"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

Büyük aileme açık mektup…

Ahmet BATTAL
17 Haziran 2017, Cumartesi
Sevgili Ailem,

Aramızda, on beş Temmuz gecesinde denenen o menhus kalkışmayı planlayan, icra eden ya da “başarılı olsun da ben de faydalanayım” diyerek ellerini ovuşturup hainlerin başarısı için duâ eden kimse yok, çok şükür.

O gece halk tarafından seçilmiş iktidarın darbeyle devrilmesinden ve demokrasinin bir darbe daha almasından hepimiz çok korktuk, kaos riski hepimizi kaskatı kesti. Ama geçti, çok şükür. Gerçi sonrasında yaşananlar hepimize “acaba” ile başlayan sorular sorduruyor, ama neyse...

“Böyle kötü şeylerin bir daha olmaması için gayrete ve duâya devam edelim” diyorum. Hepiniz “amin” dersiniz, eminim.

Fakaaaat…

Biliyorum, birbirinizi kırmamak adına çok da açık ifade etmiyorsunuz, ama…

Tahmin ediyorum ki bazılarınız bir zamanlar dindar olan hemen hemen herkesin az çok sevdiği, ama şimdi artık önemli bir kısmının sevmediği ve hatta bir kısmının nefret ettiği bir kişiyi, ekibini ve sevenlerini sevmeye devam etmek istiyor. Aleyhlerinde söylenenlere, haklarında açılan onca dâvâya rağmen inanmak istemiyor.

Tahmin ediyorum ki bazılarınız da Allah’ın takdiriyle ve demokrasi aracılığıyla iktidar olmuş olan bir lideri ve ekibini, dine ve/veya dünyaya hizmetleri sebebiyle seviyorsunuz. Ama iktidarda kalabilmek için yapmış olabileceği bazı hatalar ya da siyaset yolunda çizdiği zikzaklar önünüze konulduğunda “hayır o yapmadı, onun adını kullanan başkaları yaptı” diyorsunuz. Ya da çok sıkışırsanız “başka ne yapabilirdi ki, bunu yapmaya mecburdu” diyorsunuz.

Sevmenize itirazım yok ve olamaz da, zira bilirim, gönül ferman dinlemez. Ama sevdiğine kusur yakıştıramamak her seven gibi sizin de riskiniz. Benden söylemesi.

Unutmamalısınız ki; hayat devam ettiği sürece hata riski de günah ihtimali de devam eder.

Vefat etmiş biri için “hayatı boyunca şu konuda yanlış yapmadı” diyebilirsiniz. Ama hayatta olan biri için “bu zamana kadar şu konuda yanlış yapmadı, bundan sonra da yanlış yapmaz” diyemezsiniz.

Derseniz, kader inancımıza ve akla aykırı bir yola girmiş olursunuz. Allah da sırf sizin inancınızı düzeltmeniz için ve O’nun kudretine yaptığınız bühtanı ortadan kaldırmak için, “asla hata yapmaz ve hata yapmayacak” dediğiniz kişiye küçük ya da büyük hata yaptırır. Sizin bozuk itikadınızı böylece düzeltmek ister. Anlarsanız düzeltirsiniz.

O yüzden, dilediğinize inanın, dilediğinizi dilediğiniz kadar sevin, ama gelin, ölçüyü ve tedbiri elden bırakmayın. Yoksa hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz ve hatta belki bazen inancınız sarsılır.

Ve bilin ki bu sıkıntıların kaynağında “kutsanmış tek adam”cılık var. Bir cemaat, bir siyasî parti, hatta bir holding, tek adamla yürümez. Ortak aklı ve meşvereti hakim kılmak lâzımdı. Olur inşallah.

Bari şimdi, bundan sonra, toptancı olmayalım. Tasnif yapalım. Sağduyu ile dinleyip sayduyu ile konuşalım.

Meselâ, sırf “bir fikre inandı” diye kimse terörist olmaz. Meselâ bir cemaate mensup ya da bir siyasete yakın oldu diye kimse terörist olmaz.

Meselâ devletin ve başkalarının “bu da teröristmiş” dediği birinin “terörist eylemlerle ilgisinin olmadığını” savunmak bir kanaattir, fikirdir, yoksa “teröristin teröristliğini savunmak” değildir.

Mağdur masumların, masum olduğunu anladıktan sonra kimse onların hakkını görmezden gelemez, merak etmeyin. Çevremizin kafa karışıklığını giderin, insanların toptancılık yapmanın yanlış olduğunu anlamalarını sağlayın yeter.

Tahmin ediyorum ki bazılarınız bu yazıyı yazdığım için bana içerliyorsunuz, hatta kızıyorsunuz.

İçten içe, “Susup oturmak varken neden konuşuyorsun, neden yazıyorsun, hatta neden kendi doğrularını söylemek adına gazete çıkarmak / çıkaranları desteklemek gibi işlere karışıyorsun. Selâm versem bana yazık, selâmı kessem bize yazık, beni zor durumda bırakma” diyorsunuz.

Sevgili ailem, biz geniş bir aileyiz. Aramızda her fikirden insanın olması normal. Unutmayın Allah’ın kanunu bu.

Ne demiş Aşık Veysel:

Kim okurdu, kim yazardı?

Bu düğümü kim çözerdi?

