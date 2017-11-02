"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Başörtüsünden adalete; doğru yerde durmak…

Ahmet BATTAL
02 Kasım 2017, Perşembe
Zor, ama kıymetli bir denklem:

İlkeli insanlar için önemli olan, sadece “kimin yanında durduğu” değildir. Nerede durduğu da önemlidir. 

Zira insan insandır; ne melektir ne de şeytan. İnsan için önemli olan doğru zamanda doğru yerde olmaktır. Doğru yerde duranlar doğrularla da beraber olmuş olurlar. 

Ama her insanın her hali her zaman doğru olamaz. 

Bazı yanlış adamlar da doğru yerde duruyor diye küsüp, kızıp, inat edip yanlış yerde durursak yanlış adamlar doğru yere geçmiş olmaz, aksine doğru adamlar yanlış yerde durmuş olur. 

Hem, insanı “doğru adam” yapan, “doğru yer”de durması değil midir? 

Bunları neden söyledik?

Şundan: Ana meselelerde Yeni Asya’nın durduğu yerin doğru yer olduğu, her zaman, er veya geç ortaya çıkıyor. Ama olaylara çukurdan ve günübirlik bakanlar, Yeni Asya’nın durduğu yeri anlamak yerine orada başka kimlerin durduğuna bakıyor ve dolayısıyla Yeni Asya hakkında yanlış hüküm veriyor. 

Başörtüsü ve genel olarak tesettür meselesi bu konuda iyi bir örnektir: 

Devlet ve sonra derin devlet, görünüşte Batılılaşma adına, ama aslında malûm başka sebeplerle tesettüre yasak koydu, açık-saçıklığı teşvik ve hatta cebretti. 

Dinî hassasiyeti yüksek olan kesimler, haklı olarak, şeairden bir şiar (toplumsal dinî motiflerden biri) olarak bildikleri başörtüsünü sahiplendi ve “devletle karşı karşıya görünmek” pahasına başörtüsü yasağına karşı hürriyet mücadelesini destekledi. 

Bazı resmî ya da gayrı resmî hocalar ise çeşitli gerekçelerle bu mücadeleden uzak durdu ve hatta bazıları farklı kulvarlara dahi girdi.

Yeni Asya ise konuyu bir şeair hürriyeti meselesi olarak gördü ve bu mücadelenin bayraktarlığını yaptı. Kapatılmak ve cezalandırılmak pahasına da olsa bu hakkı en ön safta savundu. 

Ama Yeni Asya başörtüsü konusuna asla siyasî bir mesele olarak bakmadı. 

Siyaseten desteklediği Demokrat geleneğin bazı sembol şahsiyetlerinin bu konuda dindarlara yaşattığı hayal kırıklığına elbette üzüldü, ama susmadı, görmezden de gelmedi. Şefkatle ve bazen sarsarak ikaz etmekle yetindi. 

Yeni Asya, dinî motifleri tekeline alarak kendi siyasetine alet etmeyi mübah sayan siyasî kitleden (Siyasal İslâmcılardan) ise siyaseten hep ayrı ve uzak durdu, ama başörtüsü konusunda onlarla aynı safta olmaktan ya da görünmekten gocunmadı. 

Yeni Asya siyasî iktidarların başörtüsü ile ilgili mücadelesini ve gayretlerini, şahısların niyetlerinden bağımsız olarak, kurumsal ve ilkesel bir yaklaşımla destekledi. 

“Başörtüsünü siyasete alet etmemek lâzım, ama bunun için öncelikle başı örtülü olmayan siyasetçinin de başörtüsü hakkını müdafaa etmesi lâzım” dedi. Gelinen noktada bu problem de zaten bu yaklaşım sayesinde çözüldü.

Yeni Asya şimdi de adaletin peşinde. Hem de Hak namına. Bu mücadelesinde kiminle beraber olduğu veya adaletin kimin işine yarayacağı Yeni Asya’yı ilgilendirmiyor. 

Birileri, “siz nasıl şununla ya da bununla beraber olursunuz ya da beraber görünürsünüz” dese de Yeni Asya bildiği doğrulardan vazgeçmiyor, durduğu yeri terk etmiyor. 

