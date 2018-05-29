Bu dekanı kaydedin...

Yok, fakülteye değil, hafızanıza kaydedin. Seçimden sonra bu dekana da gereken(!) yapılacak.

Hangi dekan mı?

Hani şu muhalif hainlerin elebaşını fakültenin bahçesinde konuşturan, makamında ağırlayan, Bölünme Kanunu’na direnmeye kalkan, kanunları hiçe sayan, devlet geleneğini bozan, vatandaşın huzurunu kaçıran, ülkemizi tehlikeye atan, milletimizi derinden üzen... Cerrahpaşa Tıp Fakültesi dekanı Prof. Dr. Alaaddin Duran var ya, o canım.

O rektörün ağırladığı ve fakülte bahçesinde basın açıklaması yapmasına izin verdiği cumhurbaşkanı adayı, hoparlör düzeni olmadığı için herkesin tam duyamadığı açık hava basın açıklamasında bir de demokrasi istemiş. Sanki yokmuş gibi. Hem de “Biz gelince rektörler yeniden seçimle gelecek” demiş. Sanki cumhurbaşkanımız milletimiz için en iyi rektörü bulamazmış gibi.

Bakın o dekan basına o kara gün için ne demiş:

“Kabullenemeyeceğim bir şey var. Bir milletvekilinin, bir cumhurbaşkanı adayının Cerrahpaşa’ya girmesini önlememizi bana söylediklerinde, bunu kendime anlatamadım. Burası her türlü insanın girip çıktığı, benden randevu aldığı bir yer. Ben onların söyledikleri gibi bir şey olamayacağını ve normal sürecin devam edeceğini, bu görüşmenin gerçekleşeceğini söyledim. Biz dün Sayın Muharrem İnce ile gayet mâkul, gayet güzel bir sohbet yaptık. Ondan sonra da dışarıda çok uzun değil gayet kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Akşam rektör Prof. Dr. Mahmut Ak beni aradı; önce övdü. ‘Şöyle başarılısınız, şöyle güzel şeyler yaptınız’ diye. Sonra da ‘YÖK başkanı Yekta Saraç sizin görevden ayrılmanızı istiyor’ dedi. İstifamı az önce bir dilekçeyle rektörlüğe gönderdim. Açıkçası dünkü olay bizim ipimizi çekmiş oldu.”

Yaaa görüyor musunuz dekanın densizliğini. Bu büyük ihanetinden sonra yurdu terk etmesi lazımken, gelen istifa teklifini bile reddedecek kadar cesur hem de.

Gücünü nereden alıyor bu adam yahu.

Unutmayın bu adamı, unutturmayın.

Zaten en doğru açıklamayı da saygıdeğer YÖK’ümüzün Değerli Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç Beyefendi yaptı. Bakın ne dedi:

“Tabii ki her önemli siyasi figür bir fakülteye gelebilir. Belli kurallar çerçevesinde oradan bilgi isteyebilir, ağırlanır, brifing verilir. Ama bir fakülte bahçesinde siyasi propagandaya nasıl bakmalıyız? Partilere tüm kapılarımız açık. Ancak fakülte bahçelerinde partilerin propaganda yapması ayrı bir konu. Bir fakülte bahçesinde bir partinin açıklamalarının doğru olmadığını düşünüyoruz. Burada bir dekana karşı olma durumu söz konusu değil. Orada bir durumun idareciler tarafından yönetilememesi söz konusu. Dekanımız istifa etti. Değerli bir bilim insanı. Hakkında işlem yapılma gibi bir şey söz konusu değil. Ancak bilim insanlığıyla yöneticilik aynı şeyler değil.”

YÖK Başkanımızın bu açıklamalarının hepsi tamam. Hepsi güzel.

Ama bir akademisyen olarak anlayamadığımız tek bir şey var. Dekan istifa mı etti yoksa görevden mi alındı?

Hem bir hukukçu olarak da kanunlarda aradık bulamadık; “istifa ettirilmek” diye bir şey yok.

Acaba bu hangisi?

Madem hakkında işlem yapılmasına gerek yoktu, dekan neden istifa ettirildi?

Korkan mı var yoksa? Kim? Kimden korkuyor?

Yoksa bu dekan korkmamış mı? Nasıl korkmaz yahu? Neden?

Cevaplarını bilmiyoruz, ama unutmayın bu adamı!