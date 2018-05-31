"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Dini partilerin tümünün elinden kurtarmak

Ahmet BATTAL
31 Mayıs 2018, Perşembe
Önce bir hatıra.

Beş sene önce yine bir seçim öncesinde Gazi İİBF’nin alt katındaki bodrum camisinde yanımızdaki meslektaşımızla Cuma namazını beklerken bir el omzumuza dokundu, bizi araladı, “bismillah” diyerek aramıza girip oturdu. Otururken de “bakın, biz de bismillah diyoruz!” dedi. Aramıza oturan, şimdi MHP Genel Başkan Yardımcısı bir meslektaşımızdı. Ona bunu söylettiren ise o günlerde bir mitingde Erdoğan’ın söylediği şu sözlere duyduğu haklı tepki idi:

“Onlar milyonlarca tweet atsınlar, bizim tek bir Besmele’miz oyunları bozar. Onlar yıksınlar, bizim tek bir La havlemiz bütün tuzağı bozar. Onlar camiye ayakkabıyla girsinler, camilerimizde içki içsinler, başörtülü kızlarımıza el uzatmaya kalksınlar, bu milletin bir duâsı onların bütün hesaplarını alt üst eder. Bu milletin sabrı her şeye galip geldi, kurulan tüm tuzakları alt üst etti.” 

Meslektaşımız bu tavrıyla özetle “AKP’liler dini siyasete alet etmesinler, hepimiz Müslüman’ız” diyordu. (Bugün bu konuda ne düşündüğünü merak ediyoruz. Cevabını alırsak onu da ayrıca yazacağız.). 

Bugün akl-ı selim sahibi herkes kabul ediyor ki AKP 2008’de kapatma dâvâsından kıl payıyla kurtulduktan sonra dinî değerleri kendi siyasetine alet etme konusunda tamamen pervasız bir hale gelmiştir. Üstelik bunu da “ben dine hizmet için varım” diyerek yapmış ve dine faydadan çok zarar vermiştir. 

Kabul edelim ki din siyaset ilişkileri siyaset tarihimizde hep inişli çıkışlı ve sancılı bir konudur. 

Ölçü ne olmalıdır? Çare kimdedir ve nedir? 

Bu soruların cevabını, geçen akşam bir hemşeri vakfının dâveti üzerine katıldığımız iftar yemeği vesilesiyle tekrar müzakere etme imkânı bulduk. 

Çankaya Belediyesi, sosyal tesislerini, Ramazan boyunca her akşam bir hemşeri derneğinin kendi üyeleriyle iftarına tahsis etmiş. 

Başkan yardımcısı siyaset yapmaktan özellikle uzak durduğu kısa selâmlama konuşmasında, o güzel salondaki yemeğin yine aynı belediyenin iftar çadırlarında verdiği yemekle aynı kazandan olduğunu söyledi. Bu bizi özellikle memnun etti. 

Birileri, belediyeler iftar yemeği vermekle dini siyasete alet etmiş olmuyorlar mı, diye düşünebilir. Hatta bazıları “filan parti verse neyse, ama feşmekân parti verirse dini siyasete alet etmiş olur” gibisinden saçmalıklara da imza atabilir. 

Kanaatimizce dini siyasete alet edip etmemek açısından önemli olan şey dinî motifleri de olan hizmetler yapmak değil. Hele Ramazanda dindarlığın en görünür biçimlerinin (şeairin) zirveye çıktığı dönemlerde, bu görünürlüğe katkı yapan işler, dini siyasete alet etmek anlamına gelemez. Zira bunlar dine ve dindarlığa zarar vermez. İnsanları dinden soğutmaz. Yeter ki tekelcilik olmasın. Bu tür hizmetleri her parti yapar ve yapmalı. 

Nitekim o akşam kalabalık grupta her fikirden insan vardı: Üç hilâlli rozetini gururla taşıyan da, aileden Demokrat olmakla övünen de, “Çankaya Belediyesi bizim belediyemiz” havasında olan da, “bu sefer filanca partiye oy vermeyeceğim” diyen de… 

Siyasetçiler hayırda yarışmalı. Dine hizmette birbiriyle makul biçimde bir yarışın içinde olmaları mahzurlu değil, aksine faydalı. 

