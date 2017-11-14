Hayal ışıklarının kırılması

Işığın prizma camdan ya da sudan geçerken kırılmasının nasıl bir değişime ve yanılmaya sebep olduğunu biliriz.

Fikirler de böyle. Hayal camından ya da hülya suyundan geçerken kırılıyor, değişiyor, gerçekte olması gerekenden farklı hükümlere sebep oluyor.

Buna “arzuya fikir kılıfı giydirmek” de denebilir.

Son iki yazımızda iki ayrı yazarın geç uyanışlarına “günaydın” dedik ve son yazımızı da şu cümlelerle bitirdik:

“İtiraflara gelince. Ne diyelim. Tek kalmasın, sel olup aksın ki bu tıkanıklık aşılsın. Ayrıca hayırlı olsun. Vatana, millete ve dahi ahiretimize.

Bir de soralım: Adaletten ne haber sayın yazarlar?”

Adalette ne durumda olduğumuzu nihayet görmeye başlayan bir prof’un gecikmiş serzenişine geçen haftaki bir yazımızın sonunda yer vermiştik.

Linki: http://www.yeniasya.com.tr/ahmet-battal/adaleti-kerametli-savciya-ikazimdir_445419

Aynı kişi geçen gün de yine facebook’da, AKP’deki ve cumhurbaşkanındaki M. Kemal övgüleri üzerinden, hayallerinin kırıldığını gösteren bir yorum yayınladı.

Şöyle: “Yanlış düşünüyorsunuz Muhterem Cumhurbaşkanım! Müslüman milletimizin kahir ekseriyetinin Mustafa Kemal’le problemi vardır! Açıklamalarına kanun manidir. Eğer cesaretiniz varsa, 5816 sayılı Kanunu kaldırın. Milletimizin onunla problemi var mı beraber görelim.”

Bu kişi, 15 Temmuz sonrasında TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonunun “uzman” olarak dinlediği iki rektörden biri idi.

Bu tesbitlere, bu kişiye değer veren ve AKP’nin ağır hatalarını da “maslahata binaen” görmezden gelme meylinde olan iktidarşinasların nasıl tepki vereceğini göreceğiz. Hele hukukçu olanlarının!

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Bir hatırlatma: “Hür Adam” filmi tartışılırken o dönemde yaşadığımız bir hatırayı 18.01.2011 tarihli yazımızın son kısmında şöyle paylaşmıştık:

Geçen akşam, kalabalık bir hemşehri yemeğinde Has Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş’u dinledik. …

“Mustafa Kemal hakkında ve Said Nursî hakkında ne düşünüyorsunuz” sorusuna verdiği cevap enteresandı.

Özetle;

“Mustafa Kemal devletimizin kurucusudur, ortak değerimizdir, sahip çıkacağız, yıpratılmasına izin veremeyiz; Said Nursî de zor şartlarda iman hizmeti yapmış değerli bir âlimdir; bu ikisini çatışıyor gibi göstermek kimseye yarar sağlamaz” dedi.