Darı ambarındaki aç tavukları uyandırın

İşimiz siyaset yapmak değil. Yapanların ve yapmak isteyenlerin aklına misafir olmak.

Bugün siyaset yapanlara bir tavsiyemiz var.

Siyaset merak ister. İlgi ister. Arzu ister. Hayal ve hedef ister. Ama hayal dünyasında yaşayarak siyaset yapılmaz.

Şu tabloyu görüyor musunuz?

Mevcut gidişattan memnun olmayan ama Meclisteki partilere de yakın durmayan çok sayıda siyaset meraklısı kabiliyet, işin bir ucundan tutmuş. Siyasete yön vermeye çalışıyor.

Ama bu siyaset meraklıları çöle düşen su damlası gibiler. Birkaç kişilik bir ekiple, “pozisyona bağlı(!) bağımsız siyaset” yapmaya çalışıyorlar.

Bunların bazıları yerel siyasette çevresiyle bir varlık. Kendisinde bir potansiyel görüyor. Birileri de onda bir kapasite görüyor. Ama neredeyse her dönem farklı kapıları çalarak arayışını sürdürüyor.

Bazıları basında bir etki sahibi ve medyatikliğini kullanarak bir netice alma yarışında.

Bazılarının parası var. “Biraz harcayalım bakalım, belki bir milletvekilliği elde ederiz” diye düşünüyor.

Hatta bazıları parti kurmaya çalışıyor ve şeklen de başarıyor. Ama büyütemiyor. Sürdüremiyor.

Bu türden partilerin yürümemesinin sebebi basit: Siyasette aslolan tabelalar ve isimler değil siyasi akımlardır.

Siyasi partiler ancak bir siyasi cereyana tabi olursa devam edebilir. Yoksa tabela partisi olarak kalır ve ölür. Türkiye’nin resmi siyasi partiler sicili siyasi mevtalarla doludur.

Siyasi karizmalar da kişiliklerini bir siyasi cereyan içinde beslerlerse başarılı olabilirler. Cereyanlardan bağımsız siyaset ancak yerel seçimde ve ancak bir-iki dönem işe yarar.

Bunları herkes bilir. Peki genelde ve yerelde neden çok sayıda minik parti ya da grup var?

O partilerin ileri gelenleri kendilerini aç tavuk gibi darı ambarında zannediyorlar da ondan.

Gerçekten bu toplum oy deposu. Oy ambarı darı ambarından farksız. Sokağa çıkıp biraz konuşan “Tamam bu iş, ben alır götürürüm” diyor.

Ama bilmiyorlar ki toplumu darı ambarı sanmak ile toplumdan bir darı ambarı çıkarmak çok farklı şeyler. Birincisini herkes yapar. İkincisini ise ancak fikir ve damar sahibi liderler ve kadrolar yapar.

İşte bu yüzden, bizim gibilere, siyaset meraklısı ve pusula arayıcısı kabiliyetleri uyandırıp doğru mecrada siyaset yapmaya teşvik etmek düşüyor. Siyasetin toparlanması ve başta adalet ve denetim konusu olmak üzere meselelerimizin çözümüne katkı yapması da bu kabiliyetleri uyarmaktan ve uyandırmaktan geçiyor. Haydi iş başına...

