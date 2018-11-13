Cumhuriyet ne? Demokrasi nerede? Ve diğerleri…

Bugün altı temel kavramı açıklayacağız:

1. Cumhuriyet: Devleti temsil eden birinci adam durumundaki kişinin seçimle iş başına gelmiş olmasıdır.

Unutulmamalıdır ki bir halk devletinin birinci adamını çoktan seçmeli bir usulle ve “gerçekten” seçebiliyorsa o millet o demokratik usulle aynı zamanda kanun yapacak ve devleti sınırlayacak bir meclisi de seçebiliyor demektir. (Bu anlamda “rakipli seçim”le seçilen ilk gerçek cumhurbaşkanımız Celal Bayar’dır!).

Bu sebeple gerçek bir cumhuriyet ancak ve sadece demokratik cumhuriyettir. Demokratik olmayan yani cumhuriyetin manasını değil sadece ismini ve resmini taşıyan cumhuriyetler gerçekte cumhuriyet değil istibdat rejimleridir. (Bu anlamda ülkemizde cumhuriyet 1950’de kurulmuştur!).

Cumhuriyet rejiminin bir rejim olarak zıddı saltanattır. Bu sebeple “ben bir cumhuriyetçiyim” diyen bir kişi aynı zamanda hiçbir türüyle saltanatçı da olamaz, ne mutlak ve ne de meşrutî monarşi ile yetinemez.

2. Saltanat: Devlet yönetiminde imtiyazlı bir aileden gelen kral ya da sultanın bir numara olduğu ve devleti onun temsil ettiği rejimdir.

Saltanat mutlakiyet (mutlak monarşi) biçiminde olabileceği gibi meşrutiyet (meşrutî monarşi) biçiminde de olabilir.

Rejim olarak saltanatın zıddı cumhuriyettir, devleti temsil makamında seçimle gelen cumhurbaşkanının bulunmasıdır.

3. Demokrasi: Tarifi çoktur. Ama asıl ve vazgeçilmez özelliği hür siyaset, özgür basın ve serbest seçimler yoluyla çoğunluğun iradesinin kanun biçiminde tecelli etmesi ve idarenin de bu kanunlara uygun davranmasıdır.

Çoğunluğun desteğini alarak işbaşına gelmiş olan bir yönetimin sağduyuyu kaybetmesi halinde demokrasi de yozlaşabilir ve çoğunluk iradesi eliyle azınlığın ezilmesi sonucunu doğurabilir.

Demokrasinin zıddı her tür totaliter ve otoriter yönetim anlayışıdır.

4. Meşrutiyet: Kelime kökü “meşrut olmak”tır. Yöneticinin yönetim yetkisinin “meşrut” yani şart ve kayıt altında olduğu rejimdir. Bu kayıtları çıkaracağı kanunla parlamento koyar.

Meşrutiyette devletin tepesindeki birinci adam durumundaki yönetici halk tarafından seçimle gelmiş ise demokratik cumhuriyet vardır.

Kanunlara uyarak devleti yöneten ve temsil eden birinci adamın bir hanedanın üyeleri arasından yani bir saltanat içinden geldiği hallerde ise demokratik saltanat/krallık ya da meşrutî monarşi vardır.

Meşrutiyetin zıddı mutlakiyettir. Sultan durumundaki yöneticinin, her hangi bir kanunla bağlı olmaksızın, mutlak ve sınırsız otorite olarak güç kullanması demektir.

5. Meşruiyet: Yönetimin meşru’ yani şer’î olması demektir. Yönetim meşruiyetini yönettiği devletin gerçek sahibi olan milletin ona verdiği yetkiden alır.

Meşruiyetin zıddı, yönetimin hak edilmeden gasp edilmiş gayrimeşru bir yönetim olmasıdır. Gasıp yönetici aynı zamanda zalim yöneticidir.

6. Meşrutiyet-i meşrua: Şeriata yani hukuka uygun şer’î meşrutiyet demektir. Bugün buna “dine uygun hale getirilmiş demokrasi” de denebilir. Bunun zıddını da artık siz bulun…

Check-list:

1-Taht var, kral/padişah var ama kralı sınırlayan bir anayasa yok, halktan aldığı yetkileri kullanan bir meclis yok.

Sonuç: Mutlak monarşi ya da totaliter/otoriter saltanat var.

2-Taht var, kral/padişah var ama yetkileri sınırlayan ve sınırları çizen bir anayasa ve anayasayı işleten bir meclis var.

Sonuç: Meşrutî monarşi yani demokratik krallık ya da demokratik saltanat var.

3-Taht yok, kral yok aksine, birinci adam olarak seçimle gelmiş cumhurbaşkanı var, idareyi sınırlayan demokratik anayasa var, anayasayı işleten bir meclis var.

Sonuç: Demokratik cumhuriyet var.

4-Taht yok, kral yok ama yöneticiler gerçek bir seçimle iş başına gelmiş değil, anayasa var ama demokratik bir anayasa değil, bir meclis var ama demokratik güce sahip değil.

Sonuç: Manasız, isim ve resimden ibaret bir cumhuriyet var! Siz hangisine taraftarsınız?