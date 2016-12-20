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22 ARALIK 2016 PERŞEMBE - YIL: 47

İran hayranlığında hayal kırıklığı

Ahmet BATTAL
20 Aralık 2016, Salı
Önceki gün iktidar medyasında iki kıdemli ve kır sakallı yazar İran hakkında yazdılar.

Aslında İran değil de kendileri hakkında yazdılar.

İkisi de hayal kırıklığı yaşadığını itiraf etti.

Elbette yalnız değiller. Kendilerinin yetiştirdiği çok sayıda başka yazar da aynı pişmanlıklar içindeler. 

İran’daki devrimi desteklemişlerdi. 

Humeyni ve adamlarının 1979’da yaptığı ihtilâlle ve tepeden inme yollarla İran’a İslam’ın geleceğine inanmışlardı. Talebelerini de inandırmışlardı.

Darbeci idiler. Zaten demokrat da değillerdi. Demokrasinin küfür rejimi olduğuna inanıyorlardı. 

“İslam ülkesine İslam darbe ile gelmez, demokrasi ile gelir, bu işte yanlışsınız” diyenleri, “siz Batı kulüpçüsünüz” diye, hatta “İslam düşmanısınız” diye azarlıyorlardı. 

Paris’ten kalkıp İran’a gelenin sarığına bakıp kalbinde de halis İslam ve İttihad-ı İslam olduğunu varsaymanın sığlığını göremiyorlardı. Gösterenlere de kızıyorlardı. 

“Bizi de dinleyin, başka doğrular da var” diyenlere “hayır, tek doğru bizim doğrumuz” diyorlardı. 

Sonrasında da ABD’nin uluslararası toplumu ikna ederek İran’a koyduğu ambargoyu doğru yollarla kaldırmak için çalışmak yerine hilelerle delebilmenin peşine düşmüşlerdi. 

Şimdilerde birileri İran’ın kendi millî menfaatleri(!) uğruna tatbik ettiği politikayı Türkiye düşmanı olarak görmekle yetinmeyip İslam düşmanı olarak görüyor ve gösteriyor ya, … 

Bu sefer de bu gizli senaristlerin gazına gelen o sakallılar, İslam’ı temsil ettiğini varsaydıkları Türkiye ile zıt politikalar üreten herkesi “İslam düşmanı” saymaya yöneliyorlar. Yetmiyor, bir de ümitsizlik aşılıyorlar.

“Tek doğru bizim doğru”nun tipik bir yansıması daha. 

Şu dersi o zaman da sonrasında da  okumamışlardı: 

“Ey ehl-i hak olan Ehl-i Sünnet ve Cemaat!

 “Ve ey Âl-i Beytin muhabbetini meslek ittihaz eden Aleviler!

 “Çabuk bu manasız ve hakikatsız, haksız, zararlı olan nizaı aranızdan kaldırınız. 

 “Yoksa şimdiki kuvvetli bir surette hükmeyleyen zındıka cereyanı, birinizi diğeri aleyhinde âlet edip ezmesinde istimal edecek.

 “Bunu mağlup ettikten sonra, o aleti de kıracak. 

  “Siz ehl-i tevhid olduğunuzdan uhuvveti ve ittihadı emreden yüzer esaslı rabıta-i kudsiye mabeyninizde varken, iftirakı iktiza eden cüz’i meseleleri bırakmak elzemdir.”

Şimdi okusalar bari… Okutur musunuz?

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Yorumlar

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  • A.AYDIN

    20.12.2016 17:28:34

    Yenilen güreşçi sizi pehlivan olarak kabul mü eder, yoksa her yenilgiden (yanılgıdan) sonra bir başka maçta size tezahürat yapmak yerine yine karşınıza çıkıp bir kere olsun yenmek mi ister? Zamanın Bedîi ne söylemiş diye okumaya "tenezzül" etmeyenler sadece Amerika'yı değil, Avrupa'yı hatta komşumuz İran'ı yeniden keşfe devam edecekler. Onların okuması da böyle oluyor.

  • Garib Doğu

    20.12.2016 07:11:12

    Bunların içtihatları ve siyasi görüşleri arzi olduğu,yani dünya hayatına ve saadetine yönelik olduğu için,hakikatlara idrakları kapalıdır. Kur'anın bakışı semavidir ve ebedi saadete yöneliktir. Onlar ise siyasi meselelere arzi mercekle bakıyorlar. İsabet etme ihtimalları az. Yanılmaları kaçınılmazdır. Dün yanıldıkları gibi bugün de aynı yanılgı içindedirler. Kur'an müslümanlar arasındaki siyasi ve içtima-i meselelerde tevhidi esas alıyor. İnnemel mu'minune ihvetün diyor. Risale de tevhit noktasında bakıyor. Ne diyor?: ''Siz ehli tevhit olduğumuzdan uhuvveti ve muhabbeti emreden yüzer esaslı rabıta-i kudsiye mabeyniniz de varken iftiraki iktiza eden cüz'i meseleleri bırakmak elzemdir.''

Risale-i Nur Külliyatı

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CEVŞEN

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