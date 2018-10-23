"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 EKİM 2018 SALI - YIL: 49

Devletçilik, CHP ve AKMHP

Ahmet BATTAL
23 Ekim 2018, Salı
Son kriz (olmayan kriz!) sebebiyle AKMHP’nin aslında hangi iktisadî sisteme taraftar olduğu hususunda da bazı değerlendirmeler yazılıp söylendi.

En doğru tesbit ise AKP’nin hemen hemen her konuda olduğu gibi bu konuda da yalpaladığı ve hatta zikzak çizdiği tesbiti idi. 

Gerçekten AKP kurulduğunda “piyasa ekonomisi”nden yana olduğunu açıklamıştı. Bugün geldiğimiz noktada ise koyu bir devletçiliğin, ama ilkesiz ve yalapşap biçimde uygulandığını söylemek zor olmasa gerek. 

Aşağıdaki cümleleri AKP’nin kuruluşta hazırlayıp deklare ettiği ve web sayfasından da ulaşılabilen “parti programı”ndan aldık: 

***

Partimiz aşağıdaki temel ilkeleri benimser;

• Ekonomik gelişmenin kaynağı ve hedefi olarak insanı esas alır.

• Tüm kurum ve kurallarıyla işleyen piyasa ekonomisinden yanadır.

• Devletin ilke olarak her türlü ekonomik faaliyetin dışında olması gerektiğini benimser.

• Devletin ekonomideki işlevini düzenleyici ve denetleyici olarak tanımlar.

• Özelleştirmeyi daha rasyonel bir ekonomik yapının oluşması için önemli bir araç olarak görür.

• Küreselleşmenin getirdiği yapısal dönüşümlerin en az maliyetle gerçekleştirilmesini savunur ve bunun en sağlıklı yolunun uluslararası rekabet gücünün arttırılması olduğuna inanır. Bu nedenle ülkemiz ekonomisinin rekabet gücünün artırılmasının, siyasi ve ekonomik geleceğimiz açısından stratejik önem taşıdığını kabul eder.

• Uluslararası bilgi birikimi ve tecrübenin transferinde önemli rol oynayan yabancı sermayenin, Türk ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunacağına inanır.

• Avrupa Birliği, Dünya Bankası, IMF ve diğer uluslararası kuruluşlarla olan ilişkilerimizin, ekonomimizin ihtiyaçları ve ulusal çıkarlarımız doğrultusunda sürdürülmesi gerektiğine inanır.

***

AKP’nin kuruluşta verdiği bu sözleri son krizde ve öncesinde tümüyle unuttuğu açık. 

AKP’nin tatbik ettiği iktisat siyasetinin gerçek adını bulabilmek için ise önce CHP’nin “devletçilik ilkesi”ne bakmak gerekir. 

Prof. Dr. Mustafa A. Aysan’a ait olan ve Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’nun web sitesinde yer alan araştırma makalesine göre Prof. Dr. Afet İnan’ın “Medeni Bilgiler ve M. Kemal Atatürk’ün El Yazıları” kitabında bizzat M. Kemal tarafından kaleme alınıp “Mutedil Devletçilik” olarak adlandırılan devletçilik ilkesinin anlamı şudur:

***

Türkiye’nin tatbik ettiği Devletçilik Sistemi, 19’uncu asırdan beri sosyalizm nazariyatçılarının ileri sürdükleri fikirlerden alınarak tercüme edilmiş bir sistem değildir. Bu, Türkiye’nin ihtiyaçlarından doğmuş, Türkiye’ye has bir sistemdir. 

Devletçiliğin bizce mânâsı şudur: Fertlerin hususi faaliyetlerini esas tutmak, fakat büyük bir milletin ve geniş bir memleketin bütün ihtiyaçlarını ve birçok şeylerin yapılmadığını göz önünde tutarak memleket iktisadiyatını devletin eline almak.

Bizim takibini muvafık gördüğümüz (mutedil devletçilik) prensibi bütün istihsal ve tevzi vasıtalarını fertlerden alarak, milleti büsbütün başka esaslar dahilinde tanzim etmek gayesini takip eden ve hususî ve ferdî iktisadî teşebbüs ve faaliyete meydan bırakmayan sosyalizm prensibine müstenit kollektivizm, komünizm gibi bir sistem değildir.

Hülâsa, bizim takip ettiğimiz devletçilik, ferdî mesai ve faaliyeti esas tutmakla beraber, mümkün olduğu kadar az zaman içinde milleti refaha ve memleketi mamuriyete eriştirmek için milletin umumî ve yüksek menfaatlerinin icap ettirdiği işlerde, bilhassa iktisadî sahada, devleti fiilen alâkadar etmektir.

***

CHP’nin altı okundan biri olan devletçiliği tarif eden yukarıdaki uzun açıklamada yer alan “memleket iktisadiyatını devletin eline almak” kısmına bilhassa dikkat.

Bir de, kayda değmez ama MHP’nin en az CHP kadar devletçilik ilkesine sahip çıktığını da hatırlatalım. Ve …

Şimdi soralım:

Türkiye’de, el’an, “tüm kurum ve kurallarıyla işleyen piyasa ekonomisinden yana” olan ve “devletin ilke olarak her türlü ekonomik faaliyetin dışında olması gerektiğini” benimseyen demokrat bir siyasi iktidar mı yoksa CHP’nin devletçilik ilkesini hakkıyla uygulayan bir iktidar mı iş başındadır? 

“Devletçilikte AKP CHP’yi solladı” dediğimizde kızan ve delilimizi soran dostlar cevabımıza cevap versin. Varsa!

Okunma Sayısı: 264
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dayatma hortlamasın

    Kudüs Valisi serbest bırakıldı

    3 milyon 559 bin Suriyelimiz var

    'Cumhur'da af ve and çatlağı

    'Suudi Arabistan'ın açıklamasından tatmin olmadım'

    400 tonluk Hasankeyf Kalesi Orta Kapısı yeni yerine taşındı

    Irak'ın kuzeyinden acı haber

    Gripten korunma yolları

    Büyüyünce “Veri Bilimcisi” olacağım!

    Kaşıkçı olayını kapatmak istiyorlar

    Bu garabeti savunmak hiçbir partiye hayır getirmez

    Yürek dağlayan anlar...

    Korku bacayı sarmış

    Şoför esnafı marşa basamaz hale gelmemeli

    Otomotivden imdat çığlığı

    Atlı bronz madalya kazandı

    'Bu çok büyük bir gaddarlık'

    Af konusu ve Danıştay'ın Öğrenci Andı kararına ilişkin Kalın'dan açıklama

    İran'dan 'Kaşıkçı' değerlendirmesi

    Piyasada para dönmüyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    'Cumhur'da af ve and çatlağı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yine mi “Andımız?”
    Ali FERŞADOĞLU

    Hz. Yunus’un (as) duası ve harika kurtuluşu
    Ahmet BATTAL

    Devletçilik, CHP ve AKMHP
    Süleyman KÖSMENE

    Namaz tesbihatındaki sıralamanın hikmetleri
    Genel

    Dayatma hortlamasın
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Kopya ile nereye?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Esaretten kurtuluş-1
    Cevher İLHAN

    Büyükelçi Karlov'a da Risale-i Nur'u anlattık

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.