya cevap olarak “AKP’yi kim yönetiyorsa AKMHP’yi de o yönetiyordur” diyemeyiz.

Bizce başlıktaki sorunun cevabı şu: MHP’yi kim yönetiyorsa AKMHP’yi de o yönetiyor!

Peki MHP’yi kim yönetiyor?

Bu soru hem MHP’ye oy ve gönül verenlerin ve hem de genel olarak memleket meseleleriyle ilgilenenlerin kafasını karıştırıyor. Şüphelerinde haklılar.

MHP’nin ve liderinin iki üç seneden bu yana AKP ve lideriyle ilgili tüm eski söylemleri bir kenara bırakarak koalisyon ortağı olması birilerine hep garip geldi. Oysa bu kendi içinde tutarlı bir tercihti. Neticede koalisyon. Al gülüm al gülüm!

Bu koalisyon kararını MHP adına kimin ya da kimlerin verdiği de hep sorgulandı. Bazıları “karar parti içinden verildi” dediler, bazıları da “bu kararda parti dışından ve hatta yurt dışından etkenler rol oynadı” dedi.

Biz de bu kararın memleket menfaatleri gerekçesiyle ve parti içinden verilmiş bir karar olduğu varsayımını geçerli saydık.

Son manevraya kadar da şüpheli de olsa bu fikirdeydik.

Ancak gelecek mahalli seçimler öncesinde yapılan son manevra bizim de kafamızı karıştırdı.

Bahçeli önce “bu seçimler için Cumhur İttifakı yok” dedi. (Bu tercihin isabeti elbette tartışılır. Gerekçelerinin bahane mi mazeret mi olduğu da tartışılır, ama neticede bu bir karardı ve şeklen bir parti kararı idi.).

Ama bir iki hafta sonra Bahçeli fikir değiştirdi ve gelinen noktada mahalli seçimlerde de fiilî bir Cumhur ittifakı oluştu.

Birileri bunu vatan için tahttan feragat ve fedakârlık olarak görüp gösterdi. Birileri de bunu Bahçeli’nin pazarlık ve siyasî manevra kabiliyetinin bir yansıması olarak gördü ve gösterdi.

Kanaatimizce bu iki yaklaşım da isabetli değil.

Zira Bahçeli, pazarlığını basın önünde ve “bir ileri bir geri” manevralarıyla yapacak türden bir siyasetçi değil. Üstelik bu konu MHP’nin bir iki il-ilçede daha belediye başkanlığı kazanmasını sağlayacak basit bir pazarlık ve bir manevra konusu da değil ve MHP’nin böyle bir “kazanç”a ihtiyacı da yok.

O halde ne oldu da MHP mahalli seçim koalisyonu hususunda önce ak dediğine sonradan kara dedi?

Üstelik biliyoruz ki “lider sultası” yönünden MHP AKP’den dahi daha “lidercil” bir partidir.

Bu manevra aslında “MHP’yi kim yönetiyor” sorusunun da cevabını veriyor.

Bu manevrayla anlaşıldı ki MHP partinin dışından yönetiliyor.

Ve bu partiyi yönetenler her kim iseler devleti de –şimdilik- onlar yönetiyorlar. Hem de pazarlıkta Bahçeli’nin aldığından daha fazlasını alarak!

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