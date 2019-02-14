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19 ŞUBAT 2019 SALI - YIL: 49

Cennet ve çocuk

Ahmet Cemil Çökren
14 Şubat 2019, Perşembe 00:29
Çocukken babama sorardım, ölürsem haşirde çocuk olarak mı dirileceğim?

Oda bana: “Büyükler gibi farz ibadetlerini yerine getirirsen büyük olarak haşrolursun demişti.” ve o günden beri Allah’a hamdolsun, ibadetlerimi yerine getirmeye çalışıyorum. Bu olay beni müthiş etkilemişti. Peki, babam hangi referansa dayanarak söyledi? 

“Fakat şer’an yedi yaşına gelen bir çocuğa namaz gibi farzlara peder ve valideleri onları alıştırmak için, teşvikkârâne emretmek ve on yaşına girse şiddetle namaz kıldırmak ve alıştırmak şeriatta var. 

Demek, ‘Vacip olmadığı halde, nafile nevinden yedi yaşından hadd-i bülûğa kadar büyükler gibi namaz kılıp oruç tutan çocuklar, mütedeyyin büyükler gibi büyük mükâfatı görmek için otuz üç yaşında olacaklar.’ diye, bir kısım tefsir bu noktayı izah etmeden, umum çocuklara teşmil etmişler.” (Emirdağ Lâhikası-2, s. 597)

Peygamberimiz (asm) küçük yaşta âhirete giden çocukların anne ve babalarına da büyük müjdeler veriyor;

“Kıyamet günü küçük çocuğa “Cennete gir.” denir. Çocuk pür-gazab Cennet kapısı önünde durur ve “Ancak anne ve babamla Cennete girerim” diyerek direnir. O zaman “Anne ve babasını da beraber Cennete koyun.” buyurulur.” (Nesei) 

“İnsanlar hesaba arz olunduğu kıyamet günü küçük çocuklar bir araya toplanırlar. Meleklere: “Bunları Cennete götürün.” denir. Cennet kapısı önüne geldiklerinde dururlar.

Kendilerine, “Ey Müslümanların incileri, Cennete girin, sizin için hesap yok.” derler. 

Çocuklar “Babalarımız ve annelerimiz nerede?” diye sorarlar. 

Cennet hazinedarları: “Onlar sizin gibi değiller. Onların günahları ve kötülükleri vardır. Bunların hesabını vereceklerdir, derler. Bunun üzerine çocuklar Cennet kapısında hep bir ağızdan feryadu figan ederler. 

Her şeyi bilen Cenab-ı Hak meleklere: “Bu feryat nedir.” diye sorar. 

Melekler: “Ey Rabbimiz Müslüman çocukları “Ana ve babalarımız gelmeden Cennete girmeyiz.” diye bağırıyor, derler.”

Allahü Teâlâ: “Ana ve babalarını da bulun, yarın şu kalabalığa götürün ve onlarla Cennete koyun” diye varid olmuştur” (İhyâ-u Ulumiddin 3. cild s. 66)

“İki çocuğu ölen kimse, Cehennem ateşinden bir duvar perde ile siperlenmiş.” buyurulur. (Müslim)

“Baliğ olmayan üç çocuğu ölen kimseyi, Allahü Teâlâ -çocuklara rahmetinden dolayı- Cennete koyar, iki çocuğu ölen diye sorana, Peygamberimiz (asm) iki çocuğu ölene de (aynıdır) buyurmuştur.” (Buhari)

Son olarak Bediüzzaman Hazretleri 17. Mektup 2. noktada örnek verirken hapishanedeki adama padişahın yanına aldığı çocuğu için “Eğer oraya gitse, sana bin menfaati var. Çünki padişahın merhametini celbe sebeb olur, sana şefaatçi hükmüne geçer. Padişah, onu seninle görüştürmek arzu edecek. Elbette görüşmek için onu zindana göndermeyecek, belki seni zindandan çıkarıp o saraya celbedecek, çocukla görüştürecek. Şu şartla ki, padişaha emniyetin ve itaatin varsa...”

Müjdeler bol, Allah “Sabr-ı Cemil”ler versin. Âmin.

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