Cumhurbaşkanlığı sistemsizliği

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin Anayasa Hukuku hocalarından iken İstanbul Ticaret Üniversitesi’ne geçen ve 15 Temmuz’a giden süreçte “adaletli muhalefeti” sebebiyle önce idarî görevi ve sonra kadrosu elinden alınarak işsiz bırakılan Prof. Dr. Mustafa Erdoğan kendi web sayfasında yayınladığı bir yazı ile anayasa değişikliği teklifini değerlendirdi.

Linki şöyle: http://erdoganmustafa.org/akpnin-anayasasina-dair/

Mustafa Erdoğan’ın yazısına notlarımızla birlikte parça parça yer verelim:

“Teklifin ana amacı Tayyip Erdoğan’ın gönlünde yatan başkancı rejimi anayasallaştırmak olmakla beraber, bu vesileyle Anayasa’da başka değişiklikler de yapılmak isteniyor. Bu değişikliklerin ne yazık ki az bir kısmı iyi yönde.”

İlgisiz şeyleri bir pakete sığdırarak Meclisin ve milletin önüne koymalarının sebeplerini de iyi tahlil etmemiz lâzım.

“Önce doğrudan doğruya hükümet sistemiyle ilgili olmayan bu değişikliklerin olumlu olanlarını belirtelim: Mahkemelerin sadece bağımsız değil aynı zamanda ‘tarafsız’ da olmaları öngörülüyor. Ne var ki, aşağıda işaret edilen değişikliklerle birlikte düşünüldüğünde bu iyileştirmenin kâğıt üstünde kalmaya mahkûm olduğunu söyleyebiliriz. Kurulması düşünülen sistemde mahkemelerin bırakınız ‘tarafsız’lığını, bağımsız olmaları bile büyük ölçüde şansa kalmıştır.”

Bize göre de tasarıyı hazırlatanlar tarafsız ve bağımsız bir yargı istemiyorlar. “Yargıya demokrasi sizinle gelmez” ve “Divan başkanı lâzımdı” başlıklı yazılarımızı hatırlatmakla yetinelim.

“Değişiklik teklifinde ayrıca seçilme yaşı 25’ten 18’e indiriliyor, 100 bin seçmene cumhurbaşkanlığı için aday gösterme hakkı tanınıyor. Askerî Yargıtay ve Askerî Yüksek İdare Mahkemesi kalkıyor, savaş hali hariç olmak üzere disiplin mahkemeleri dışında askerî mahkeme kurulması yasaklanıyor ve sıkıyönetim kaldırılıyor. Öte yandan, TBMM’nin üye sayısının 550’den 600’e çıkarılması, ara seçimin kaldırılıp onun yerine ‘yedek milletvekilliği’nin getirilmesi, savaş halinde cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de 1 yıl ertelenmesi ve Jandarma Genel Komutanı’nın Millî Güvenlik Kurulu’ndan çıkarılması da öngörülüyor ki, bunların sistemin iyileştirilmesi yönünde dikkate değer bir değişiklik yaratma ihtimali bulunmamaktadır.”

Seçim sistemi ile ilgili değişikliklerin ayrı bir paket olarak müzakereye açılması gerekirken bunların yönetim sistemi tartışmasında araya sokuşturulması kanaatimizce paketi hazırlatanların niyetini sorgulatıyor ve bizce ele veriyor.

“Buna karşılık, sadece doğuştan vatandaş olanların cumhurbaşkanı adayı olabilmesi, seçilmesine engel olmayan bir suçtan da olsa Yüce Divan’da mahkûm olan cumhurbaşkanının görevine devam edebilmesi ve seçilmiş olmayan bakanlarla cumhurbaşkanı yardımcılarının dokunulmazlığa sahip kılınması açıkça olumsuz değişikliklerdir.”

Dokunulmazlıklar meselesinin de bizce ayrı bir paket yapılması gerekir.

“Bu arada, değişiklik teklifinin 19/E maddesinde, Anayasa’nın kaldırılan maddeleri arasında ‘seçme, seçilme ve siyasî faaliyette bulunma’ haklarını düzenleyen 67. maddenin de sayılması bir yanlışlık eseri olsa gerektir.”

