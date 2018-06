Semptomdan teşhise, teşhisten tedaviye

Millet İttifakı’na doğru hızla kaçmaya devam eden AKMHP seçmenini yerinde çakılı tutmaya çalışanların bazı komik propaganda araçları var. Bugün bunlardan bazılarını teşhis edelim. (Tedavisi içinde).

1. Millet İttifakı ihanet içinde!

“Beş benzemezi bir araya ancak bir dış güç ya da bir üst akıl getirebilirdi. Onların yanına gidip de düşmanın ekmeğine yağ sürmeyin.”

Ey bu iddiaları dillendiren akıllılar (ve ey bu iddiaları ciddiye alan safdil dostları): Muhalefeti bir araya siz getirdiniz. Evet, sizin için sürpriz oldu. Beklemiyordunuz. Tuzağınız işe yaramadı. O yüzden de çok kızgınsınız. Esip gürlüyor, saçıp savuruyorsunuz.

Ama görüyorsunuz: Başardılar ve muhalefette birleştiler. Birbirleriyle değil AKMHP ile uğraşıyorlar. Siyaset zaten bu demek. Neye kızıyorsunuz ki!

2. Bu ittifakın bir projesi yok!

“Sadece Erdoğan’ı devirmek için bir araya geldiler. Memlekete bir şey katamazlar”.

Bu ittifakın kalıcı olup olmayacağı ayrı konu. Ama en azından memleketi AKMHP patentli tek adam yönetiminden kurtarmak hususunda birleşebildiler. En büyük projeleri de bu. Üstelik bu proje diğer bütün iyi projelerin mayası olabilir.

Millet İttifakı bileşenleri AKMHP’nin icraatından daha iyiyi (ya da en azından daha az kötüyü) vaat ediyorlar. Denemekle alacağımız risk, dinimiz için de dünyamız için de, AKMHP’nin iktidarda kalmasından daha büyük bir risk değil!

3. Erdoğan’ı devirmek hainlik!

“Bunların amacı Tayyip Erdoğan’ı devirmek. Bu hainliktir.”

Ne yani, iktidarı seçimle ve sandıkta devirmek istemenin neresi hainlik. Beğenmediğimizi meşrû yolla indirmenin adı demokrasi değil mi. Yoksa siz demokrat değil müstebit misiniz! Sizi gidi, sizi!

Üstelik iktidardan düşmemek için her türlü hileyi yapan, her boy rüşveti veren, her şeyi siyasetine alet eden bir siyaset anlayışının yıkılması için çalışmak neden vatana ihanet olsun ki. Aksine vatana en büyük hizmettir. Hem de siyasî yelpazenin tümünden destek alan bir hizmet!

4. Düşmanlık siyaseti iddiası

“Bunlar Tayyip Erdoğan düşmanlığında birleşiyorlar.”

Şu doğru: Her kim ki siyaseti dost ve düşman jargonuyla yapıyorsa bu memlekete en büyük kötülüğü o yapıyor demektir.

Ama gördüğümüz kadarıyla Millet İttifakı düşmanlık esasıyla siyaset yapmıyor. “Erdoğan’a düşmanız” demiyor. “Rakibiz ve evine istirahate göndereceğiz” diyor.

Buna karşılık AKMHP’liler, hızla erimenin de hırsı içinde boğulduklarından bütün istikametlerini kaybettiler ve Millet İttifakı bileşenlerini ve diğer muhalifleri açıkça “düşman” safına koyuyorlar.

5. “Onlar konuşur, AKP yapar!”

Ne yani? Ne yapsaydılar?

On altı senedir “onlar” iktidar olmadı ki. Onlar muhalefet. Görevleri de iktidarı ve bürokrasiyi denetlemek ve elbette eleştirmek. Bu da konuşarak yapılıyor.

Hem, hele siz iktidardan bir gidin ki konuştuklarını yapma sırası onlara gelsin. Görelim onlar ne kadarını ve nasıl yapacaklar. Sonra onları beğenmezsek -ve siz halen de yerinizde duruyor olursanız- tekrar sizi çağırırız.

Ayrıca bunu söyleyen gizli iktidar ortağı MHP’lilere de şunu sormak lâzım: Millete hizmet adına siz ne yaparsınız? İşinizin adı ne?