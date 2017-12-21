Bu ne? Perhiz. Eee bu ne? Hamaset turşusu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 26.04.2016 tarihinde Azerbaycan’ın başşehri Bakü’de, Türkiye’nin İspanya ile birlikte öncülüğünü yaptığı Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakının 7. Küresel Forumu’na katılmıştı.

Orada, bugün Türkiye’de hamaset reisine bayılan herkesi, yeniden duyarsa bu kere şaşkınlıktan bayıltacak şeyler söylemişti.

Cumhurbaşkanlığının resmi web sitesinden aynen alıyoruz. Şöyle:

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“Hoşgörü, karşılıklı anlayış ve diyalog zemininde buluşma hedefimize destek veren tüm dost ülkelere, huzurlarınızda teşekkür ediyorum.

İttifakın sağladığı başarıya rağmen şu gerçeği de hep birlikte kabul etmek durumundayız. Uluslararası toplum olarak ittifakın kuruluş amacını teşkil eden hedeflere ulaşmaktan halen çok uzağız. Bizi Medeniyetler İttifakı’nı kurmaya iten kemikleşmiş ön yargıları, insanları inançları, kökenleri ve kültürleri temelinde ayrıştıran anlayışı maalesef hâlâ aşamadık. Radikal akımlarla ve bu akımların beslediği terörle mücadelede bizlerden beklenen ortak ve kararlı mücadeleyi yeteri kadar sergileyemedik. Şiddet ortamını doğuran siyasi çatışmalara, haksızlıklara ve eşitsizliklere çare bulamadık. Şiddeti doğuran nedenlerle mücadelede en etkili silahlardan birinin farklılıklarımızın ötesine geçip, karşılıklı anlayış ve diyaloğu geliştirmek olduğunu tüm dünyaya kabul ettiremedik. Kutuplaşma yerine uzlaşma kültürünü ikame etmemiz gerektiği konusunda ortak bir anlayış oluşturamadık. Kültürel, etnik ve dinî farklılıkların birer tehdit değil, zenginlik olarak görüldüğü, hoşgörünün ve uyumun her yerde, her alanda öne çıktığı toplumsal anlayışı yaygınlaştıramadık.

21. yüzyılın sorumlu liderleri olarak, bu tehlikeli gidişata bir son vermek mecburiyetindeyiz.

Bugün 60 milyon insanın, ülkelerindeki çatışmalar yüzünden evlerini terk etmek zorunda kaldıkları bir dünyada yaşıyoruz. Büyük kısmını çocukların ve kadınların oluşturduğu bu masum insanların bir bölümünün çıktıkları umut yolculuğu, denizlerin karanlık sularında daha büyük acılarla sonuçlanıyor. Ulaşmak istedikleri yere varabilenler ise, misafir edildikleri toplumlarda şüpheyle karşılanmanın ve ötekileştirilmenin sıkıntılarını yaşıyorlar.

Hoşgörüsüzlüğü, ayrımcılığı, yabancı düşmanlığını aşabildiğimiz, farklı olana korkuyu yenebildiğimiz gün bu mücadeleyi kazanabiliriz. Şiddet yanlıları, genç nesilleri inanç değerlerinin çarpıtılmasıyla ürettikleri ütopyalarla etkiliyor ve felakete sürüklüyorlar.

Bunların yerine yeni nesillere inançlarının adaleti ve eşitliği temel alan gerçek mesajları en doğru şekilde öğretmeliyiz. Farklı inançların mensupları olarak bunu başardığımızda dünyanın hepimizin birlikte yaşayabileceği bir yer olduğu daha iyi anlaşılacaktır. Bu doğrultuda birlikte çalışmaya devam etmeliyiz.

Foruma katılan siyasi ve dini liderler, kanaat önderleri, özel sektör ve sivil toplum temsilcileri olarak hepimize düşen görevler var. Dünya kamuoyuna ittifakın kuruluş amacını teşkil eden karşılıklı saygı, anlayış ve diyalog temelinde barış içinde bir arada yaşama hedefinin mümkün olduğu mesajını vermeliyiz. Bu hedefe ulaşmak için elbirliğiyle çalışmaya kararlı olduğumuzu, hem mazlumlara, hem de zalimlere en gür sesle duyurmalıyız.”

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Ve şimdi biz soralım:

Eyyyy “Türk’ün Türk’ten başka dostu yoktur”u dinî kisve altında ve danışman ağzıyla tekrar eden “hamaset manyakları”!

Eyyyy e-medyanın meydanında “Haçlı saldırıları başlayacak, silahlanın arkadaşlar” naraları atan “halal” damgalı Osmanlı tuğrası bezirganları!

Size soruyoruz:

Yukarıdaki sözleri ve hedefleri acaba nasıl yutacaksınız? Turşu niyetine mi? Uyuşturucu niyetine mi?

Biliyor musunuz, niyetiniz yetmeyecek, yedikleriniz midenizi yakacak. Zira fikir akledici aklınız yok ama hamaset hazmedici mideniz var.

İşte bu yüzden biz sizinkinden başka bir demokrasi yemeği istiyoruz. “Avrupa Birliği patenti”ne sahip olsun yeter! Zira o damga varsa o yemek zaten “helal” olur…

