Tasarının geneli hakkında Can’dan bir görüş-2

Marmara Üniversitesi Anayasa Hukuku Hocası, eski Ak Parti Milletvekili, eski Anayasa Mahkemesi Raportörü Prof. Dr. Osman Can’ın “mecliste.org” adlı web sayfasında yayınladığı “Anayasa değişikliği teklifine dair bir değerlendirme” başlıklı yazısının sonuç kısmını da bugün paylaşalım.

Yazının tam metni için linki:

http://mecliste.org/bakis-acisi/anayasa-degisikligi-teklifine-dair-degerlendirme

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Özet olarak şu söylenebilir:

Başkanlık sistemiyle parlamenter sistemin yürütmeyi güçlendiren tüm yetkilerin bir araya getirildiği, buna karşın Meclis’in yürütmeyi dengelediği ve denetleyebildiği imkânların ortadan kaldırıldığı, sadece yürütme merkezli bir hükümet modeli getirilmektedir.

Buna karşın mevcut anayasal düzenin felsefesinde ve ideolojik tercihlerinde, devlet-birey ve merkez-yerel ilişkisinde herhangi bir değişiklik yapılmamaktadır. Yüz yıllık sorunların doğmasına katkısı tartışmasız olan anayasal düzenin temel tercihlerine dokunulmuyor. Hiyerarşik ve merkeziyetçi siyasal yapı ve siyasal iletişim yöntemi değişmiyor. Sistemin dışlayıcı özelliği korunuyor. Uzun süredir siyasal işleyişin merkezi olmaktan uzaklaşmış Meclis, artık hukuki olarak da işlevini önemli ölçüde yitirme riski altına giriyor.

Dolayısıyla Türkiye’nin Anayasa ihtiyacıyla pek ilgili kurulamayan, toplumsal ihtiyaçları karşılamaktan çok, siyasi aktörlerin yürütmeyi güçlendirme ihtiyacından kaynaklanan kısmi bir Anayasa değişikliğinden söz etmek mümkündür.

Teklifin Genel Kurul’da görüşülüyor olmasını fırsat bilerek, şu önerileri dile getirmenin yararlı olduğu kanaatindeyim:

Bireyi ve özgürlüğü öne alan ve hiyerarşik iktidar yapısını belli ölçülerde dağıtmayı amaçlayan bir siyaset felsefesi esas alınarak değişiklik maddeleri gözden geçirilebilir.

Siyasi Partiler ve seçim yasası erkler ayrılığı ilkesini güvenceye alacak şekilde yeniden yapılmalı, Meclis’in parti hiyerarşisinin kontrolüne girmesine engel hale getirilmelidir.

Yerel yönetimlerin kamusal hizmetlerin yürütülmesinde genel yetkili hale getirilebilir. 1921 Anayasası örneğinde ya da Fransa’da olduğu gibi idari adem-i merkeziyetçilik benimsenebilir. Merkez ve yerel arasındaki uyuşmazlığın çözümü de Anayasa Mahkemesi’ne bırakılabilir.

Bakanların ve Genel Kurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, MİT Müsteşarlığı gibi etkisi Cumhurbaşkanı’nın görev süresini aşan kritik bürokratik pozisyonlara yapılacak atamaların mutlak surette Meclisin onayına tabi tutulması esası benimsenmelidir.

Meclis ile başkan arasında çıkabilecek ihtilafları çözme konusunda Anayasa Mahkemesi’ne yetki verilmesinde yarar vardır.

Karşılıklı fesih mekanizmasından vazgeçilmeli. Cumhurbaşkanının Meclis’i feshetme, Meclis’in de Cumhurbaşkanını görevden alma imkânı olmamalıdır.

Meclis’in yarısı iki buçuk yılda bir yenilenmelidir. Bu şekilde Başkan ve Meclis arasında denge ve denetim imkânını ortaya çıkarabilecek bir farklılık imkânı doğmuş olur.

Cumhurbaşkanının HSK ve Anayasa Mahkemesi’ne üye atama yetkisi olmak zorunda değil. Meclis, Anayasa Mahkemesi ile HSK üyelerini, siyasi partilere kontenjan tanınmak suretiyle 2/3 çoğunlukla seçtiğinde, hem çoğulculuk sağlanmış, hem de yüksek bir meşruiyet sağlanmış olur. Bu şekilde seçilen üyelerin göreve başlaması için Cumhurbaşkanının onayı zorunlu kılınabilir. Bu sistem benimsenmese de, her iki kurum üyelerinin büyük kısmının Meclis tarafından aynı usulle seçilmesi sağlanabilir.

Cumhurbaşkanı partili olabilir, ama partide herhangi bir yönetici pozisyon olamayacağı kesin bir ifadeyle Anayasada yer almalıdır.

Nihayet Cumhurbaşkanı bütçe teklifi/tasarısının TBMM’de yasalaşması/onaylanmasında herhangi bir istisna tanınmamalıdır. TBMM’nin onaylamadığı Bütçenin kendiliğinden yürürlüğe girmesine izin verilmemelidir.

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Ve şimdi de bizim bir sorumuz var.

Yukarıdaki değerlendirmeleri yapan bir hukukçu bugünkü TBMM’de Ak Parti milletvekili olmaya devam etseydi acaba oyunun rengi ne yönde olurdu?

Soru önemli, değil mi? Cevabı da…



