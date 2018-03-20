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20 MART 2018 SALI - YIL: 49

Ruhumuzun zaaflarını keşfedelim

Ahmet BATTAL
20 Mart 2018, Salı
“Ruhumuza protez lazım” dedik. “Haklısınız” diyen çok oldu.

Duygularımızdaki kırılmaları yazmaya devam edelim.

Olması gereken pozitif duygularımızın yeterli olmaması kadar, olmaması gereken olumsuz duyguların az da olsa bulunması da tehlikelidir. 

Bu aşırılıkları şeytan kullanır. Bizi çukura yuvarlar. 

Bediüzzaman, İstiklal Harbi yıllarında, İngilizlerin işgali altındaki İstanbul cephesinde, milleti uyandırıp bağımsızlık mücadelesi için örgütlemeye çalışıyor. Bu maksatla bir broşür hazırlıyor. Birkaç defa bastırıyor ve dağıtıyor. 

İngiliz, Fransız veya Yunan hayranlığı üzerine kurulu kölelik sevdalılarına karşı çok şiddetli tehditler ve uyarılarla dolu bu eserinin girişinde şu cümleler var: 

“Her bir zamanın insî (insan kılıklı) bir şeytanı vardır. Şimdi beşerde (insanlar arasında) insan suretinde şeytanın vekili olan ruh-u gaddar, fitnekârane siyasetiyle cihanın her tarafına kundak sokan el-hannas, altı hutuvatıyla (adımlarla) âlem-i İslâmı ifsad (bozmak) için insanlarda ve insan cemaatlerindeki habis menbaları (pis kaynakları) ve tabiatlarındaki muzır (zararlı) madenleri, fiilî propaganda ile işlettiriyor, zayıf damarları buluyor.”

Demek dış düşmanlarımız bizi yenebilmek için bizlerin yani bu cemiyetin fertlerinin zayıf damarlarını yakalayıp işletiyor ve kendisine alet ediyormuş. 

Dış düşmanlar bunu hep yapabilir ve yapıyordur da. Uyanık olmak lazım, ama nasıl? 

Zaafları bilerek ve gidererek.

Bediüzzaman, metnin devamında, insanda bulunabilecek olan ve dış düşmanın da siyasetine vasıta yapabileceği zaaf damarlarından altısını şöyle sayıyor: 

“Kiminin hırs-ı intikamını, kiminin hırs-ı câhını, kiminin tamahını, kiminin humkunu, kiminin dinsizliğini, hattâ en garibi, kiminin de taassubunu işletip siyasetine vasıta ediyor.” 

Sayalım: 

1. İntikam hırsı ve duygusu:  Kan davasının da kaynağıdır. “Siz bize … ha! Şimdi biz de size…” dedirtir. Toplumu böler, kutuplaştırır. Birbirine düşürür. Dış düşman bu duyguyu kullanır ve sevinir. 

2. Şöhret olma hırsı: Önde olabilmek için ne lazımsa yaptırır. Rekabete sevk eder. Birbirine düşürtür.

3. Tamahkârlık: Mal mülk sevdası, insanı sadece kendisini düşünmeye sevk eder. Sadece kendisini düşünen ise her tür rüşveti kabul eder ve milletine de dinine de kolaylıkla ihanet eder. 

4. Ahmaklık: Aklını kullanmamak, analitik düşünmemek, sloganlarla veya sadece kalple (ama akletmeyen kalple) hareket etmek insana yanlış yaptırır ve hatta insanı insanlıktan dahi çıkarır. Düşman da bu cehaletten istifade eder. 

5. Dinsizlik: Bir dine mensup olmayan kişinin herhangi bir dinin dindarlarıyla arasındaki ilişki “normal” bir ilişki değildir. Zira ana sorulara zıt cevaplar vermektedir. Bu anormallik dış düşmanlarca kolaylıkla kötüye kullanılabilir. 

6. Taassup: Bilhassa dinî taassup, dine hizmet iddiasıyla ortaya çıkan kişilere ağır hatalar yaptırır. Dini siyasete alet etmek de bunlardan biridir. 

Herkes kendi kalbini yoklasa başka ne kusurlar bulur kim bilir...

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