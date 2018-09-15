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15 EYLÜL 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Bayrak Kanunu’na riayet

Ahmet BATTAL
15 Eylül 2018, Cumartesi
Son on, on beş senede hızla artmış olan bayrak dikme merakı şimdilerde azalmış görünüyor.

Ama bu merak azalması aynı zamanda bir ilgisizliğe de dönüşmüş gibi. İlgisizlik bir de bilgisizlik ve isteksizliğe dönüştüğünde ortaya çirkin manzaralar çıkıyor. 

Mutlaka fark etmişsinizdir. Karayolu kenarlarındaki bazı büyük bayrak direklerindeki bayraklar eskimiş, uçları pörsümüş, hatta parçalanmış, ama ilgilenen yok. 

Üstelik bayrağı bu şekilde kullanmak yasak. 

Önemli mi? Evet. Zira bu görüntüler ülkesini ve bayrağını seven herkesin canını sıkar. Moral bozar. Ümitsizlik sebebi olur. “Yok mu bu bayrağın sahibi” dedirtir.

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Türk Bayrağı Kanunu’nun “Yasaklar” başlıklı 7. maddesi şöyle:

Türk Bayrağı, yırtık, sökük, yamalı, delik, kirli, soluk, buruşuk veya lâyık olduğu manevî değeri zedeleyecek herhangi bir şekilde kullanılamaz. Resmî yemin törenleri dışında her ne maksatla olursa olsun, masalara kürsülere, örtü olarak serilemez. Oturulan veya ayakla basılan yerlere konulamaz. Bu yerlere ve benzeri eşyaya Bayrağın şekli yapılamaz. Elbise veya üniforma şeklinde giyilemez.

Hiçbir siyasî parti, teşekkül, dernek, vakıf ve yönetmelikte belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları dışında kalan kurum ve kuruluşun amblem, flama, sembol ve benzerlerinin ön veya arka yüzünde esas veya fon teşkil edecek şekilde kullanılamaz.

Türk Bayrağı’na sözle, yazı veya hareketle veya herhangi bir şekilde hakaret edilemez, saygısızlıkta bulunulamaz. Bayrak yırtılamaz, yakılamaz, yere atılamaz, gerekli özen gösterilmeden kullanılamaz. 

Bu Kanuna ve yönetmeliğe aykırı fiiller yetkililerce derhal önlenir ve gerekli soruşturma yapılır. 

Aynı kanunun “Cezalar” başlıklı 8. maddesi de şöyle:  

Bu Kanuna ve çıkarılacak yönetmeliğe aykırı olarak bayrak yapmak, satmak ve kullanmak yasaktır. Bu yasağa aykırı olarak yapılan bayraklar o mahallin yetkili amirlerince toplatılır. Bu Kanun hükümlerine aykırı davranışta bulunanlara, fiilleri suç oluşturmadığı takdirde mahalli mülki amir tarafından Kabahatler Kanunu’nun 32’nci maddesi uyarınca idarî para cezası verilir.

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Bu basit, ama sembolik değeri büyük hatanın giderilmesi son derece kolaydır. 

İçişleri Bakanlığı duruma el koyar. Valiliklere ve kaymakamlıklara talimat verir. 

Kaymakamlar kendi ilçelerindeki mevcut bayrak direklerini kolaylıkla tesbit eder ve arazi sahibini yukarıdaki kanun hakkında bilgilendirip ikaz eder: “Madem direk diktiniz, bayrağınızı şanına yakışır şekilde tutmak da sizin göreviniz” der ve mesele biter. 

Masrafı yok. Zahmeti yok. Kaymakamlar da çalışsın biraz...

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