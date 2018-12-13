Devletin havuzu ve problemi

Yok yok, havuz medyasını kastetmiyoruz.

Onlar devletin havuzu değil, olsa olsa derin devletin havuzu. Hem onların problemi olmaz zira onlar “problem”in kendisi!

Konumuz matematik derslerindeki “gıcık edici” havuz problemleri de değil.

Konumuz ve problemimiz devletin kendi havuzu ve havuzları.

Meselâ Millî Eğitim Bakanlığı’nın “âtıl personel havuzu”na bakalım ve bir havuz hesabı yapmaya çalışalım.

2011’de Ömer Çelik’in bakan olması ile birlikte, adeta “bir gece ansızın” Bakanlık merkez teşkilâtının bütün eski yöneticileri -ki yaklaşık bin beş yüz kişi- bir havuza dolduruldu ve ağızlarına bir parmak bal çalınıp üzerlerine ölü suyu döküldü.

Düzenlemenin gerekçesi, hantallaşmış idarî yapıyı atarak Bakanlığı daha az sayıda ve daha genç bir kadro ile yönetmek ve böylece “devlette verimlilik” sağlamak idi.

Ama demek maksat elde edilememiş ki iki sene sonra 2013’te bu kere Nabi Avcı bakan olunca, yine bir gece ansızın, bakanlık merkez teşkilâtındaki yeni bin beş yüz kişi aynı havuza döküldü. Üstüne üstlük taşra teşkilâtındaki bin kişilik il ve ilçe müdürleri ile şube müdürleri vs. de eklenip havuz iyice karıştırıldı.

“Doldur denizden, boşalt havuza” emri sürüyordu. 2016’da İsmet Yılmaz bakan olunca o da bin beş yüz kişiyi kızağa koyup havuza sürdü.

Havuz doldu, taşmaya başladı. Bakanların ve görenlerin paçaları ıslanmaya (!) başlamıştı. Bu yüzden de bizzat bakan bazı havuz mensubu müdürleri arayıp emeklilik teklif etti. Bazıları kerhen razı oldu, çoğu reddetti ve bankamatik memurluğuna devam ettiler.

Ve 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra bir şey daha oldu. Havuzdakilere “ya emekli olun ya da biz sizi iltisaklayıp KHK ile atacağız” denildi. Rivayete göre yaklaşık iki bin kişi “illallah” diyerek bu süreçte emekli oldu. Havuz temizliği bahanesiyle havuzun dibi delinmişti.

O da yetmedi. Temmuz 2018’de bir düzenleme daha yapıldı ve iki sene içinde emekli olmayan ya da havuzdan çıkıp aktif görev başına geçemeyen bütün havuz personelinin “araştırma görevlisi” kadrosuna geçirileceği kararlaştırıldı.

Bu hikâyeyi duyan dostlar soracaktır: Bu havuz personeli neyi araştırmakla görevli olacaklar?

Cevabı belli: Havuz problemlerinin öğrenciler tarafından neden çözülemediğini!

Araştırma sonuçları da belli aslında:

Bu kirli problem çözülemez zira pas çözücü irade yok.

Devlet küçültmek iddiasıyla iş başına gelen AKP’nin devleti nasıl hantallaştırdığını, memur kadrolarını nasıl şişirdiğini, araç ve lojman saltanatını nasıl sürdürdüğünü … görmemek için kör olmak yetmez, ama öbür havuza dahil olmak yeter.

Havuz medyasından başkasını dinlemeyenlere, okumayanlara ne diyelim?

Sefanız bol olsun, havuzunuzu sevsinler!