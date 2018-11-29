"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 KASIM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Uçan karayolları müdürleri

Ahmet BATTAL
29 Kasım 2018, Perşembe
Karayolları Genel Müdürlüğü bunca senedir çalışıyor.

Bilmem şu kadar yolu bölünmüş yol haline getirmiş, şu kadar tünel yapmış, bu kadar otoyol ilâve etmiş vs. vs.

Yapılan güzeldir. Tebrike lâyıktır.

Meselâ uzun bir süre önce köşe yazımıza da konu ettiğimiz bir mevzu vardı. Karadeniz sahil yolunda dağınık yerleşim yerleri ve evler, ardı ardına mahalleler ve kasabalar sebebiyle yolun çoğu kısmı şehir içi yol gibi.

Dolayısıyla gündüz trafiği zor. Ama akşam trafiği daha zor. Bu yüzden mutlaka sürekli yol aydınlatması yapılması lâzım.

Bu konuda büyük ölçüde mesafe alındı. Yolun önemli kısmı aydınlatılmış durumda. Meselâ Samsun’dan Fatsa’ya kadar yolun tamamı ışıl ışıl. Güzel, rahat bir yolculuk güzergâhı.

Ama yapılamayanın yapılmasını istemek de lâzımdır. Bu eleştiri değil, tavsiye ve taleptir.

Bu bağlamda ilgililerden önemli bir ricamız var. Ankara Kırıkkale yolunda uzun süredir yol genişletme çalışması var.

Ama asfalt kalitesi bir türlü düzeltilemedi. Tangır tungur gidilen bir yol, bu çağa hiç yakışmıyor.

Daha da önemlisi, karanlık saatlerde iki yönlü trafikteki far ışıkları ve yol kenarı aydınlatmaları sebebiyle bu yol da çok zor ve meşakkatli bir yol halinde.

Acilen aydınlatmaya ihtiyaç var.

Her halde planlanmıştır, ama yıllar içindeki gidişatına bakılınca sanki sahipsiz gibi duruyor.

Ankara Valiliği de Kırıkkale Valiliği de meselenin çözümü için adım atmalı.

Bu vesileyle bir hususu daha hatırlatalım.

Karayolları Genel Müdürlüğü yöneticileri bu yollardan hiç mi geçmiyorlar? Geçmeleri için ne lâzım?

Geçiyorlarsa mahcup olmuyorlar mı?

Bir de merak ediyoruz. Acaba Karayolları Genel Müdürlüğü’nün üst yöneticileri bir yerlere uçakla gitmeye kalkışıyorlar mı?

Kanaatimizce bu yöneticilere uçak seyahati yasaklanmalı.

Hatta sık sık karayoluyla Avrupa seyahati yapmaları sağlanmalı.

Görgü ve görenek ancak böyle gelişir.

Garbın neyini nasıl alacağımızı bildiğimize göre…

Okunma Sayısı: 139
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Teknolojik değişime en hazır ülkeler belli oldu

    Aile: Kalpsiz dünyada son sığınak

    AYM: Tutuklu, ücretini verdiği yayını alabilir

    Almanya’da başörtülüye tazminat

    14 milyon kişi kumar ağında

    İngiliz mahkemesi Ankara Anlaşmalıların yargıya gitmesinin önünü açtı

    Katar Evkaf ve İslam İşleri Bakanı: Türkiye mazlumdan yana oldu

    BM Genel Sekreteri Guterres: İsrail'in yıkımları barış getirmeyecek

    'Milyonlarca Yemenli aç uyuyor'

    Kanada 'Pontus soykırımı' tasarısını reddetti

    Rusya, ABD'nin YPG/PKK'ya desteğini eleştirdi

    'San'atlı bir eser, san'atkârı icab eder'

    'Nükleer anlaşmanın ortadan kalkmasının sonuçları öngörülemez'

    'Aşırılıktan kurtulmanın en keskin yolu gençlere yatırımdır'

    'Sarı yeleklilerin' sözcüsünden Paris'te gösteri çağrısı

    İtalya, BM Göçmen Paktı'nı imzalamayacak

    Beyaz Saray'dan Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yalanlama

    Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Ötekileştirmeden 'hepimiz' demeliyiz

    Tahir Elçi de ‘faili meçhul’ kalmasın

    TBMM'de bugün 3 araştırma önergesi reddedildi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İftira bumerang gibi geri döner
    Genel

    AYM: Tutuklu, ücretini verdiği yayını alabilir
    Süleyman KÖSMENE

    İsteksiz kıldığımız namazların durumu nedir?
    Mikail YAPRAK

    “Ey uykuda iken kendilerini ayık zannedenler!”
    M. Latif SALİHOĞLU

    Cizre’nin can damarı-1
    Ahmet BATTAL

    Uçan karayolları müdürleri
    Faruk ÇAKIR

    Araştır ve geliştir
    H. Muharrem OKUR

    Medrese-i Yusufiye kitabı
    Risale-i Nur'dan

    İman hakikatine ekmek gibi ihtiyaç var
    Caner KUTLU

    Modern eğitim için, ilmî istibdadı ortadan kaldırmak elzemdir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.