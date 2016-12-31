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31 ARALIK 2016 CUMARTESİ - YIL: 47

Kivi ikramına hazır olun...

Ahmet BATTAL
31 Aralık 2016, Cumartesi
Kivi severseniz ikramı da reddetmezsiniz. Hem, ne niyetine yerseniz o tadı veren, mübarek bir meyvedir.

Gerçi bu memleketin meyvesi değildi, sonradan icat oldu. Ama olsun. O da Allah’ın bir lütfudur işte.

Ama olgun yemek lâzım. Kozak kivi ağzı burar, boğaza sararmış!

Ev sahibinizin ikrama hazırlandığı kivi henüz olgun değil. Ama bir an önce ikram da etmek istiyor.

Ne tavsiye edersin uzman amcam?

Amcam. Aaaah Amcam.

On dört sene önce amatörce kivi işine girdiğinde bu sorunun cevabını bilmiyordu. Sonradan öğrendi. Cevabı ondan gelsin:

Bu memlekette kiviyi hızlı olgunlaştırmak için bir sepet kozak kivinin arasına birkaç olgun elma koyarlar.

***

Anayasa değişikliklerinin muhtevası hakkında fazlaca bir şey yazmıyoruz. Şimdilik.

Zira henüz önümüze getirenler de ne yapmak istediklerini bilmiyorlar gibi. İki güne bir gelen haberler özetle şöyle:

“Bunu kaldırdık bunu koyduk.”

Böyle şarkıyı biz tamamlayalım:

“Milletin yolunun altını oyduk”

Neyse. Meclisimiz çalışıyor. “Vekillerimiz İnşallah önümüze güzel bir şey koyar” diyelim. Yapmazsa biz asıllar “hayır” der önlerine atarız.

Acelemiz yok. Ortaya çıkacak teklifi bekliyoruz. Bakacağız.

Fakat hilelere de şimdiden dikkat çekmek lâzım.

Bu maksatla şu basit soruyu sormak hakkımız:

Madem gündeme getirenlerin niyeti bu günkü fiilî sistemi hukukileştirmektir. Madem bunun yolu da başbakanı yeniden bakan yaparak başbakanlık makamını kaldırmaktır.

O zaman neden, bu konuyla ve bu amaçla ilgisiz ve fakat milletin hoşuna gidecek bazı güzel konuları da aynı pakete dahil ediyorsunuz.

Amcam enayi mi?

***

Bir başka soru:

Bizden hayli uzak bir ülkede, bir cumhurbaşkanı, dengeler sebebiyle görevde tutmak zorunda kaldığı bazı bakanlara randevu bile vermeyip o bakanlıktaki işlerini yine kendisinin atadığı bakan has yardımcıları eliyle takip ediyorsa.

Aynı partili cumhurbaşkanı büyük şehir belediyelerinde kendi partisinden milletin seçtiği her başkanın genel sekreterini bizzat kendisi tayin ediyorsa.

Bu sistemin adı nedir?

Amcamın sistemi!

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  • kübra ünüvar

    31.12.2016 10:34:42

    Ellerine sağlık Ahmet abi çok güzel olmuş

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