Ya bicon keserse!

Racon kesmek ne demekmiş öğrendik: Mafya babasının, öbür mahallenin mafyalarının tasallutundan koruduğu mekân sahibinden alacağı haraç miktarını kesinleştirmesiymiş.

Mafya reisinin “bundan beş alın” dediği yerde sekiz alıp üçünü cebine koyan mafya tahsilat yardımcısının kellesini de bizzat reis kesermiş. (Elbette haberi olursa. Ve elbette haber olurmuş, has ve hususî adamları vasıtasıyla.).

Devlet adına racon kesme yetkisi kimdedir tam bilemiyoruz. Her halde devletin kuvvetlerinin birliğini (!) temsil eden bir reisi vardır. O kesiyordur.

Reisin kestiği racona vergi denir. Ya da görevden azil denir. Neticede devlette kuvvet de karar da onundur!

O kişi yirmi sene önce şuydu. Bu gün bu. Yirmi sene sonra da o veya öbürü olacak. Nasip...

AKP adına racon kesme yetkisine gelince. Elbette yetki genel başkanındır.

Genel başkan, istediği il/ilçe başkanını istifa ettirir. (Dikkat ediniz. İl/ilçe başkanı süt kuzusudur, istifa etmez/edemez. Reis de başkanı görevden almaz. İlla ki istifa ettirir.).

İstifa ettirmek yeni bir kavram. Hukukta henüz karşılığı yok. Anlamını da hukukçular bulamadı. Ama neticede makama lâyık olmayanların altından makamı/sürgüsü çekildi ve başka lâyık-ı makamların altına sürüldü.

Bütün bunların kararını “bir adam” verdi. (Ona “adam” demek elbette hakarettir. “Tüm isabetli kararları bir reis verdi” diyeceksiniz!).

Reis, ekranını, kalemini veya köşesini kullanarak racon kesmeye kalkanlara da raconu kimin kesebileceğini açıkça ve şöylece bildirdi: “Hepinizin ipi benim elimde, istediğimin defterini dürerim. Hiçbirinizin kalma garantisi yok. Çalışın ki kalın. Yoksa siz değil kelleniz gider. Yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır!”

Bunu duyan (içten hisseden) bütün zevat-ı kiram şimdi “bu güne kadar birbirimizi kestik de ne oldu, bundan sonra artık herkes sadece kendi göbeğini kendisi kessin” diyecek.

Sonuçta reisinki hariç bütün biconlar kesilecek. (Bicon, bildiğiniz gibi tekerleğin göbeğindeki tutturucu vidalardır!)

AKP Adamın Kendi Partisi olduğuna göre her şey ve bütün yük o tek adamın üstünde demektir.

Yüklü bir kamyonun tek bicon üstünde gitmesi ise çok tehlikelidir, hem de çok.

O tek bicon da kesilir ve koparsa lastikler fırlar, kamyon devrilir, üstündeki bütün hayaller çöker, dağılır ve kırılır.

Galiba birileri kameraları hazırladı ve bu enstantaneyi bekliyor!

Demek ne lâzımmış?

Yükü bütün bileşenlere eşit olarak dağıtmak ve taşımayı da dengeli yapmak gerekirmiş ki araç bicon kesmesin ve uzun ömürlü olsun.

AKP için bundan sonra bu mümkün müdür?

İddiaya girmek caiz değilmiş. O sebeple oturup bekleyeceğiz.

Ama bize göre....