İran hayranlığında hayal kırıklığı

Önceki gün iktidar medyasında iki kıdemli ve kır sakallı yazar İran hakkında yazdılar.

Aslında İran değil de kendileri hakkında yazdılar.

İkisi de hayal kırıklığı yaşadığını itiraf etti.

Elbette yalnız değiller. Kendilerinin yetiştirdiği çok sayıda başka yazar da aynı pişmanlıklar içindeler.

İran’daki devrimi desteklemişlerdi.

Humeyni ve adamlarının 1979’da yaptığı ihtilâlle ve tepeden inme yollarla İran’a İslam’ın geleceğine inanmışlardı. Talebelerini de inandırmışlardı.

Darbeci idiler. Zaten demokrat da değillerdi. Demokrasinin küfür rejimi olduğuna inanıyorlardı.

“İslam ülkesine İslam darbe ile gelmez, demokrasi ile gelir, bu işte yanlışsınız” diyenleri, “siz Batı kulüpçüsünüz” diye, hatta “İslam düşmanısınız” diye azarlıyorlardı.

Paris’ten kalkıp İran’a gelenin sarığına bakıp kalbinde de halis İslam ve İttihad-ı İslam olduğunu varsaymanın sığlığını göremiyorlardı. Gösterenlere de kızıyorlardı.

“Bizi de dinleyin, başka doğrular da var” diyenlere “hayır, tek doğru bizim doğrumuz” diyorlardı.

Sonrasında da ABD’nin uluslararası toplumu ikna ederek İran’a koyduğu ambargoyu doğru yollarla kaldırmak için çalışmak yerine hilelerle delebilmenin peşine düşmüşlerdi.

Şimdilerde birileri İran’ın kendi millî menfaatleri(!) uğruna tatbik ettiği politikayı Türkiye düşmanı olarak görmekle yetinmeyip İslam düşmanı olarak görüyor ve gösteriyor ya, …

Bu sefer de bu gizli senaristlerin gazına gelen o sakallılar, İslam’ı temsil ettiğini varsaydıkları Türkiye ile zıt politikalar üreten herkesi “İslam düşmanı” saymaya yöneliyorlar. Yetmiyor, bir de ümitsizlik aşılıyorlar.

“Tek doğru bizim doğru”nun tipik bir yansıması daha.

Şu dersi o zaman da sonrasında da okumamışlardı:

“Ey ehl-i hak olan Ehl-i Sünnet ve Cemaat!

“Ve ey Âl-i Beytin muhabbetini meslek ittihaz eden Aleviler!

“Çabuk bu manasız ve hakikatsız, haksız, zararlı olan nizaı aranızdan kaldırınız.

“Yoksa şimdiki kuvvetli bir surette hükmeyleyen zındıka cereyanı, birinizi diğeri aleyhinde âlet edip ezmesinde istimal edecek.

“Bunu mağlup ettikten sonra, o aleti de kıracak.

“Siz ehl-i tevhid olduğunuzdan uhuvveti ve ittihadı emreden yüzer esaslı rabıta-i kudsiye mabeyninizde varken, iftirakı iktiza eden cüz’i meseleleri bırakmak elzemdir.”

Şimdi okusalar bari… Okutur musunuz?

