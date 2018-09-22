Değişmeyen değişim ve Millî Eğitim

Yeni Millî Eğitim Bakanımız haklı olarak çok iddialı. Ne de olsa henüz deneme halindeki “yeni” sistemin ilk bakanı. Bize göre güzel projeleri de var, yanlışları da.

Bu toplumu ideolojiden uzak demokratik bir devlete ulaştıracak bir eğitim sistemi kurma konusunda yeterince istekli olmamasından endişe ediyoruz.

Demokratik sistemin temel taşlarından biri denetimdir. Etkili kamu denetiminin yollarından biri kamuoyu denetimidir. Kamuoyu denetimi ise şikâyet mekanizmasının sağlıklı işlemesi ile doğrudan ilgilidir.

Bu doğruların doğru olduğunu bildiğini varsaydığımız bir Bakanın, iş başına gelir gelmez, ilk icraat olarak, okul yöneticileri ve öğretmenler için bir çileye dönüştüğü gerekçesiyle MEBİM 147 şikâyet hattını kapatması şaşırtıcı oldu.

Gerçi bu hattı arayanların 4440632’ye yönlendirilmesi ve bu yeni hattın da bir tür ihbar ve şikâyet hattı olarak çalışması boşluğu kısmen doldurabilir. Ama yine de icraatın verdiği imaj problemli.

Bakan geçen gün Şanlıurfa’da bir öğrencinin sistem değişikliği istemediğini belirtmesi üzerine ilk günlerinde söylediklerine benzer bir cümleyi tekrar etti:

“Ani sistem değişikliği artık yok. Söz ani fren de yok, ani gaz da yok, tamam. Siz şimdi böyle liseye başladınız ya liseyi de böyle bitireceksiniz inşallah.”

Tecrübeli bir siyasetçi olmadığı anlaşılan Bakan bu cümlelerle zımnen ne demiş oldu?

1. Ben dört yıl sonra da bu koltukta olacağım.

2. Bu konuda yetki sadece bende ve yetkimi sadece ben kullanacağım.

3. Şimdiki sistem değişmez bir sistem olmalı. Bunu sağlayacağım.

4. Liseyi bitirdiğinizde gireceğiniz sınavlar da değişmeyecek.

5. Benden önceki bakanların yaptığı türden “ani” değişiklikleri ben yapmayacağım.

6. Zira ani değişiklik kötü bir yönetim biçimi.

7. Benden önceki Bakanlar ani değişiklikler yaparak kötü yönetti.

8. Benden önceki Bakanlar ani değişiklik yapılmasını emreden Cumhurbaşkanına ya da Başbakana direnemediği için kötü yönetti.

9. Benden önceki Bakanlara “aniden şöyle yapın” diyen Başbakanlar ve bilhassa Cumhurbaşkanları da kötü yönetti.

10. İşte ben, böyle kötü bir yönetim sergilemeyeceğim!

Şimdi duâ edelim: Bakanlık ömrünüz uzun olsun Sayın Bakan.