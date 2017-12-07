"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 ARALIK 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

Yargı ne âlemde?

Ahmet BATTAL
07 Aralık 2017, Perşembe
Meslektaş olarak görüştüğümüz çok sayıda hukukçu, masabaşı sohbetlerinde, başlıktaki sorunun cevabını “hiç de iyi durumda değil” diye veriyor.

Hem hukuktan uzaklaşıp korkuyla hükmetme ve hem de ideolojik cereyanlara kapılma açısından yargı tavan yapmış durumda. 

Aslında bu durumu sorumluların tavırlarından da görmek mümkün. Şöyle:

Yeni Asya’nın 1 Kasım’da manşetten verdiği ve “terör örgütü üyeliği” davalarında eksik de olsa önemli bir ray değişikliğini gösteren Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 2017/5155 K. sayılı kararından sonra basına konuşan Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Hürriyet’in 15 Kasım tarihli internet haberine göre bu kararla ilgili olarak şunları söylemişti: 

“Ben bu kararı eleştiriyorum. Örgütle mücadelenin devam ettiği bu süreçte Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin kararının doğru olmadığını düşünüyorum. Normal bir vatandaş, dinî duygularla, FETÖ’cüleri tam anlamıyla tanımadığı için sohbetlerine gitmiş. Bu kişiler bizim için tek başına FETÖ üyesi değil. Ama örneğin terörist elebaşının talimatı sonrası Banka Asya’ya para yatıranlar terör örgütü üyesidir. Bu karar Yargıtay Ceza Genel Kurulu’ndan geçene kadar biz şu anda aynı kriterlerle devam ediyoruz. Yargıtay Ceza Genel Kurulu’ndan geçer, o zaman hepimizi bağlar. Ama şu aşamada biz katılmıyoruz. Ben umudumu koruyorum. Değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Bizi etkilemez. FETÖ ile mücadeleye kararlı bir şekilde devam edeceğiz.”

Bu ifadelerdeki son iki cümle çok tartışılır. Zira “bizi etkilemez” cümlesinden sonra gelen “kararlıyız” kelimesinde, aslında, “etkileseydi nasıl etkilerdi” sorusunun da zımni cevabı var. 

Bu cümlelerde, terör örgütü üyeliği davalarında nihai incelemeyi yapan uzmanlık dairesi olan ve üyeleri de buna göre seçilen Yargıtay 16. Ceza Dairesinin, o kararıyla, “mücadele”yi kararlı bir şekilde sürdürmediği ve sürdürenlerin bu tutumuna da engel olduğu varsayılıyor. (Ağır bir itham ama bunu şimdilik geçelim.) 

Bu açıklamalarla ilgili olarak Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesinin Ceza Hukuku Hocalarından olan ve yürürlükteki Ceza Kanununu yazan ekibin Başkanlığını da yapmış olan Prof. Dr. İzzet Özgenç’in, twitter hesabından paylaştığı açıklamaları nakletmekle yetinelim. Şöyle: 

(1) Ankara Cumhuriyet Başsavcısının Yargıtay 16. Ceza Dairesinin K. 2017/5155 sayılı Kararı ile ilgili olarak basına yaptığı açıklamalar hem usul hem de içerik bakımından doğru olmamıştır.

(2) Usul bakımından doğru olmamıştır:

(3) Bir hukukçu olan bir savcı da, herhangi bir mahkemenin veya hakimin vermiş bulunduğu bir kararın hukuki olup olmadığını değerlendirebilir. Burada bir sorun bulunmamaktadır.

(4) Ancak, bu değerlendirme, mahkemenin veya hakimin vermiş bulunduğu kararın “bağlayıcı” olmadığı yönünde medya temsilcilerine açıklama şeklinde yapılamaz.

(5) İçerik bakımından doğru olmamıştır:

(6) Yargıtay tarafından da verilmiş olsa, bir karar, ancak ilişkin olduğu olay ve uyuşmazlık bakımından bağlayıcı sonuç doğurabilir.

(7) Bir olay ve uyuşmazlığa ilişkin olarak Yargıtay Hukuk veya Ceza Dairelerinin ve hatta Hukuk veya Ceza Genel Kurullarının verdiği kararlar, hakimler, savcılar, avukatlar ve genel olarak hukukçular tarafından benzer olay ve uyuşmazlıklar bakımından yapılan değerlendirmelerde her zaman göz önünde bulundurulur ve dikkate alınır.

(8) Ancak, aralarında benzerlik bulunsa bile, bir olay ve uyuşmazlığa ilişkin olarak verilen karar, diğer olay ve uyuşmazlıklar bakımından bağlayıcılık özelliği taşımaz.

Yanlış anlaşılmamak için, yapmış bulunduğum bu değerlendirmelerin, kişisel bir husumete mebni olmadığını, bir hukukçu hassasiyetinin yansıması olduğunu kamuyla paylaşmak isterim.

Okunma Sayısı: 58
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    282. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kudüs hepimizindir

    Çocukları olumsuz etkiliyor

    Hapisteki 17 bin kadın da mı?

    ''Bu karar, bizim için yok hükmündedir"

    Dünyadan Trump'a tepkiler devam ediyor: ''AB ciddi endişe duyuyor''

    Kudüs için kitlesel eylem çağrısı

    Çavuşoğlu: Kudüs İsrail'in başkenti olamaz

    Abbas: Kudüs barış kentidir ve Filistin'in ebedi başkentidir

    Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdı

    Dışişleri Bakanlığı: ABD'yi hesapsızca adımlardan kaçınmaya çağırıyoruz

    ByLock’tan en az 10 bin kişi mağdur

    Hem siyasi hem ekonomik stres arttı

    AKP ve MHP, yüzde 50+1’i bulamıyor

    Türkiye algısı bozuldu

    'Mukaddesatımızın sırtına inmek üzere kaldırılmış hançerdir'

    Rüşvet alan bakanların yargılanmasını kim engelledi?

    'Müslümanlara yönelik bir saldırı niteliğinde'

    NATO'dan ve Vatikan'dan Kudüs değerlendirmesi

    Çipras'tan ''darbeci askerler'' hakkında açıklama

    'Toprak kayması var; boşaltın'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Hapisteki 17 bin kadın da mı?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    17-25
    Genel

    Çocukları olumsuz etkiliyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    33 idam! ‘Bir de kadın asalım’ dediler...
    Genel

    Kudüs hepimizindir
    Caner KUTLU

    İlim, sanat ve felsefenin gayesi marifetullahtır
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Bediüzzaman’ı sosyal yönüyle anlamak
    Ahmet BATTAL

    Yargı ne âlemde?
    Genel

    Gençlik rüzgârı
    Naci TEPİR

    Derste öğretmenin dikkat edeceği hususlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.