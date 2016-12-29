"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 ARALIK 2016 CUMARTESİ - YIL: 47

Kimin neye hakkı yok?

Ahmet BATTAL
29 Aralık 2016, Perşembe

1. Bir tüccar…

Kazancının bir kısmını dostlarının kazancıyla birleştiriyor ve vakfediyor. Eşinin de çocuklarının da, -yokluklar içinde bırakılmış değillerse-, o tüccara, “bunu neden yaptın” demeye hakları yok.

2. Bir vakıf…

Malını, devletin kendi görevleri arasında saydığı bir işe tahsis edip devlete yardımcı olmaya karar veriyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü destek oluyor. YÖK Genel Kurulu uygun buluyor. Millî Eğitim Bakanlığı teklifi kabul ediyor.

Yapılan işler kanuna uygun. Muhalefet etmeye gerek yok. Ama kimsenin de bu kararlara muhalefet edene kızmaya hakkı yok.

3. Bir Bakan…

Tüccarânın Vakfının Üniversite teklifini Tasarıya dönüştürüyor. Diğer bakanlara; üniversitenin kimler tarafından yönetileceğini, fakültelerini, hedeflerini ve eğitimde dolduracağı boşluğu anlatıyor. İkna ediyor. Tasarı imzalanıyor.

Bakanlara, “bu işin önceliği mi vardı bunca iş dururken” diyebilirsiniz, ama bu kadar. Kızmanıza gerek yok.

4. Bir Meclis…

Kanun yapıyor. (Oradakiler çocuk değiller, oyuncak yapmıyorlar!). Üniversiteyi kuran vakfın ayırdığı sermayeyi, üniversiteyi kuran vakfın elinden alıp, bu kanunla, ayrı ve bağımsız bir “kamu tüzel kişisi”ne dönüştürüyor. Bu üniversiteyi yönetme işini ise, Anayasaya da uygun olarak, -kendi memurlarına değil de- Vakfın atayacağı yöneticilere bırakıyor.

Bırakır kardeşim, kanuna uygun, hukuka da aykırı değil!

5. Bir üniversitenin yöneticileri…

Onlar da bu üniversiteyi her üniversite kadar kanuna uygun biçimde yönetiyorlar. YÖK Denetleme Kurulu tarafından da denetleniyorlar.

Yönetim hatalarını eleştirebilirsiniz. Yöneticiler hakkında soruşturma açıp müeyyideler de tatbik edebilirsiniz, ama başkalarına kızamazsınız.

Hatta denetçilerin bazı hataları görmezden geldiğini düşünüyorsanız onları da gündem yapabilirsiniz, ama hakaret edemezsiniz.

6. Bir Başbakan…

Bu üniversitenin gelişmesini destekliyor. Bizzat imzasıyla, o üniversiteye, üzerine bina yapmak şartıyla bazı boş kamu arazilerini tahsis ediyor.

“Neden ona değil de bu üniversiteye…” diyebilirsiniz. Ama siyasî tercihtir. Oy vermezsiniz, verdirmezsiniz vs. O kadar.

7. Birkaç meclis başkanı, beş on bakan…

Üniversitenin açılış törenlerine vs. katılıyorlar. Üniversiteye imaj çizenlere katkı yapıyorlar. İmaj çiziyorlar. Kendi reklâmlarını da yapıyorlar. Suç mu? Hayır elbette.

8. Birkaç muhalif yazar, kanaat önderi…

Üniversitenin mekânlarını ve imkânlarını kendilerini ifade etmek için kullanıyorlar.

Fikirlerini beğenmeyebilirsiniz. O üniversiteye yakıştırmaya da bilirsiniz. Bu kadar.

9. Bir asistan, bir hoca, bir öğrenci, bir personel…

O üniversitede; öğreniyor, öğretiyor, araştırmaya katkı yapıyor.

Eksik öğrendi, yanlış öğretti diyebilirsiniz. Ama o kadar.

