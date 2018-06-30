Rey ve ikaz vazifesi - 2

Yeni dönemde Mecliste yer alan ve ben “bir Demok-rat’ım” diyen milletvekillerini önemli görevler bekliyor.

Üstelik hangi partide olurlarsa olsunlar, görevleri büyük. Bir üst kimlikte buluşmalılar.

(Gerçi AKP’de artık yoklar. Bilhassa “dindar demokratlar” bırakın AKP’nin Meclis grubunda olmayı, AKP’nin kapısından bile geçemiyorlar. Ama olsun, bu dâvet yazısı orada olup da “Demokratlıkta ben de varım” diyecek olanları da kapsıyor elbette.)

Görevlerini elbette biliyorlardır, ama biz tekrar hatırlatalım ki bildiğimizi bilsinler, desteğimizi arkalarında ve gözümüzü de üzerlerinde hissetsinler:

1. Meclis mesaisine tam devam etmek ve “müsbet muhalefet” etme görevinin hakkını vermek.

2. Meclis TV’de ve diğer bütün sosyal ortamlarda görünür olmak. Medyadan hakkıyla yararlanmak. Bu husustaki engellere karşı pes etmemek.

3. Bilhassa birlik görüntüsünü bozacak tavırlardan kaçınmak ve net birlik görüntüsü ile millete moral vermek.

4. Yerelde kendilerini desteklemiş olan kesimlerle kitlesel ilişkilerini güçlendirmek.

5. Zaten var olan ve anlaşılmayı ve uygulanmayı bekleyen projeleri hakkında milleti bütün bilgi kanalları yoluyla bilgilendirmek.

6. Liderlik kabiliyeti yüksek bir kadro ile birlikte bir “kadro hareketi” oluşturarak demokratları geleceğe hazırlamak.

7. Toplumsal barışı yeniden tesis edecek sembolik adımlar atmak.

8. Kanaat önderlerini ve yerel gazeteleri ziyaret etmek ve yerel demokratlara destek için toplantılar ve neşriyat yapmak.

Bu teklifler arttırılabilir.

Ancak bunlar ve daha fazlası için, asıl görev, “aktif siyasetteki demokratlar”ın gazetesi olmayı kendisine dert edinen Yeni Asya’ya düşüyor. Yeni Asya da önümüzdeki dönemde yayınlarında bu hedeflere destek vermeli.

Bu kapsamda:

1. Yazarlar hakikî demokratlığın kriterleri ile ilgili köşe yazılarına ve seri yazılara ağırlık vermeli. Yazarken de “bu konu zaten çok yazıldı” dememeli.

2. Amatör yazarlar “içeriden haberler” yazmak yerine, daha çok bu yönde haber ve röportaj yapmaya ve makale yazmaya teşvik edilmeli.

3. Yeni Asya’nın genç gönüllülerinin projeleri bilhassa yerelde de Yeni Asya okuyucularınca desteklenmeli. Bu maksatla istişare mekanizmaları içinde yerel ekipler kurulmalı.

Madem ümitliyiz, “aktif ümit”li olmalıyız.

Onun da adı “ümitle beklemek” değil, “ümitle ve daha çok çalışmak”.