Yargı ne âlemde?

Meslektaş olarak görüştüğümüz çok sayıda hukukçu, masabaşı sohbetlerinde, başlıktaki sorunun cevabını “hiç de iyi durumda değil” diye veriyor.

Hem hukuktan uzaklaşıp korkuyla hükmetme ve hem de ideolojik cereyanlara kapılma açısından yargı tavan yapmış durumda.

Aslında bu durumu sorumluların tavırlarından da görmek mümkün. Şöyle:

Yeni Asya’nın 1 Kasım’da manşetten verdiği ve “terör örgütü üyeliği” davalarında eksik de olsa önemli bir ray değişikliğini gösteren Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 2017/5155 K. sayılı kararından sonra basına konuşan Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Hürriyet’in 15 Kasım tarihli internet haberine göre bu kararla ilgili olarak şunları söylemişti:

“Ben bu kararı eleştiriyorum. Örgütle mücadelenin devam ettiği bu süreçte Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin kararının doğru olmadığını düşünüyorum. Normal bir vatandaş, dinî duygularla, FETÖ’cüleri tam anlamıyla tanımadığı için sohbetlerine gitmiş. Bu kişiler bizim için tek başına FETÖ üyesi değil. Ama örneğin terörist elebaşının talimatı sonrası Banka Asya’ya para yatıranlar terör örgütü üyesidir. Bu karar Yargıtay Ceza Genel Kurulu’ndan geçene kadar biz şu anda aynı kriterlerle devam ediyoruz. Yargıtay Ceza Genel Kurulu’ndan geçer, o zaman hepimizi bağlar. Ama şu aşamada biz katılmıyoruz. Ben umudumu koruyorum. Değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Bizi etkilemez. FETÖ ile mücadeleye kararlı bir şekilde devam edeceğiz.”

Bu ifadelerdeki son iki cümle çok tartışılır. Zira “bizi etkilemez” cümlesinden sonra gelen “kararlıyız” kelimesinde, aslında, “etkileseydi nasıl etkilerdi” sorusunun da zımni cevabı var.

Bu cümlelerde, terör örgütü üyeliği davalarında nihai incelemeyi yapan uzmanlık dairesi olan ve üyeleri de buna göre seçilen Yargıtay 16. Ceza Dairesinin, o kararıyla, “mücadele”yi kararlı bir şekilde sürdürmediği ve sürdürenlerin bu tutumuna da engel olduğu varsayılıyor. (Ağır bir itham ama bunu şimdilik geçelim.)

Bu açıklamalarla ilgili olarak Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesinin Ceza Hukuku Hocalarından olan ve yürürlükteki Ceza Kanununu yazan ekibin Başkanlığını da yapmış olan Prof. Dr. İzzet Özgenç’in, twitter hesabından paylaştığı açıklamaları nakletmekle yetinelim. Şöyle:

(1) Ankara Cumhuriyet Başsavcısının Yargıtay 16. Ceza Dairesinin K. 2017/5155 sayılı Kararı ile ilgili olarak basına yaptığı açıklamalar hem usul hem de içerik bakımından doğru olmamıştır.

(2) Usul bakımından doğru olmamıştır:

(3) Bir hukukçu olan bir savcı da, herhangi bir mahkemenin veya hakimin vermiş bulunduğu bir kararın hukuki olup olmadığını değerlendirebilir. Burada bir sorun bulunmamaktadır.

(4) Ancak, bu değerlendirme, mahkemenin veya hakimin vermiş bulunduğu kararın “bağlayıcı” olmadığı yönünde medya temsilcilerine açıklama şeklinde yapılamaz.

(5) İçerik bakımından doğru olmamıştır:

(6) Yargıtay tarafından da verilmiş olsa, bir karar, ancak ilişkin olduğu olay ve uyuşmazlık bakımından bağlayıcı sonuç doğurabilir.

(7) Bir olay ve uyuşmazlığa ilişkin olarak Yargıtay Hukuk veya Ceza Dairelerinin ve hatta Hukuk veya Ceza Genel Kurullarının verdiği kararlar, hakimler, savcılar, avukatlar ve genel olarak hukukçular tarafından benzer olay ve uyuşmazlıklar bakımından yapılan değerlendirmelerde her zaman göz önünde bulundurulur ve dikkate alınır.

(8) Ancak, aralarında benzerlik bulunsa bile, bir olay ve uyuşmazlığa ilişkin olarak verilen karar, diğer olay ve uyuşmazlıklar bakımından bağlayıcılık özelliği taşımaz.

Yanlış anlaşılmamak için, yapmış bulunduğum bu değerlendirmelerin, kişisel bir husumete mebni olmadığını, bir hukukçu hassasiyetinin yansıması olduğunu kamuyla paylaşmak isterim.