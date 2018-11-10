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10 KASIM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

TCDD’den taahhütsüz hızlı çufçuf

Ahmet BATTAL
10 Kasım 2018, Cumartesi
Ulaşımda insanlık çağ atladı. Ama bizim ülkemizde insanlık daha da çağ atlamış vaziyette. Hele demiryolunda…

Resmî başkent Ankara’nın merkezi ile iktisadî başkent İstanbul’un girişi arasındaki dört yüz elli kilometreyi dört saatte alan hızlı trenlerimiz var. Dile kolay. Hiçbir Afrika ülkesinde bu hız yok. (Sanırız yoktur. Varsa iyice mahcup olacağız!).

Web sayfasında trenin her bir seferinin kalkış ve varış saatleri dakika dakika yazıyor. Üstelik her birinin toplam seyahat dakikaları da farklı.

Gördüğümüz ve işittiğimiz kadarıyla tarifedeki kalkış ve varış dakikalarına hemen hemen uyuyorlar.

Ama tarifede nedense eski Türkiye’ye ait bir küçük cümle unutulmuş. 

Şöyle: “Planlanan varış saati Tcdd’nin zaman taahhütlerini içermez.”

Bu cümledeki küçük/büyük harf imlâ hatası bir kenara, ciddî bir hukuk problemi var.

TCDD, müstakbel yolcularına zımnen diyor ki, maksut menzile zamanında varamazsak sorumlu değiliz.

Oysa her taşıyıcı gibi TCDD de planlamasından ve zamanında varıştan sorumlu. Gecikme yaşanırsa bundan kaynaklanan zararları da telâfi etmek zorunda (Elbette bu kuralın bazı istisnaları var, ama adı üstünde, bunlar “istisna”!).

Üstelik TCDD’nin bu sorumluluktan kurtulmasına kanunen imkân da yok.

Hele bu tarz genel duyurularla sorumluluktan kaçmak hiç mümkün değil.

Ama “eski Türkiye kalıntısı(!)” birileri web sayfasına yazmışlar. Belki de “ya tutarsa” dediler.

***

Anadolu Ajansı’nın Konya’dan geçtiği bir haber önceki gün Yeni Asya’da yayınlandı.    Şöyle: Konya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’nden yapılan … yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi: Hz. Mevlânâ’nın Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri’nin günümüz insanına …hitap edebilmesine hizmet etmek amacıyla; etkinliklerin ana teması “Selâm Vakti”, tören mottosu olarak da Hz. Mevlânâ’ya ait olan; “Selâm denizi coştuğunda gönüllerden kini giderir” cümlesi belirlenmiştir.

Bu kararı alanları tebrik ediyoruz. Çok gerekli bir işe girişmişler. Risk de almışlar. Zira kindar bazı siyasetçilerin hışmına uğrama riskleri de var.

Bir de teklifimiz var:

Bilhassa siyasetçilere gönderecekleri dâvetiyelere “Ne olursan ol yine gel, yeter ki önce kalbindeki kini bitir, hele Konya’ya getirme. Burası kinsizliğin Başkentidir” yazsınlar.

Belli mi olur, belki tutar. Ne de olsa Akşehir uzak değil! Hoca Nasreddin de bize yabancı sayılmaz.

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