Dört kişilik aile = 4444

Dört tane bir rakamı yan yana gelince bin yüz on bir sayısını oluşturuyor ya.

Hakikaten yan yana gelen ve sıkı sıkıya omuz omuza veren dört kişi de dört bin kişi kadar kuvvetli ve kıymetli oluyormuş.

Peki sürekli bir arada ve şeklen omuz omuza olan dört kişilik bir ailenin fertlerinden dört bin kişilik bir kuvvet ve kıymet elde etmek mümkün müdür?

Belki. Bakalım:

Şartları şunlar olabilir:

1. Kardeşlik sırrına ermek:

Aile fertlerinin tümü birbiriyle ahiret itibariyle din kardeşi olduğunu tam bilse...

Kardeşleri adedince ruhları olduğunu iyi anlasa. Ruhlardan bir ruh ölse bile diğer ruhların sağlam kalacağını ve sevap kazandırmaya devam edeceğini bilse. Bu güvenle ölüme bile meydan okusa. Bu inançla fedakârlık yapsa.

Bencillikten çıkıp bizcilliğe geçebilse....

2. Maksatta birlik duygusunu yakalamak:

Ailenin her bir ferdi, “bu ailenin ve fertlerinin tek bir maksadı var, o da Allah’ın rızasını dünyada kazanmak ve cennette de beraber olmak” diyebilse.

Maddi geliri gibi manevi kazancını da tam bir rıza ile bölüşse. Ve bilse ki “maddi kazançtan farklı olarak manevi kazanç bölündükçe azalmıyor, artıyor”.

3. Görev ve işbölümüne riayet edebilmek:

Ailede kimin hangi konuda yetkili ve sorumlu olduğu hususu meşru örfle ve örfün hüküm koymadığı hallerde de meşveretle ve mümkün olduğu ölçüde oybirliği ile belirlense.

Her bir aile üyesi “maksada ulaştıran yolda kullanılan vasıtalar her bir aile ferdi için farklıdır, benim vazifem şudur” diyerek gocunmadan, böbürlenmeden işine bakabilse.

Kadın “kocamın işi ve statüsü bende olsun” demese. Ana-baba “evladımın keyfi eğlencesi bende olsun” demese. Evlat, “anamın ve babamın benim üzerimdeki söz hakkı benim elime geçse” demese.

4. Gücü azaltan hallerden kaçınabilmek:

Zayıf ve küçük aile fertlerine kuvvetlenip büyümeleri için destek olunduğu gibi, yaşlanan ve bir zamanlar kuvvetliyken zayıflayan aile fertlerine de “ahiret saadeti”ni meyve verecek bir bakım ve besleme uygulanabilse.

Başka ölçekleri bilmeyiz ama böyle bir ailenin değeri Allah’ın yanında ve ahiret hesabına göre herhalde 4444 eder.

Sizin aileniz kaç eder?