Önemli olan şu: 

Hiçbir siyasî akım dine hizmet iddiasını kendi tekeline almaya kalkmamalı. Ama hiçbir siyasî akım da dine ve dindara düşmanlık manasına gelecek şeyler yaparak bazı dindar kılıklı rakiplerinin yanık ekmeğine yağ sürmemeli. 

Bu Müslüman millete hizmet etmek isteyen her bir yönetici, millete hizmeti, milletin dinini özgürce yaşamasını ve kendisini rahatlıkla ifade edebilmesini hizmet olarak görebilmeli. 

Herhangi bir partinin dini siyasete alet etmesini ancak o zaman engelleyebiliriz. 

Okunma Sayısı: 2959
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • HÜSEYİN İLHAN

    31.5.2018 10:46:03

    DİNİN SİYASETE alet edilmesi nasıl ve ne zaman önlenir diye düşündüğümde aklıma hep şu geliyor; Bir ülkede inanan insanların inançları KANUN TEMİNATI ALTINDA OLDUĞUNDA,O KANUNLARIN TATBİKİNDE İKTİDARLARA GÖRE DEĞİŞİKLİK OLMADIĞINDA,KANUN TATBİKÇİSİ OLAN HAKİM-SAVCI gibi yargı mensuplarının sübjektif davranmayıp OBJEKTİF OLMALARI,hislerinin,şahsi fikir ve düşünce ile kanaatlerinin değil İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ ve ona göre tanzim edilen ANAYASA ların ve o ANAYASALARA göre tanzim edilen KANUNLAR ile TEMİNAT ALTINDA DAİMİ OLMASINI SAĞLAMAKLA olacağını düşünüyorum. Mesela bir afet ya da haksızlık karşısında çaresizliği hisseden ülke vatandaşı 'C.BAŞKANIMDAN,BAŞBAKANDAN,BAKANDAN diyerek yardım talebinde bulunmayı değil ÜLKE VATANDAŞI OLMANIN,KANUNLARIN TEMİNATI ALTINDA OLAN HAKKININ VERİLMESİNİ TALEP ETMELİDİR.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Erdoğan'dan 'Uber' açıklaması

'Sandıklara hep beraber sahip çıkacağız'

Cezasızlık zalimlerin en büyük gücü

Sistem ve müfredat sürekli değişiyor: Eğitim dikiş tutmuyor

Ne kadar demokrasi, o kadar para

Suriye İnsan Hakları Ağı: 5 ayda 4166 sivil öldü!

Minaresi tahtadan...

Akşener: Çaycı, çorbacı hapiste

‘Adalet yoksa zulüm vardır’

Eifel’de alarm durumu: Hayvanat bahçesinden kaçtılar!

'Diğer adayları niye hiç göstermiyorlar?'

Dışişleri Bakanlığı: Bu alçak saldırıyı kınıyoruz

Giresun'daki operasyonun detayları ortaya çıktı

Şehit Eren Bülbül'ün acılı annesi Ayşe Bülbül'den açıklama

'10 bin mahalle bekçisi daha alınacak'

Cuma hutbesi için tercih edilen önemli konu

559. maçına çıkan Türkiye'nin rakibi Tunus

''Bence Trump, yanlış düşünüyor''

Aksa'ya giden zorlu 'namaz' yolculuğu...

Bu yıl ilk kez uygulanacak sınav, yarın başlayacak

En Çok Okunanlar

Mağdur Kürsüsü

Allah Adildir; kimsenin âhını, kimseye bırakmaz
Kâzım GÜLEÇYÜZ

2002’nin 2018 izdüşümü
M. Latif SALİHOĞLU

‘Siyaset aşkı’ neler yaptırıyor, neler...
Genel

Demirel: Temel hakları düzenleyen KHK olmaz
Genel

Öyleyse OHAL neden devam ediyor?
Serdar Ahlatcı

Ramazan’da iyilik meleği olmaya var mısınız?
Cevher İLHAN

“ABD ile işbirliği”yle oynanan oyun
Faruk ÇAKIR

Ekmek yok, silâh verelim!
Süleyman KÖSMENE

Bu ay Allah kelâmını nasıl dinleyelim?
İbrahim ERSOYLU

Diyanet, cemaat ve tarikatlar

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.