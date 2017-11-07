"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 KASIM 2017 SALI - YIL: 48

Konuşmayanları nasıl duyarsınız?

Ahmet BATTAL
07 Kasım 2017, Salı
Birkaç yazıdır, vahim gidişata dur demek hususunda medeni cesaret gösteremeyen, konuşmayan, ama kendince demokrat geçinen hukukçulardan söz ediyoruz. Ve haklı olarak tenkit ediyoruz.

Bir akıllı(!) nihayet sordu:

Konuşmamaları gidişattan memnun olmalarından olamaz mı? Demek ki sizin gibi düşünmüyorlar. Nereden biliyorsunuz konuşmadıklarını? Niye zorluyorsunuz? Neye zorluyorsunuz?

Cevabımız net:

Adalet meselelerinde gidişattan memnun olan hukukçunun –varsa- diplomasına bir mühür de siz vurun! Patatesiniz yok mu?

Memnun olmayan hukukçuların çoğu tasnif ilminden habersiz. Kafaları karışık. Çoğunun da kavram dünyaları kıt. Girift konuları kavramaya da anlamaya da yetersiz. Ufukları daraşık.

Büyük ekseriyetin durumu ise şu: Size-bize konuşuyorlar. Hem de bizim gibi konuşuyorlar. Ama konuştukları aleniyete çıksın, tedavüle girsin istemiyorlar. Zira korkuları galip geliyor.

İşte bir örnek:

Bir profesör. Meslektaşımız. Emekli. Siyasetle aktif olarak ilgilenmiş ve ilgilenmeye devam ediyor. O kadar ki yakasında partisinin rozetini taşıyor. Hemen hemen her gün Meclise uğruyor. Günlük olarak gazeteleri takip ediyor. (Bu yazıyı da okuyacağından eminiz.).

Uzun uzun sohbet ediyoruz. Adaletsizlikten şikayet ediyor. OHAL’i eleştiriyor. AB sürecinin kötü gidişine kızıyor…

“Bunları bir de yayınlanmak üzere Yeni Asya’nın muhabirine söyler misiniz” diye soruyoruz. “Olabilir, bakalım” diyor. Ama olabilemiyor!

Bir başkası. Bir avukat. Meslektaşımız. Dernek yöneticiliği de yapıyor. Savcıların “bu da …öcü” dediği kişilerin “tabanı”nda yani “ibadet” kısmında bulunanların büyük ekseriyetinin masum olduğuna o da inanıyor. Sohbetimizde bunu ifade de ediyor. Hatta o …öcülerden vekalet de alıyor.

Ama basına konuşmuyor. Hatta sosyal medyaya bile konuşmuyor. Yazmıyor. Müstear isimle bile.

Örnekleri çoğaltmak mümkün.

Bu yüzden korkanları eleştiriyor ve sayıca az görünen ama hiç değilse tarihin istikbalini kurtaran “ilkeli cesaret” sahiplerini sık sık tebrik ediyoruz. Aldıkları dualara da ortak olmak istiyoruz.

Bir okuyucumuz soruyor: İlkeli cesaret ne demektir?

Cesaretini ilkeler üzerine oturtarak doğru yerde ve doğru zamanda kullanan kişinin cesareti ilkeli cesarettir. Ki, buna şecaat de denir.

Şecaat sahibi cesaret duygusunda ifrat etmez. Yani tehevvüre kapılmaz, cesaretiyle zulmetmez. Tefrite de düşmez. Yani korkmaması gereken yerde ve zamanda korkaklaşmaz.

Tarih, zalimlerden başka, korkakları da yazacak. Ayrı ve kalın bir ciltte...

Okunma Sayısı: 771
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Hasan unlu

    7.11.2017 01:31:43

    On numara tespitler. Ben sizinle, hem muslumanliginiz hem hakperestliginiz hemde adamliginiz hasebiyle gurur duyuyorum.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

#NuraÖzgürlük

Medrese-i Yusufiye'de

252. gün

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

ByLock tek başına delil olamaz

Yargıtay’ın kararı yerinde

Eğitimde sistemin yeni adı: Hüsran

On ayda bin 683 işçi can verdi

Emniyette IŞİD alarmı: 13 il hedefte

AKP'nin Ankara büyükşehir belediye başkanı adayı belli oldu

Eğitimde yeni sistem mahkemelik oluyor

S&P: Türkiye yeni kırılgan beşliden biri

TÜYAP saldırganı 2 kişi yakalandı

Yeni AKM binası böyle olacak

Büyük abdestini bile tutamayan bir pir-i fani neden 15 aydır tutuklu?

Yeni seçim anketi: AKP yüzde 40'ın altında

Bir haftada 1476 operasyon, 4459 gözaltı

Türkiye, kitap okuma oranında 86. sırada

Akıncı Üssü davasında salon karıştı

Marmara'da 2 metrelik tsunami bekleniyor

Dolar 3.90'a dayandı, MB devreye girdi

18 milyar dolarlık tahtı sallanıyor

Katalan liderin şartlı tahliyesine karar verildi

Teksas saldırganının kimliği belli oldu

En Çok Okunanlar

Genel

ByLock tek başına delil olamaz
Genel

Yargıtay’ın kararı yerinde
Kâzım GÜLEÇYÜZ

AKP’nin başörtülüleri bu zulümleri niye görmüyor?
Orhan GÜLER

“Dip dalgayla gelen AKP, [aynı] tip dip dalgayla gidecek!”
M. Latif SALİHOĞLU

Fuardan fuara meydan muharebesi
Ahmet BATTAL

Konuşmayanları nasıl duyarsınız?
Emin Fırat

OHAL ve sosyo - ekonomik neticeleri
Genel

Eğitimde sistemin yeni adı: Hüsran
Risale-i Nur'dan

Mahkeme-i adalet, entrikaları akim bırakacak
Ali FERŞADOĞLU

Domates ihracatı, S-400 savunma sistemleri ve boşluktaki sorular!

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.