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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 MART 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

EURO’da kimin fotoğrafı var?

Ahmet BATTAL
08 Mart 2018, Perşembe
Yeni Asya’nın 5 Mart Pazartesi günkü manşetine göre İstanbul’da geçen hafta düzenlenen “8. Dünya İslâm Forumu”, muhataplarına mühim bir çağrı yaparak “liderlik için değil, birlik için yarışın” dedi.

Dâvetin anlaşılması için önce bir hatıra:

Enflasyon sebebiyle paramız değer kaybetmesin diye cebimizdeki parayı bile TL yerine dolar olarak taşıdığımız zamanlarda, hesabın umduğumuzdan fazla tuttuğu bir alış verişte, kasiyere “Dolar kabul eder misiniz?” diye sorduk. 

Cevabı umduğumuz gibi “Evet” oldu. 

Çıkardık yüz doları verdik. Kaldırdı ışığa tuttu. 

“Hayırdır” dedik. 

“Sahte olup olmadığına bakıyorum” dedi. 

“Nasıl anlıyorsunuz?” dedik. 

“Atatürkün kafası varsa sahte değildir” dedi. 

“Nasıl yani, dolarda Atatürk mü varmış” dedik.

Kasiyer ilkokul ninnisinden uyandı ve cevap şenlikli: “Amaaan şaşırdım işte, Amerika’nın Atatürkü canıııım. O var mı diye bakıyorum!” 

Şimdi başka bir rüyaya geçelim.

Başlıktaki “EURO’da kimin fotoğrafı var?” sorusu sizin sınavınızın sorusu olsun. 

Cevap şıkları da şöyle: 

a) Bana ne kardeşim!

b) Bizim Atatürkümüzün 

c) Onların Atatürkünün

d) Onların Atatürklerinin

e) Hiçbirinin ve hiç kimsenin

Cevapların tahlili:

Önce “a” diyenlere: İlgisizliğinizle yaşayın, bilgisizliğinizle övünün!

Şimdi “b” diyenlere: Siz Atatürkünüzü ne sanıyorsunuz ki!

Ve “c” diyenlere: Onların da mı Atatürkü varmış ki! Nasıl olmuş? Klonlama mı yapmışlar?

Düşünüp “d” diyenlere: Evet, Avrupa Birliğini oluşturan ülkelerde “tekadam”lar yok. Her bir ülkenin kendi mazisine göre çok sayıda “adam”ı var. Hatta her şehrin ayrı kahramanı ve kahramanları var. O kahramanların heykelleri o yüzden “sanat eseri” olarak her yıl milyonlarca ziyaretçi alıyor. Ama cevabınız yine de yanlış. 

Ve “elbette e” diyen akl-ı selim sahiplerine: Tebrikler. Siz AB’yi anlamışsınız. AB’ye girmek sizin hakkınız. Zaten sizi alırlar.

İlk dört grubun size ayakbağı olmasını istemiyorsanız iki yolu var. 

Ya kaçacaksınız buralardan!

Ya da “Birinci Avrupa”ya dayanan “dayanıklı demokrat”lığınızla buraları da ihya ve irşad edeceksiniz.

Ve hiç durmadan şunu söyleyeceksiniz:

Kişiye dayanan devletler gibi, lidere dayanan birliklerin de ömrü kısa olur. İlkelere dayanan ekiplerle ise her engel aşılır.

Ve şunu: Ey bu devletin ömrünü uzatmak isteyenler ve ey İslâm devletlerinin ittifakını-ittihadını hedefleyenler; her türlü “lidercilik”ten uzak durun. Zira o ölümcül bir hastalıktır! 

*

Önceki günkü yazımızla ilgili olarak Hür Dava Partisi Genel Başkan Yardımcısı Av. M. Hüseyin YILMAZ'dan aldığımız maili bir düzeltme yapmış olmak için aynen yayınlıyor ve kendilerine teşekkür ediyoruz. 

Selamünaleyküm Ahmet Bey;

6 Mart tarihli "Partiler, fikirleri, üyeleri ve oyları" başlıklı yazınızda, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı sitesindeki resmi verilerle üye sayısına göre ilk 15 partinin adının verildiği listede daha az üyesi olan partilerin adı dahi zikredilirken,  7.955  üyeye sahip Hür Dava Partisinin adını zikretmemişsiniz. 

Bu hususun dikkatinizden kaçtığını varsayarak sizleri bilgilendirmek istedim. Bundan sonra yapacağınız değerlendirmelerde bu hususu da dikkate almanızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

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