Elbette bir yanlışlık. Ama bu yanlışlık tasarının gizli hedefleri yönünden ne kadar ustaca ve fakat görünen maksada uygunluk yönünden ne kadar acemice olduğunu gösterir ki sadece bu bile “hayır” demeyi gerektirir.

“Şimdi asıl konumuza, AKP’nin bu değişikliklerle nasıl bir hükümet sistemi ve hatta siyasî rejim kurmak istediğine gelirsek: Her şeyden önce AKP Türkiye için başkancı bir hükümet ve devlet sistemi öngörmektedir. Kurulmak istenen sisteme, başkanlık değil de ‘başkancı’ dememin nedeni, öngörülen modelin ‘kuvvetler ayrılığı’ yerine ‘kuvvetlerin kaynaşması’ denebilecek bir temelde kurgulanmış olmasıdır. Bu modelde yasama ve yargı yürütmeden bağımsız olmayıp her ikisi de cumhurbaşkanına (başkana) bağlıdır. Yürütme münhasıran cumhurbaşkanındadır, ama cumhurbaşkanı aynı zamanda yasamanın kompozisyonunu tamamen, yargının (HSK ve Anayasa Mahkemesi aracılığıyla) kompozisyonunu ise büyük ölçüde belirleyebilecek durumdadır. Bu, cumhurbaşkanının hem yasamayı hem de yargıyı kontrol edebilecek konumda ve güçte olması demektir.”

Bu değişikliklerle birlikte, zaten var olan “tek adamcı” sistemsizliğin pekişeceğini de biz belirtelim. “Kendiliğinden iyi” ve “asla kötü olamayacak olan” bir cumhurbaşkanı seçeceğimizi varsayabilir miyiz ki denetime ihtiyacımız olmasın?

“Cumhurbaşkanı seçimiyle TBMM seçiminin aynı günde yapılacağı düşünülürse, Cumhurbaşkanı, ilişkili olduğu disiplinli partisi aracılığıyla, Meclis çoğunluğunun kimlerden oluşacağını belirleme imkânına sahip olacaktır.”

Prof. Erdoğan’ın burada “disiplinli parti” ifadesiyle aslında parti içi demokrasinin işlemediği bir partiyi kast ettiğine dikkatinizi çekmek isteriz.

“Bu arada, normal başkanlık sisteminden bir sapma olarak, yasama organının tek meclisten ibaret olması öngörülmektedir ki bu, ikinci bir meclisin başkanı frenlemesi ihtimalini de devre dışı bırakmaktadır.”

Bu meyanda çift meclis sistemine dönüşün gerektiği hususundaki önceki görüşlerimizi ve “Denge sistemi ve sağa çeken başkanı” başlıklı yazımızı hatırlatmakla yetinelim.

“Öte yandan, olağan başkanlık sistemine aykırı olarak, cumhurbaşkanı hiçbir kayıt ve şarta bağlı olmaksızın istediği zaman Meclisi feshedebilmesi sayesinde, yasama organında kendisinden yana olan dengenin bozulması halinde bunu ‘düzeltebilecek’tir. Böyle bir Meclisin-Cumhurbaşkanını zaten denetleyemiyor da- onun bakanlarını bile etkili bir şekilde denetlemesi elbette beklenemez.”

Bu tesbit kanaatimizce meselenin özünü oluşturuyor ve “Sınıf mümessilinden sınıflar başkanına” başlıklı yazımızdaki risklerle örtüşüyor.

“Bütün bunlara, normal olarak iki dönemde en fazla 10 yıl olabilecek olan görev süresini cumhurbaşkanının isterse 15 yıla kadar uzatabilmesine imkân veren hükümlerin değişiklik teklifine sokuşturulmuş olduğunu da ekleyelim.”

Buna söylenecek söz yok. “Üç dönem kuralı” başlıklı yazımızı hatırlatmakla yetinelim.

