"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 HAZİRAN 2018 SALI - YIL: 49

Tahterevallinin merkezinde duranlar

Ahmet BATTAL
26 Haziran 2018, Salı
AKP iktidarından ümitli değildik ve değiliz.

Ama iktidara kim gelirse gelsin veya iktidarda kim olursa olsun, biz elbette memleketin iyiliği için kavlen ve fiilen dua ederiz. 

Bu babda şunları ifade edelim: Seçim sonuçları memleketimiz için inşallah hayırlı olur. 

İktidara ve muhalefete ikaz vazifemizdir. Yapmaya devam edeceğiz. 

SETAV ismindeki Düşünce Kuruluşu, 1 Kasım 2015 seçimlerinden sonra, yeni dönemin adını “Hakim Parti Dönemi” olarak koymak istemişti. 

Biraz da bu maksatla, bu isim altında, dikkat çekici bir araştırma raporu da yayınlamıştı. Raporda AKP’yi etkin parti olarak görmek ve göstermek istiyordu. 

Sonrasında, MHP’nin teklifiyle, ucube bir sistem olarak “cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi” önce gündeme ve sonra Anayasaya girdi ve şimdi de yürürlüğe girmiş oldu. 

Nasıl uygulanacağını hep beraber göreceğiz.

Şeklen AKP iktidar. Ama MHP koalisyon ortağı. 

Hem de bu ortaklık, bundan sonra, “küçük ama sıkı” MHP’yi değil “büyük ama kimliksiz” AKP’yi korkutuyor ve korkutacak. 

Pazar akşamı seçim değerlendirme konuşmasında Erdoğan’ın endişeli hali ve Bahçeli’nin rahatlığı işte bunu gösteren ipuçlarıyla doluydu. 

Bahçeli, seçim sonuçlarını değerlendirdiği ve “Ne Mutlu Türküm Diyene” kelamıyla bitirdiği kısa konuşmasında, MHP’nin “kilit parti” olduğunu söyledi. 

Daha da önemlisi, Bahçeli, MHP’nin “denge ve denetleme görevi” yapacağını belirtti. 

Bunu duyan bütün AKP’lilerin elbette uykuları kaçtı, kulakları dikildi.

Bizim ise aklımıza 19 Mart 2017 tarihli “MHP tahterevalli oynatacak” başlıklı yazımız geldi. 

Gerçekten, dünden bu yana, artık tahterevallinin ortasında duran ve iktidara istediğini yaptırmak için ayağını istediği tarafa uzatmakla tehdit eden bir MHP dönemi geldi çattı. 

(Konu ile ilgili olarak 2017 Ocak sonunda yazdığımız “İktidar Olmadan Muktedir Olanlar”, “MHP, Referandum ve Demokrasi” ve “Kim İktidar, Kim Muktedir” başlıklı yazılarımıza da bakılabilir.).

O zaman bizim gördüğümüzü şimdi artık herkes anladı. Önümüzdeki dönem “hakim parti dönemi” değil. “Bildiğimiz AKP iktidarı” hiç değil. 

Ama “onların meselesi” deyip geçemeyiz. Zira bu bir memleket meselesi. 

Peki, bize düşen nedir? 

İzleyelim ve ikaz edelim. 

Meclise girmeyi başaran Demokrat milletvekillerine de düşen budur: Çalışkan olmak, dik durmak, sağlıklı büyümek, ikaz etmek ve yönlendirmek… 

Okunma Sayısı: 354
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Demokrat adaylar milletvekili oldu

    KHK’lı akademisyenler Meclise girdi

    ABD'den 24 Haziran seçimlerine ilişkin ilk açıklama

    İki yıldır oğluna hasret

    Demokrasi sınavı devam ediyor

    Tasfiye varsa adalet yoktur

    Yeni sistem ile değişen 10 şey

    AB: Türk halkı demokratik süreçlere ve hukuk üstünlüğüne bağlılığını teyit etti

    Bu minik 'bilgisayar' pirinç tanesinden bile küçük...

    İsrail'in keyfiliği sürüyor: Ebru Özkan'ın gözaltı süresi bir hafta daha uzatıldı

    CHP MYK'sı yarın 11.00'da toplanacak

    AGİT: Adaylara eşit koşullar sunulmadı

    CHP içinden Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı

    Meral Akşener yarın açıklama yapacak

    Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Erdoğan'a OHAL'i kaldırma çağrısı yaptı

    Seçimin faturası 12 milyar dolar

    NATO sekreteri Türkiye'deki seçimlerle ilgili konuştu

    AB Komisyonu: Güvenmek istiyoruz

    Bitlis'ten acı haber geldi!

    Göktaşı furyası... 'Küçümsenmeyecek maddi gelir elde ettiler'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    İki yıldır oğluna hasret
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hukuk ve demokrasi mücadelesine devam
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kader ve sebepler
    Cevher İLHAN

    Seçim sonuçlarının doğru okunması
    Genel

    Demokrasi sınavı devam ediyor
    Ahmet BATTAL

    Tahterevallinin merkezinde duranlar
    Genel

    Tasfiye varsa adalet yoktur
    Genel

    ABD'den 24 Haziran seçimlerine ilişkin ilk açıklama
    Orhan GÜLER

    Seküler kimlikli tek adamlıktan muhafazakâr kimlikli tek adama
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.