Yeni Asya sadece doğru yerde durmaya çalışmıyor. Aynı zamanda, bilhassa siyaset hatırına “yanlış yerde” duran “doğru adam”lara da üzülüyor, onları da ikaz etmeye çalışıyor. 

Bu duruşun sebebini ve değerini şimdi anlamayanlar -eğer erken bir kıyamet kopmazsa- ileride mutlaka anlayacaklar. 

Ama İnşallah geç kalmazlar, zira bu sefer iş çok ciddî!

Okunma Sayısı: 1948
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Hasan unlu

    2.11.2017 22:18:27

    Yeni asyanin misyonu gercekten cok dogru ve kiymetli. Iyiki varsiniz.

  • zeliha

    2.11.2017 17:01:11

    Gerçekten dengeler gittikçe daha hassas bir hale geldi.Zulümler o kadar arttı ki....ALLAH merhametiyle muamele etsin.

  • Tekin ŞAHİN

    2.11.2017 12:31:11

    Hatirlatmaniz fevkalâde yerinde olmuş. Bu sefer iş, gerçekten çok ciddi. Ümit edilir ki, ehl-i iman bilhassa Risale-i Nur talebeleri bir an evvel işin ciddiyetinin farkına varsın.

  • Abdullah TUNÇ

    2.11.2017 12:13:22

    Bir dava haksa,temelinde adalet varsa zamana ve zemine ve göre değişmez.Sunuş biçimi,ifade tarzı değişebilir, özü ve mahiyeti itibarıyla ise hiçbir zaman değişmez.Ve hak kimin elinde olursa olsun,ona sahip çıkılır. ''Hikmet mü'minin yitiğidir,bulduğu yerde alır'' diye bir hadisi şerif vardır.''Fena ve fani bir adamın,baki ve güzel şöyle bir sözü vardır!! değip iktibas eden Üstadımızdır. Onun için kim adil olursa o kabulumuzdur. Bu muhalifte olabilir,muvafık ta olabilir, fark etmez. Önemli olan haktır,hukuktur,adalettir.Hakkı derinden kavrayan idrakında olan,cazibesine kapılan,heva ve hevesin etkisinden kurtulan hakka muhalefet etmez.Günümüzde haktan,adaletten sapmaların en büyük nedeni içtima-i ve siyasi meseleler ve tarafgirliklerdir. Risale-i Nurun şaşmaz ve şaşırtmaz,düstur ve prensipleri,şura ve meşveret göz ardı edilirse doğru ve hak çizgisini bulmak fevkâlade güç...

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

#NuraÖzgürlük

Medrese-i Yusufiye'de

250. gün

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

AB, Arakan'da etnik temizlik yapıldığını kabul etti

Kalın: Rusya, Suriye Halk Kongresi'ni erteledi, PYD davet edilmeyecek

Türk Telekom’u devredebiliriz

TBMM'de kritik hafta

Şen: Siyasette seviye o kadar düştü ki, 'racon kesme' diye bir şey var

Yargıtay: 'Edepsizsin Melih Gökçek' demek fikir özgürlüğü

Suudi Arabistan'da yolsuzluk depremi

Eğitim olmadan adalet olmaz

Global vebal

Fenerbahçe'ye son dakika şoku

Ahlak olmasa yok oluruz

'OHAL kalkmayacak ama kapsamı daraltılacak'

Bu ülkede işsiz sayısı 307'ye düştü

Lübnan Başbakanı istifa etti

İşte dünyanın en borçlu ülkeleri

18 kilo hamsi 240 liraya satıldı

Gökçek'in halefi pazartesi açıklanacak

İstanbul’da operasyon: Çok sayıda gözaltı

Önce cenazeye sonra maça gittiler

Askerleri taşıyan araç devrildi: 1 şehit

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

Gerçek dindar, “kindar” olamaz
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Şeyda Sultan ZENGİN

Haydi okuma grubu kuralım!
Genel

Eğitim olmadan adalet olmaz
Ömer Faruk ÖZAYDIN

Demokrat görünümlü siyasalcılar
Mustafa Gönüllü

Bir günahın yaptığı tahribat
Faruk ÇAKIR

Milletin menfaatini düşünmek gerek
Genel

Global vebal
Cemil Said Demirdöğmez

Yeni Asya’yı okuyan pişman olmaz
Büşra Nur Erciyes

Yeni Asya’nın neferi olmak

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.