Koyun kurdile gezerdi,

Fikir başka başka olmasa…

Birbirimizi bu dünyada iyi anlayalım, affedelim ve Allah için sevelim ki Cennette de gecikmeden ve alnımızda bir Cehennem işareti bulunmadan buluşalım.

Kıblemiz bir, kitabımız bir, kardeşiz, ebediyen…

Not: Bu mektup, siz değerli okuyucularımızın her birinin kendi ailesine göndermesi için yazıldı. Zira biliyoruz ki çoğunuzun ailesinin bu mektuba ihtiyacı var.

Okunma Sayısı: 2949
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • öğretmen

    17.06.2017 21:44:31

    işte gerçek akl-ı selim...

  • yusuf

    17.06.2017 16:10:21

    Güzel mektup Allah razı olsun...

  • Mikail Yaprak

    17.06.2017 12:21:37

    İnce eleklerden geçirerek, bazı cümleleri silip yeniden yazarak (tahminim) kaleme aldığınız ve her birimizin geniş ailemize gönderebileceğimizi ifade buyurduğunuz bu mektup için teşekkürler. Ve kopyalayıp göndereceğim. Lâkin hepimizin geniş ailesinden "malum kafa"yı taşıyanların kafasında en ufak bir değişiklik olmayacağı gibi, onların arasında öyleleri var ki, (sana, bana, ona) bize karşı taşıdıkları "malum hüküm" daha da güçlenecektir. Onların arasında öyleleri var ki, onlar nazarında kendimizi aklayacak (!) tek yol var. Yeni Asya'da yazmayı bırakmak! Yetmedi! Yeni Asya'yı okumaktan vaz geçmek! Yetmedi! Sosyal medyada şiddetle Yeni Asya'nın aleyhinde (yazmak değil) karalamak, iftira atmak! İşte o zaman seni beni onu bizi el üstünde tutarlar! Tutmaz olsunlar!

  • Abdullah TUNÇ

    17.06.2017 10:56:07

    Bu güzel bir mektup. Akıl, mantık, muhakeme, muvazene, insaf, vicdan, hak, hukuk, kardeşlik, prensip ve kaidelerle hareket edenler için yol gösterici bir mektuptur. Bunlar ne derece topluma hakim... Bu sıkıntıların temelinde şahısları kutsama vardır diyorsunuz. El hak doğrudur. Maalesef İki cenahta yer alanlar da bu hatanın içindedirler. Ve hala bunu devam ettiriyorlar. Pişmanlık emareleri de pek fazla görülmüyor. Her iki tarafta da basar ,hissiyat, hükümet, kuvvet, muyulatı kalbiye ve heva gibi ebnay-ı mazinin argümanları hükmediyor. Ebna-yı istikbalin, hükümferma olması gereken argümanları olan; akıl, efkâr, hak, hikmet temayulatı akliye ve hüda topluma hakim olmadıkça bu sıkıntılar devam edecek gibi görünüyor. Geniş ufuklu,kucaklayıcı bir yazıdır ama onu anlayıp tatbik etme noktasında efkârı ammede ciddi sıkıntılar var...

  • Behlül

    17.06.2017 02:14:45

    Bu mektubun bütün aile Whatsapp gruplarında gezmesi duasıyla . Toplumun temel taşında olan ailede ne denli kutuplaşmalar olduğu bu dönemde böyle bir mektuba ihtiyaç vardı inşallah Rabbim tesirini hâlk eder .

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

#NuraÖzgürlük

Medrese-i Yusufiye'de

110. gün

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Ölü sayısı artmaya devam ediyor!

Hâkim aldığı talimatı yerine getiriyordu

Demirel hatırası

15 Temmuz’da da adalet sokakta aranmadı mı?

Demokrat Parti’den ‘Adalet Yürüyüşü’ne destek

Demirel’e, İsrail faturası

Enflasyon maaş zamlarını eritti

Ege sallanmaya devam

Yine Manisa: Yine askerlerimiz zehirlendi

“Herkes için gecikmeyen adalete çok ihtiyacımız var”

Aziz Sancar'dan evrim yorumu

Kazakistan'da yasakçı zihniyet hortladı

Demirel İslamköy'de dualarla anıldı

Görmez: İslamiyet'te mala ve servete mahkum olmak reddedilmiştir

Meral Akşener'den ''20 Haziran'' açıklaması

Çukurca'dan acı haber: 2 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz yaralandı

Erdoğan: Yargı yarın sizi de davet ederse şaşmayın

Meteoroloji'den yurt geneline önemli uyarı!

Çapkın ve Kavurmacı tutuklandı

Çok zor durumdalar: BM'den dünyaya Musul çağrısı!

En Çok Okunanlar

Mağdur Kürsüsü

Hâkim aldığı talimatı yerine getiriyordu
Kâzım GÜLEÇYÜZ

Ağır ceza mahkemeleri: Üniformasız DGM’ler
Mehmet KARA

AİHM’in OHAL Komisyonu kararı
Genel

''O zaman durum aynen 15 Temmuz'a dönüşür''
Genel

Ölü sayısı artmaya devam ediyor!
Genel

Ebced/cifir ilminin İslâmî kaynakları
Cevher İLHAN

“Yapay ve kumpas kriz”
Genel

Demirel’e, İsrail faturası
Genel

15 Temmuz’da da adalet sokakta aranmadı mı?
Genel

Demirel hatırası

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.