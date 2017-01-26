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26 OCAK 2017 PERŞEMBE - YIL: 47

Allah’ım, neydi günahım?

Ahmet BATTAL
26 Ocak 2017, Perşembe
Bir mekânda, güncel konulara da temas eden bir okumada sorulan bir soru:

Masum olduğuna inandığı bir sanığın hakkını korumayı kendisine vazife edinen bir hukuksever, bir taraftan o masum mazlumu savunurken diğer taraftan da o masuma “ama senin de şöyle kusurların var, kendine de çekidüzen vermelisin” dese doğru yapmış olur mu? Bu bir çelişki olmaz mı?

Bizim kanaatimiz şöyle:

Evet, kusur söyleyen o hakseverin söyledikleri doğru ise ve üslubu ve niyeti de iyi ise ikâzın tam zamanıdır.

Zira masum ve mazlum/musibetzede olan kişi yetişkin bir kişi değilse elbette henüz mesuliyeti başlamamış demektir ve maruz kaldığı musibetin mükafatı büyük olacaktır.

Ama kadere ve Allah’ın adaletine inanan mazlum yetişkin şöyle düşünür (ve düşünmelidir):

“Allah da biliyor ki ben bana isnad edilen bu suçu işlemedim ama işlemişim gibi cezalandırılıyorum. O halde benim başka kusurlarımın cezasını Allah bu dünyada bana bu şekilde veriyor. Ta ki bu ceza ile bu dünyada beni temizlesin. Demek Allah beni seviyor.”

Ama mazlum bir yandan da şu sorunun cevabını arar (ve aramalıdır):

“Allah’ım, benim hangi gizli kusurlarım ya da yanlışlarım vardı ki beni bu ceza ile aynı zamanda ikaz ediyorsun ve musibetimi mükafata çevirmeme kapı açıyorsun?”

İşte mazluma ikaz, onu tenkit seviyesinde kalmayıp da ona ihlaslı tavsiye boyutuna ulaşabilirse onun bu soruyu doğru cevaplandırmasına da yardımcı olmuş olur.

Zira malumdur ki kader daima adildir.

Zira “beşer zulmeder ama kader adalet eder”.

Ya da “kader adalet eder ama beşer de zulmeder”.

Bu cümlelerin manasına göre muhatabı da değişir.

Allah’a hitap ederken “Allah’ım sen adilsin. Beni benden iyi bilirsin, hakkımda hayırlısını ver” deriz.

Zalime hitap ederken: “Kader senin elinle masuma ceza verdiriyor, ama sen iradenle buna alet oluyorsun ve zulmediyorsun. İradenden sorumlu olacaksın. ‘Mazlumun da kaderi böyleymiş’ deme. Zulmetmekten vazgeç. Aksi halde cezan ağırdır.”

Mazluma hitap ederken: “Evet, beşer sana zulmediyor ama kader sana adaletiyle muamele ediyor. O halde sen de ‘ben nerede nasıl bir hata yaptım ki başıma bu musibet geldi’ diye düşün. Kendine çekidüzen ver. Hayatını, hedeflerini ve yöntemlerini gözden geçir.”

Zira malumdur: Bu dünya süt kazanı değil ve hiç kimse de sütten çıkmış ak kaşık değil. Hatta adı ak bile olsa!

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