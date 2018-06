Korkma, demokrasi nöbetini sandıkta da tut!

Evet, yarın seçim var. Ama korkma. Cesursan demokrasi var. Zaten demokrasi cesurlara var. Sen de cesur ol.

İşte sebepleri:

1. Bil ve inan ki bu son seçim değil, olmayacak da. Zira hürriyet cini şişeden çıkmış bir kere, sığmaz artık o dar yere. Ne demişler: Hürriyet ateşi bir kişinin ve bir toplumun kalbinde bir kere yanmaya görsün, sönmez artık. Zira söndürülemez bir ateştir o. Küllense de, kumlansa da parlar eninde sonunda…

2. Seni dış güçlerle, şer güçlerle, “…öcülerle” korkutanlara aldırma. Asıl, “korkutanlar”dan kork. Defet ve defnet o korkutucuların hepsini maziye. Cesur ol.

3. Hele seni “adam yokluğu” ile korkutanlara asla inanma. Onlar için adam yok. Doğru. Ama zaten onlar adam mı? “Adam yok” diyen “ben adamım” diyebilir mi? O kişiliksizler Allah’a ve kendilerine mi güveniyorlar yoksa akıllarını cebine koydukları ağalarına mı? Düşün ve cesur ol.

4. Seni mazi ile korkutanlara da kulak asma. Zamanın eskittiği Osmanlı Devleti yıkıldı. Doğru, ama, veli ve fakat müstebit padişah Abdülhamid tahttan düştüğü için değil, uleması ve siyasetçisi küme düştüğü için ve en çok da demokrasisi çaptan düştüğü için yıkıldı. Unutma. “Devletim yıkılır” diye korkma. Millet sensin ve bakisin. Devletin de zulmüyle değil, ancak adaletiyle baki kalır.

5. Seni “biz gidersek kaos gelir” diye korkutmaya kalkanlara asla prim verme. “Müsbet hareket” prensibi bu vatanın yüz ve belki bin yıllık mayasıdır. İtimat et. Cesaret et. Kaosu da korkutucusunu da reddet.

6. Kendi ikbali adına “eski sistemde koalisyonlar vardı, yeni sistemde olmayacak” diyenlerin en başındakinin daha dün TV’de “İttifakların içerisinde de koalisyonlar oluşmaz diye bir şey yok. Meselâ Cumhur İttifakı’nda böyle bir şey oluşur mu göreceğiz. Üç yüzün altında kalırsa o zaman bir koalisyon arayışına gidilebilir” diyerek çizdiği yeni zikzaktan da kork, ama memleketin istikbali adına sistemine sahip ol. Ve önce cesur ol.

7. “Bana vuran dine vurmuş olur” ya da “bu iktidar giderse din zarar görür” diyen körden kork. Uzak dur.

8. Asıl, siyasetteki rakibine “senin aday olmadan önce camiye gittiğini gösteren bir fotoğrafın neden yok” diyen şaşıdan kork. Kork, ama camiye asla fotoğraf çektirmeye gitme, ihlâsında cesur ol. Unutma. Hakikî mü’min cesur olur!

9. “Bunlar küpünü doldurdu, yeni gelenler boş küple gelir, en iyisi bunlarla devam edelim, böylece zararımız az olur” diyenlere “İnsaf, denetim sistemi işleyen bir devlet düzeni istemek aklınıza neden gelmiyor, basiretiniz neyle bağlı?” diye sor!

10. “AKP giderse ekonomik kriz gelir” diyerek seni keriz yerine koymaya kalkanlardan korkma. Rızkın Allah’tandır. Besmeleyle üret ve şükürsüzlükten, israftan kork.

11. “Filanca aday cumhurbaşkanı olursa HDP’li Demirtaş’ı başkan yardımcısı yapacakmış” deyip korkutmaya çalışanlara sen de de ki; “Var sayalım ki oldu, bunun ne zararı ve ne mahzuru var, anlatabilirsen anlayayım be hey zavallı!”

12. “Tecrübesize dümen emanet edilmez, batırır bu gemiyi” diye korkutmaya çalışanlara de ki; “Gözetleme kulesinde bundan sonra ben varım, kaptanı da kayaları da ben gözetleyeceğim, nemelâzım demeyeceğim, hem öyle diyenlerin bizi getirdiği yeri gördük, geçti o günler”.

13. “AKP giderse askerî vesayet yeniden gelir” diye korkutmaya kalkanlara de ki; “Askerî vesayet demokrasi giderse gelir, demokrasi gelirse gider; hem anla artık ki bize demokrasi AKP ile gelmez!”

14. “AKP giderse Allah’tan korkmayanlar iktidara gelir” diyenleri rahatlat. De ki “Allah’tan az da olsa korkan, ama bunu gözümüze sokamayan ya da hakkıyla gösteremeyen “mahcup dindar” mı, yoksa Allah’tan korkmayan, ama korkuyormuş gibi yapan “mağrur dindar” mı daha tehlikelidir?”

15. “AKP giderse dinî cemaatler zarar görür” diye korkanları da rahatlat. Bir parti iktidardan gidince hizmeti gerileyen hiçbir cemaatin aslında sivil olmadığını, hele ihlâslı hiç olmadığını anlat.

16. Samimiyetsizliklerden şikâyet edenlere de nasihat et: Din işlerinde, bilhassa bu çağda, “devletten uzak Allah’a yakın, Allah’tan uzak devlete yakın” formülünün geçerli olduğunu ezberlet.

17. “AKP giderse dış güçler bizi yer” diye korkanlara “biz de AB’ye gireriz ve kendimizi orada koruruz” de ve rahatlat.

18. “AKP giderse dindar kadrolar ziyan olur” diye korkanlara ve korkutanlara, “liyakate önem veren bir devlet daha iyi değil mi” diye sor, yeter. Onlar hemen susar!

19. “Ümidi olmayanın hayatı yoktur” denilmiştir. Yaşıyorsun; mevcuda şükret, daha iyiyi ümit et, hedefe gayret et, afaka nazar et, neticeye hayret et. Ama şimdi önce kendi fikirlerini çevrenle paylaş, ikaz et, cesaret et.

T A M A M mı?

20. Demokrasiyi aklında tut, kalbinde tut. Demokrasi nöbetini de hem meydanda, hem de medyanda tut. Ve o nöbeti, asıl, yarın sandık başında tut.

İşte o zaman;

T A M A M D I R, T A M A M!