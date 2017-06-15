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18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

Siyasete bakmak, girmek ve diğerleri...

Ahmet BATTAL
15 Haziran 2017, Perşembe
Siyasete meraklı bir tanıdığınız varsa ne yaparsınız? Ona ne tavsiye edersiniz?

Bu yazıyı lütfen bu gözle okuyunuz. 

(Aşağıdaki kalıp cümlelerin her biri bir yönüyle siyasetle ilgili. Bazı kalıplar olumlu, bazıları olumsuz. Bazıları hem olumlu, hem olumsuz. Bazı kalıpların olumlu olması öznesinin kim olduğu ile ilgili. Diğer bazılarınınki ise fiilin ne olduğu ile ilgili.).

***

Haydi deneyelim:

Siyaset iyidir/ kötüdür. Neden?

Siyasete girmek iyidir/ kötüdür. Neden?

Siyasete temas etmek iyidir/ kötüdür. Neden?

Siyasete bakmak iyidir/ kötüdür. Neden?

Kötü siyasetçiye oy vererek destek olmak bile kötüdür. 

Kötü siyasetçinin kötülüğüne engel olmak için onu ikaz etmek iyidir. 

Kötü siyasetçi yoktur. Siyasetçinin iyi ve kötü fikirleri ve icraatı vardır. Biz yönetilenler “iyi” olursak onlar da bizden etkilenir ve “iyi” olurlar. 

Siyasete baktım ve şunu gördüm: (Meselâ, siyasetçiler oy toplamak için insanları bile bile aldatıyorlar)....

Siyasete baktım ve şunu gördüm: (Meselâ, siyasetçiler topluma hizmeti Allah rızası için yapmalılar, ama genellikle öyle yapmıyorlar)....

Siyasete girdim ve şunu gördüm: (Meselâ, bana oy vermeyenlere de kapımı açık tuttum ve iltifat ettim; çok duâ aldım)....

Siyasete girdim ve şunu gördüm: (Meselâ, bizim partide yer alan bazı “iyi insanlar”, rakibimiz olan partide yer alan başka bazı “iyi insanlar”ı sırf rakip partide siyaset yapıyor diye yerden yere vurdu. Yuh dedim. Kaçtım, kurtuldum.)....

Siyasete temas eden konulara girmek tehlikelidir. İnsanın başına belâ getirir. (Meselâ, gençliğimizde 12 Eylül 1980 sonrası depolitizasyonun da etkisiyle “ne sağcıyım, ne solcu, futbolcuyum futbolcu” deyimi rağbetteydi.).

Siyasî boğuşmalara merak ile bakmak, boğuşanlardan biri lehine taraf tutma sonucunu getirebilir. Bu ise tehlikelidir. Zira birbiriyle boğuşarak siyaset yapanlar müsbet hareket edemezler. 

Siyasetin şerrinden Allah’a sığınmak gerekir. Ama siyasetin hayırlı tarafı da vardır. Onu da birileri yapacak. Peki, kimler, hangi ilkelerle siyaset yaparsa siyaset hayırlı olur? 

Siyaset yapmanın çoğu yalancılıktır. Zira siyaset yapanların çoğu yalancıdır. Tamam da babacığım, o zaman yalancı olmayanlar siyaset yapsa ve siyaset de düzelse daha iyi olmaz mı?  

Siyasetten uzak dur be evlâdım. Düzelteyim derken bozulabilirsin. Şeytan doldurur!

Yönetmeye talip olmak mı iyidir, yoksa koyun gibi yönetilmeye razı olmak mı? 

Ortası yok mu evlâdım: Yöneteni ve siyaset yapanı hak namına ikaz eden bir vatandaş olsana! 

Ve birkaç soru daha: 

Doğru adamlar yanlış cephedeyse yanlış adamların da doğru cephede olması mümkün müdür?

Yanlış adamlar doğru cephede ise doğru adamların da yanlış cepheden atış yapması mümkün müdür?

Siyasette cepheleşmek doğru mudur, yoksa siyasetçinin hangi konuda ne dediğine mi bakmak lâzım?

Siyasette bir adamın daima melek gibi bir “doğru adam” olması mümkün müdür?

Siyasette bir adamın daima şeytan gibi bir “yanlış adam” olması mümkün müdür?

Meleklik ya da şeytanlık siyasî görüşe ve bilhassa hangi cephede olunduğuna göre mi belli olur?

Siyaset ve bilhassa siyasî tercih din midir?

Cephe siyaseti bizi bölmez mi? Bölünmekten korkmayalım mı?

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