10. Aynı ülkedeki bir başka Bakanlar Kurulu ve bir başka Meclis…

Bir sebeple ve kanunla kurulan bu üniversiteyi bir başka sebeple ve bir başka KHK ile (ve Kanunla) kapatıyor. Üniversitenin malını da Hazineye aktarıyor. Zaten vakfeden de üniversite kanunla kapatılacak olursa malvarlığının devlete kalmasına razı olmuştu.

“Kapatılmamalıydı” diyebilirsiniz. “Madem kapatıldı malları kurucu vakfa geri verilmeliydi” diyebilirsiniz. Fikrinize saygı duyarız. Ama geri verilmemesine kızamazsınız. Siyasî tercihtir. Herkes siyasî sonucuna katlanır.

Son nokta:

Kim olursanız olunuz, “bu toplumun en tahiri/temizi benim” de deseniz, yukarıdaki on grup şahsiyete, topluca “terörist” diyemezsiniz. Hele içlerinden bazılarını -hem de kafanıza göre- diğer bazılarından ayırıp kalan bazılarına asla diyemezsiniz.

Bunların bazılarını, kafanıza göre tasnif edip onlara terörist demeye, sabıkalı saymaya hakkınız yok.

Teröristlik ağır suçtur. “Bilmeden ve istemeden teröristlik” olmaz.

Okunma Sayısı: 3060
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Yemen

    29.12.2016 18:08:57

    İslam beldelerinde hüzün ve gözyaşı niçin eksik olmaz;çûnku adalet yoktur.adalet varsa ne olmaz; zulum olmaz

  • Meriye

    29.12.2016 14:53:54

    Hakki hakliya teslim etmissiniz, teşekkürler. Birçok insan acaba ben de isimden atilirmiyim korkusu icinde,atilanlara ise hakli olabileceğini sorgulaya lüzum görmeden direkt terorist ilan edenler..terörist olmak yada öyle ilan edilmek bu kadar kolaymiydi!? İmanlarimiz büyük zaafta, hepimiz gaflet uykusundayiz, daha ne kadar uyuyacagiz?

  • Ferhat

    29.12.2016 08:39:30

    Çok sağolun mazlumların sesi olduğunuz için

  • Mustafa Gönüllü

    29.12.2016 08:07:47

    Ama kanunla olursa tabi.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Elektrik kesintileri siber saldırı kaynaklı

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal: Türkiye huzuru kaybetti

İhraç edilen hakim ve savcıların itirazına ilişkin karar açıklandı

Boğaz köprülerine yüzde 48 zam!

Yine intihar saldırısı yine masumlar: Irak yine kan gölüne döndü!

Genelkurmay'dan önemli açıklama: IŞİD'in kritik ismi öldürüldü

Liderlerden yılbaşı mesajları

Afrika'dan Avrupa'ya açılan yaratılış harikası pencere...

Rusya ateşkes listesini yayınladı: İşte ateşkese katılan grupların listesi

Bakan Arslan açıkladı: Osmangazi Köprüsü'nün geçiş ücreti düşürüldü

Tevfik İleri rahmetle yad ediliyor

Obama, gizli Müslüman mı?

2017'nin ilk haftasına dikkat!

Trump'tan Putin'e övgü

Ateşkes bozulmasın

Günün Osmanlıca Vecizesi

İstanbul'un genelinde elektrik kesintileri sürüyor

ByLock kullanan 100 rütbeli asker tutuklandı

Darbe girişimi davasında 8 kişi tahliye oldu

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

Kadrolar boşalırken
M. Latif SALİHOĞLU

Son taktik: Din cephesinden vurmak
Süleyman KÖSMENE

Ömür dakikaları bir bir geçiyor
Faruk ÇAKIR

Eğitimi kaybeden neyi kazanır?
Cevher İLHAN

Ankara, ateşkes ve barış sürecine odaklanmalı
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Genel

Ateşkes bozulmasın
Ali FERŞADOĞLU

Yöneticiye itaat kayıtsız-şartsız mıdır?
Genel

Obama, gizli Müslüman mı?
Genel

Tutuklandı

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2016, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.