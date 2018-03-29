"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 MART 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Dini siyasete alet etme riski ve örneği

Ahmet BATTAL
29 Mart 2018, Perşembe
AKMHP Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen Pazar günü Giresun’da parti kongresindeki konuşmasının daha başlarında iken tribünlerde bir grup olarak bulunan yeşil renkli tektip kıyafetli hazır kıt’a gençler, Erdoğan’ın yirmi sene önce dini siyasete alet ettiği gerekçesiyle ceza almasına ve hapis yatmasına sebep olan “minareler süngümüz kubbeler miğfer, camiler kışlamız mü’minler asker, Allahüekber, Allahüekber, Allahüekber” cümlelerini de içeren şiiri okumuşlar.

Bunun üzerine Erdoğan onlara kinayeli biçimde “her halde bir daha içeri gireceksiniz, öyle benziyor” diyerek gülmüş.

Konuşmasının sonlarında “Afrin’de 3 bin 747 terörist etkisiz hale getirildi” dediği sırada ise salondaki partili gençler Âl-i İmran Sûresi’nin on ikinci “ayetini okuyup ardından da mealini topluca okumaya başlamışlar.

Bu âyetin meali şöyle: “Kâfirlere ki: ‘Siz mutlaka yenilgiye uğrayacak ve toplanıp Cehenneme doldurulacaksınız. Orası ne fena yataktır’!”

Meal başladıktan kısa süre sonra Erdoğan, gençleri durdurmuş ve şunları söylemiş:

“Gençler, gençler, Onları siz bize bırakın. Bunları inşallah kabristanlarda okuyun. Ama siyasî bir toplantıda bunları bize bırakın. Nerde neyi konuşacağımızı, neyi okuyacağımızı iyi belirleyelim. Bize eyvallah. Siz onları bize bırakacaksınız. Tamam mı? Hah. Buralara nasıl geldiğimizi de iyi bileceğiz. Türbede miyiz, camide miyiz, bunları ayıracağız. Yoksa bir siyasî toplantıda mıyız? Bunu da ayıracağız. Unutmayın biz bu milletin tümünü kucaklayacağız. Hepsini istisnasız. Benim gencim gayet güzel âyet okuyor, ama âyeti okuyamayanlar da var. Onları da katacağız. Onları da buraya alacağız.”

Bu konuşmayı çeşitli yönlerden değerlendirmek gerekir:

Birincisi, Odatv’nin yayınladığı bir videoya göre aynı Erdoğan, 2012’de TUSKON’un bir programında, Kılıçdaroğlu’nun Kur’ân’a olan muhabbet ve hürmet biçimini eleştirirken, Mehmet Âkif’in şiirine de atıf yaparak, Kur’ân’ın mezarlıkta okunmak için inmediğini söylemiş. Bu çelişki tevil edilebilir. Geçelim.

İkincisi “Türbede miyiz, camide miyiz, yoksa bir siyasî toplantıda mıyız bunları ayıracağız” cümleleri dini siyasete alet etmeme hassasiyetini ifade etme fikri açısından güzel görünüyor.

Üçüncüsü, “Unutmayın biz bu milletin tümünü kucaklayacağız. Hepsini istisnasız. Benim gencim gayet güzel âyet okuyor, ama âyeti okuyamayanlar var, onları da katacağız, onları da buraya alacağız” cümleleri de kucaklayıcı ve makul bir izah gibi duruyor. Bunu da tesbit edip geçelim.

Dördüncüsü ise şu: “Onları siz bize bırakın. Bunları inşallah kabristanlarda okuyun. Ama siyasî bir toplantıda bunları bize bırakın. Nerde neyi okuyacağımızı iyi bilelim. Bize eyvallah. Siz onları bize bırakacaksınız. Tamam mı?”

Bu cümlelerde “siyasî bir toplantıda siz Kur’ân okursanız yanlış anlaşılabilir. Ama biz neyi, nerede, niçin okuyacağımızı iyi biliriz (!)” denmiş oluyor.

Beşincisi şu: Okunan âyet Afrin’den bahsedilirken okunmaya başlıyor ve fakat mealinden anlaşılıyor ki âyet kâfirler hakkında. Yani gençler riskli bir alana giriyor. Erdoğan ise gençleri susturuyor, ama bu mevzuya hiç girmiyor.

Altıncısı ise, ayrıca açıklanmaya muhtaç olan şu cümle: “Buralara nasıl geldiğimizi iyi bilelim.”

Bu ifadelerin bizcesi şu: “Kur’ân’ı siyasetimize karıştırdık ve hatta alet ettik diye başımızdan kapatma dâvâları vs. geçti. Bu tür yanlışları tekrar yapmamalıyız”.

Bu ifadeler, alınan bir dersi mi yoksa alınması gereken, ama halen de alınmayan bir dersi mi ifade ediyor, o sizin takdirinize kalmış. İç siyasette minareyi rakibine karşı süngü yapanların dinle ve Hazreti Muaviye tarzı siyasetle ilişkisi hakkında bizim kanaatimizin ne olduğunu ise zaten biliyorsunuz.

Ayrıntılar için 24 Ağustos 2017 tarihli “Siyasetçi çek elini dinden” başlıklı yazımıza bakabilirsiniz. Linki: http://www.yeniasya.com.tr/ahmet-battal/siyasetci-cek-elini-dinden_441043

Okunma Sayısı: 313
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye, hukuk ve demokrasiyle güçlenir

    Kalpleri yumuşatan 'merhamet' haberi...

    İslam’ı biliyoruz

    Kim Ne Demiş?

    Servet arttıkça ölüm korkusu yükseliyor

    Şehidin son anları: Abdest ve iki rekat namaz

    İttifakla herkesi bu vebale ortak etmek istiyorlar

    İnsanları bu kadar köşeye sıkıştırmayın!

    İşsizlik son 15 yılda arttı

    Müslümanlar Avrupa’nın geleceği

    CHP kiminle ittifak yapacak?

    Meral Akşener: Erdoğan 8 yıldır Gazze’ye gidemedi

    Yedinci konvoy da Hama'ya ulaştı: Doğu Guta'dan çıkanların sayısı 25 bini aştı

    'Trump peşine düştü' iddiası dünya devine milyarlarca dolar kaybettirdi

    Rus elçi uyardı: Skripal vakası yüzünden Soğuk Savaş haline girebiliriz

    MGK toplantısı sona erdi

    Barzani: IKBY topraklarının komşularımızı vurmak için kullanılmasını kabul etmiyoruz

    İsrail, Gazze sınırına 100'ü aşkın keskin nişancı konuşlandırdı

    Milyarlarca dolarlık davayı kaybetti; tazminat ödemeye mahkum edildi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    İnsanları bu kadar köşeye sıkıştırmayın!
    Abdil YILDIRIM

    Mağdurun yanında olmak ibadettir
    Genel

    İttifakla herkesi bu vebale ortak etmek istiyorlar
    Caner KUTLU

    Kanun-u fıtrata muvafık bir vaziyet
    Ali FERŞADOĞLU

    Mü’min haksızlık ve zulme seyirci kalamaz
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kuzey Suriye paradoksları
    İslam YAŞAR

    Şehidin son anları: Abdest ve iki rekat namaz
    Ahmet BATTAL

    Dini siyasete alet etme riski ve örneği
    M. Latif SALİHOĞLU

    İki türlü (me)deniyet
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.