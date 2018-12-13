"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 ARALIK 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Devletin havuzu ve problemi

Ahmet BATTAL
13 Aralık 2018, Perşembe
Yok yok, havuz medyasını kastetmiyoruz.

Onlar devletin havuzu değil, olsa olsa derin devletin havuzu. Hem onların problemi olmaz zira onlar “problem”in kendisi!

Konumuz matematik derslerindeki “gıcık edici” havuz problemleri de değil. 

Konumuz ve problemimiz devletin kendi havuzu ve havuzları.

Meselâ Millî Eğitim Bakanlığı’nın “âtıl personel havuzu”na bakalım ve bir havuz hesabı yapmaya çalışalım. 

2011’de Ömer Çelik’in bakan olması ile birlikte, adeta “bir gece ansızın” Bakanlık merkez teşkilâtının bütün eski yöneticileri -ki yaklaşık bin beş yüz kişi- bir havuza dolduruldu ve ağızlarına bir parmak bal çalınıp üzerlerine ölü suyu döküldü. 

Düzenlemenin gerekçesi, hantallaşmış idarî yapıyı atarak Bakanlığı daha az sayıda ve daha genç bir kadro ile yönetmek ve böylece “devlette verimlilik” sağlamak idi.

Ama demek maksat elde edilememiş ki iki sene sonra 2013’te bu kere Nabi Avcı bakan olunca, yine bir gece ansızın, bakanlık merkez teşkilâtındaki yeni bin beş yüz kişi aynı havuza döküldü. Üstüne üstlük taşra teşkilâtındaki bin kişilik il ve ilçe müdürleri ile şube müdürleri vs. de eklenip havuz iyice karıştırıldı.  

“Doldur denizden, boşalt havuza” emri sürüyordu. 2016’da İsmet Yılmaz bakan olunca o da bin beş yüz kişiyi kızağa koyup havuza sürdü. 

Havuz doldu, taşmaya başladı. Bakanların ve görenlerin paçaları ıslanmaya (!) başlamıştı. Bu yüzden de bizzat bakan bazı havuz mensubu müdürleri arayıp emeklilik teklif etti. Bazıları kerhen razı oldu, çoğu reddetti ve bankamatik memurluğuna devam ettiler. 

Ve 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra bir şey daha oldu. Havuzdakilere “ya emekli olun ya da biz sizi iltisaklayıp KHK ile atacağız” denildi. Rivayete göre yaklaşık iki bin kişi “illallah” diyerek bu süreçte emekli oldu. Havuz temizliği bahanesiyle havuzun dibi delinmişti.

O da yetmedi. Temmuz 2018’de bir düzenleme daha yapıldı ve iki sene içinde emekli olmayan ya da havuzdan çıkıp aktif görev başına geçemeyen bütün havuz personelinin “araştırma görevlisi” kadrosuna geçirileceği kararlaştırıldı. 

Bu hikâyeyi duyan dostlar soracaktır: Bu havuz personeli neyi araştırmakla görevli olacaklar? 

Cevabı belli: Havuz problemlerinin öğrenciler tarafından neden çözülemediğini!

Araştırma sonuçları da belli aslında: 

Bu kirli problem çözülemez zira pas çözücü irade yok. 

Devlet küçültmek iddiasıyla iş başına gelen AKP’nin devleti nasıl hantallaştırdığını, memur kadrolarını nasıl şişirdiğini, araç ve lojman saltanatını nasıl sürdürdüğünü … görmemek için kör olmak yetmez, ama öbür havuza dahil olmak yeter. 

Havuz medyasından başkasını dinlemeyenlere, okumayanlara ne diyelim?

Sefanız bol olsun, havuzunuzu sevsinler!

Okunma Sayısı: 289
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Cumhurbaşkanı nerede?

    Yargı siyasete alet edilmesin

    Yanlış tüketilen bitkiler zehir olabilir

    Demokrat Parti Lideri Gültekin Uysal bütçe görüşmelerinde konuştu

    Türkiye geneli ruh sağlığı merkezlerinin sayısı artırılacak

    Kılıçdaroğlu ve Akşener görüşmesi sona erdi: Güzel bir çalışma oldu

    Manisa'nın Soma ilçesindeki maden ocağından üzücü haber

    Bakan Akar: Türkiye'nin güneyinde terör koridoruna göz yummayız

    Mehmetçik Mardin'de gıda ve yakacak yardımı yaptı

    Fırat Kalkanı bölgesinde eş zamanlı bombalı saldırılar düzenlendi

    CHP ve İYİ Parti ittifakta anlaştı

    Merkel, Brexit anlaşmasının değiştirilmesine karşı çıktı

    BM Daimi Temsilcisi Haley de cinayetten Prens Selman'ı sorumlu tuttu

    KHK’lılardan pasaport başvurusu

    Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi dualarla uğurlandı...

    Batık kredi pazarı 41 milyara ulaştı

    'Günlük 3 saat 34 dakika televizyona gidiyor'

    Erdoğan ile Bahçeli 21 Kasım'dan sonra tekrar bir araya geldi

    Temsilcilerimiz son maçlarını yarın oynayacak

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demokratlığın kriterleri
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Devletin havuzu ve problemi
    Süleyman KÖSMENE

    Hangisi tutarsız: Deizm mi, ateizm mi?
    İsmail Hakkı AVCI

    Adalet üzerine
    M. Latif SALİHOĞLU

    Gel-git yapan haklar
    Genel

    Yanlış tüketilen bitkiler zehir olabilir
    Risale-i Nur'dan

    Kur’ân kalesine gir ve kurtul
    Naci TEPİR

    Uyutmak ve uyuşturmak
    Caner KUTLU

    Öğrenmenin üç boyutu: İlme’l-yakîn, ayne’l-yakîn, hakka’l-yakîn

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.