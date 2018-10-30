Güzel gören düzel düşünür

Mimarlık tarihinin mihenk taşı Mimar Sinan, vefatının 430. yılında da eserlerindeki ustalık, mühendislik, ince işçilik ve mimari dehasıyla hayranlık uyandırıyor.

Dünyada 92 cami, 52 mescit, 55 medrese, 7 darülkurra, 20 türbe, 17 imaret, 3 darüşşifa (hastane), 6 su yolu, 10 köprü, 20 kervansaray, 36 saray, 8 mahzen ve 48 de hamam olmak üzere 365 eserde imzası bulunmaktadır.

“Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen, hayatından lezzet alır.”

Mimar Sinan ulu mabedlerinden birisi yapılırken tebdili kıyafet giyinip inşaatını denetlemeye gider. Çalışan bir taş ustasına yaklaşır ve “Evlat burada ne yapıyorsun?” diye sorar.

Taş ustası: “Gözün kör mü babalık ne yaptığımızı görmüyor musun? Bu yaz sıcağında ustamın bana verdiği taşları rastgele kesmeye yontmaya çalışıyorum” der.

Mimar Sinan bu sefer ikinci taş ustasının yanına yaklaşır. “Evlat burda ne yapıyorsun?”

Taş ustası: “Bey amca, evimin rızkını çıkarmaya çalışıyorum, ustamın verdiği ölçülere göre taşları kesip yontuyorum” der.

Mimar Sinan üçüncü ustaya yaklaşır ve yine aynı soruyu sorar: “Evlat burda ne yapıyorsun?”

Taş ustası Mimar Sinan’a bakar ve “Bey amca, Allah’a ne kadar şükretsem az. Dünya çapında bir mabed yapılıyor ve ben onun inşaatında çalışıyorum. Şükürler olsun ki, bu eserin yapılışında benim de emeğim var, kıyamet kopuncaya kadar benim amel defterim kapanmayacak” diye cevap verir.

Mimar Sinan’ın tebdili kıyafet giyinip, taş ustaları ile yaptığı sohbet, Said Nursî Hazretlerinin söylediği “Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen, hayatından lezzet alır” sözünü çok güzel bir şekilde açıklıyor. Hayata ve olaylara iman ve ibadet gözlüğü ile bakarsak her şeyin sırrı ve hakikati çözülür; o olaylar arkasındaki güzellikler tezahür eder ve insan o güzellikler ile mutlu ve bahtiyar olur.

Bu bakış açısını elde edebilmek için, insanın hem kalbini hem nazarını hem de bilinçaltını iman ve hidayet ile doldurması gerekir. İnsanın kalbinde ve nazarında ne varsa, hayatı ve olayları ona göre yorumlar. Öyle ise en mühim iş kalp ve nazarın nasıl ve neyle terbiye edildiğidir. Kalp ve nazarda ne varsa hükmü de ona göre olur.

Madde hayatın sadece görünen yüzüdür, bir de bütün kâinatı kuşatan hayatın içyüzü ve özü vardır ki, o da manevî alemler ve manevi değerlerdir.

Mesela, elimizde olmayanları düşünüp isyan edip strese girmek yerine, elimizdeki olanların kıymetini bilip şükretmek, insanın ruh ve kalbinde müthiş bir mutluluk kalkanı oluşturur ve hayatlarından ancak böyle lezzet alırlar.

Yani insanın iki cihanda da mutlu olmasının yolu ve formülü, “Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen, hayatından lezzet alır” sözünün açıklamasındadır diyebiliriz.