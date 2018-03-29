Dini siyasete alet etme riski ve örneği

AKMHP Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen Pazar günü Giresun’da parti kongresindeki konuşmasının daha başlarında iken tribünlerde bir grup olarak bulunan yeşil renkli tektip kıyafetli hazır kıt’a gençler, Erdoğan’ın yirmi sene önce dini siyasete alet ettiği gerekçesiyle ceza almasına ve hapis yatmasına sebep olan “minareler süngümüz kubbeler miğfer, camiler kışlamız mü’minler asker, Allahüekber, Allahüekber, Allahüekber” cümlelerini de içeren şiiri okumuşlar.

Bunun üzerine Erdoğan onlara kinayeli biçimde “her halde bir daha içeri gireceksiniz, öyle benziyor” diyerek gülmüş.

Konuşmasının sonlarında “Afrin’de 3 bin 747 terörist etkisiz hale getirildi” dediği sırada ise salondaki partili gençler Âl-i İmran Sûresi’nin on ikinci “ayetini okuyup ardından da mealini topluca okumaya başlamışlar.

Bu âyetin meali şöyle: “Kâfirlere ki: ‘Siz mutlaka yenilgiye uğrayacak ve toplanıp Cehenneme doldurulacaksınız. Orası ne fena yataktır’!”

Meal başladıktan kısa süre sonra Erdoğan, gençleri durdurmuş ve şunları söylemiş:

“Gençler, gençler, Onları siz bize bırakın. Bunları inşallah kabristanlarda okuyun. Ama siyasî bir toplantıda bunları bize bırakın. Nerde neyi konuşacağımızı, neyi okuyacağımızı iyi belirleyelim. Bize eyvallah. Siz onları bize bırakacaksınız. Tamam mı? Hah. Buralara nasıl geldiğimizi de iyi bileceğiz. Türbede miyiz, camide miyiz, bunları ayıracağız. Yoksa bir siyasî toplantıda mıyız? Bunu da ayıracağız. Unutmayın biz bu milletin tümünü kucaklayacağız. Hepsini istisnasız. Benim gencim gayet güzel âyet okuyor, ama âyeti okuyamayanlar da var. Onları da katacağız. Onları da buraya alacağız.”

Bu konuşmayı çeşitli yönlerden değerlendirmek gerekir:

Birincisi, Odatv’nin yayınladığı bir videoya göre aynı Erdoğan, 2012’de TUSKON’un bir programında, Kılıçdaroğlu’nun Kur’ân’a olan muhabbet ve hürmet biçimini eleştirirken, Mehmet Âkif’in şiirine de atıf yaparak, Kur’ân’ın mezarlıkta okunmak için inmediğini söylemiş. Bu çelişki tevil edilebilir. Geçelim.

İkincisi “Türbede miyiz, camide miyiz, yoksa bir siyasî toplantıda mıyız bunları ayıracağız” cümleleri dini siyasete alet etmeme hassasiyetini ifade etme fikri açısından güzel görünüyor.

Üçüncüsü, “Unutmayın biz bu milletin tümünü kucaklayacağız. Hepsini istisnasız. Benim gencim gayet güzel âyet okuyor, ama âyeti okuyamayanlar var, onları da katacağız, onları da buraya alacağız” cümleleri de kucaklayıcı ve makul bir izah gibi duruyor. Bunu da tesbit edip geçelim.

Dördüncüsü ise şu: “Onları siz bize bırakın. Bunları inşallah kabristanlarda okuyun. Ama siyasî bir toplantıda bunları bize bırakın. Nerde neyi okuyacağımızı iyi bilelim. Bize eyvallah. Siz onları bize bırakacaksınız. Tamam mı?”

Bu cümlelerde “siyasî bir toplantıda siz Kur’ân okursanız yanlış anlaşılabilir. Ama biz neyi, nerede, niçin okuyacağımızı iyi biliriz (!)” denmiş oluyor.

Beşincisi şu: Okunan âyet Afrin’den bahsedilirken okunmaya başlıyor ve fakat mealinden anlaşılıyor ki âyet kâfirler hakkında. Yani gençler riskli bir alana giriyor. Erdoğan ise gençleri susturuyor, ama bu mevzuya hiç girmiyor.

Altıncısı ise, ayrıca açıklanmaya muhtaç olan şu cümle: “Buralara nasıl geldiğimizi iyi bilelim.”

Bu ifadelerin bizcesi şu: “Kur’ân’ı siyasetimize karıştırdık ve hatta alet ettik diye başımızdan kapatma dâvâları vs. geçti. Bu tür yanlışları tekrar yapmamalıyız”.

Bu ifadeler, alınan bir dersi mi yoksa alınması gereken, ama halen de alınmayan bir dersi mi ifade ediyor, o sizin takdirinize kalmış. İç siyasette minareyi rakibine karşı süngü yapanların dinle ve Hazreti Muaviye tarzı siyasetle ilişkisi hakkında bizim kanaatimizin ne olduğunu ise zaten biliyorsunuz.

Ayrıntılar için 24 Ağustos 2017 tarihli “Siyasetçi çek elini dinden” başlıklı yazımıza bakabilirsiniz. Linki: http://www.yeniasya.com.tr/ahmet-battal/siyasetci-cek-elini-dinden_441043