“Ayrıca, cumhurbaşkanı çok geniş düzenleme ve atama yetkilerine sahiptir. Cumhurbaşkanı en başta bugünkü sistemde var olan ‘kanun hükmünde kararname’nin yerine geçecek şekilde kararname çıkarabilecektir. Ancak cumhurbaşkanı kararnameleri için ne Meclisin önceden bir kanunla yetki vermesine ihtiyaç vardır, ne de bunların Anayasa Mahkemesi tarafından etkili bir şekilde denetlenebileceklerdir. Anayasa Mahkemesi bu konuda etkin bir denetim yapamaz, çünkü düzenleme yetkisine getirilen, temel hakların cumhurbaşkanı kararnamesiyle düzenlenmesi yasağı dışındaki sınırlamalar belirgin ve dolayısıyla hukuk yoluyla uygulanabilir olmaktan uzaktır. Esasen, cumhurbaşkanının bütün devlet organlarına vesayet eder bir konumda olduğu böyle bir sistemde, üyelerinin çoğunu kendisinin atadığı Anayasa Mahkemesi’nin cumhurbaşkanlığı kararnamelerini denetleme istekliliği göstereceği de şüphelidir.”

Prof. Erdoğan nazikçe “şüphelidir” demiş. Bu şüphenin makul şüphe sınırlarını çoktan geçtiğini de biz söyleyelim.

“Bu arada, yine başkanlık sistemine aykırı olarak, cumhurbaşkanının bütün atamalarını tek başına yapacağını da belirtelim. Bunlar arasında, normal olarak olması gerektiği gibi sadece bakanlar değil, sayılarını cumhurbaşkanının belirleyeceği cumhurbaşkanı yardımcıları da var. Cumhurbaşkanı yardımcılarından biri hem gerektiğinde görevdeki cumhurbaşkanına, hem de boşalması halinde cumhurbaşkanlığı makamına vekâlet edecek ve ona ait yetkileri kullanacaktır. Bu ikinci ihtimalde cumhurbaşkanlığına vekâlet duruma göre 1 yıl sürebilecektir. Demek ki, icabında bir yıl boyunca cumhurbaşkanlığı yetkilerini kullanacak olan bir kişinin seçimle değil de cumhurbaşkanının tek başına yapacağı bir atamayla göreve geliyor olması demokratik ilke açısından kabul edilebilir değildir.”

Biliyoruz bazı dostlar şunu söyleyecekler: “Cumhurbaşkanını halk seçmiş olacağına göre onun seçtiğini de halk seçmiş olur. Bu yeter.” Doğru! Doğumuzda ve güneyimizde bulunan bütün “gelişmiş cumhuriyetlerde (!)” de öyle oluyor zaten!

“Bir bütün olarak düşünüldüğünde, bu paket basit bir anayasa değişikliğinden çok, ‘yeni’ bir anayasal düzene geçmeyi öngörmektedir. Kabul ve onay aşamalarını başarıyla tamamlaması halinde bu paket sadece hükümet sistemini değil, Türkiye’nin rejimini de değiştirecektir. Şöyle de denebilir: İktidar, bu hamlesiyle hâlihazırda olağanüstü hal altında yaşamakta olduğumuz fiilî durumu resmîleştirerek kalıcı hale getirmeyi amaçlıyor. Kaygı verici olan şu ki, toplum olarak enine boyuna ve özgür bir şekilde tartışmamız gereken bu derece hayatî bir değişiklik sıradan bir ‘anayasa değişikliği’ymiş gibi oldu-bittiye getirilmek istenmektedir.”

Bir anayasa profesörünün cesaretle yazdığı bu tesbitleri ciddiye almanız lâzım ey milletim. Hile geliyorum diyor. Sözümüz bilhassa 1982 Anayasasına ve Kenan Evren’in karambol seçimine otuz yıl sonra uyananlaradır.

“Sonuç olarak, AKP’nin anayasası onun ‘demokrasi’ anlayışını çok iyi temsil ediyor: Bütün devlet yetkilerini kendisine devredeceğimiz, ‘yanılmaz’ millî iradenin mücessem bir timsali olacak bir ‘başkan’ seçerek bütün kamusal iktidarı ona emanet etmek… Böyle mutlakçı bir başkanın sadece seçimle göreve gelmesine ‘demokrasi’ demeyi içine sindirebilenler varsa, varsın öyle yapsınlar. Ama bunun medenî toplumlara yakışan bir şey olmadığı çok açık. (Söylemesi bana düşmez, ama Müslümanlığa da yakışmaz bu.)”

Müslümanlığa yakışıp yakışmadığını Yeni Asya okuyucuları söylesin. Hem Prof. Erdoğan’a ve hem de bize.