"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 EYLÜL 2018 CUMA - YIL: 49

Ev ekonomisi

Ahmet Cemil Çökren
07 Eylül 2018, Cuma
Bir baba olarak ev ekonomisi üzerine yazmak istedim. Öncelikle üç tip mikro (ev) ekonomisi görmekteyim. Bunu birer örnek ile açıklamak istiyorum.

Birinci model, bir geliriniz var. Ev halkı ile konuşup ona göre harcama yapmalarını söylüyorsunuz. Yatırım veya birikim yapmıyorsunuz. Yani kıt kanaat geçiniyorsunuz.

İkinci bir model, iyi geliriniz var. Ev halkı ile konuşup bir miktar para biriktirip yatırım yapacağınızı söylüyorsunuz.

Üçüncü bir model ise; az geliriniz var. Ev halkı ile konuşmayıp hem onlara hem kendinize harcama yapmak için birilerinden borç alıyorsunuz ve ara ara evdeki eşyaları alacaklılar geldikçe satıyorsunuz ve ödeme gibi de bir derdiniz yok. İleriye dönük arta kalan paraları da yatırım amaçlı kullanmıyorsunuz.

İşte bizim ülkemizde üçüncü model bir ev ekonomisine benzetiyorum. Borcumuz çok, fakat yokmuş gibi davranıyoruz. Bu yıl ödememiz gereken çok borcumuz var, neredeyse toplam borcun yarısı. Borcu borçla kapatmak için ise, bize borç verenlere temkinli ve diploması dili kullanacağımıza, minnet etmez bir tavır içine giriyoruz. Haliyle onlar da başka ülkelere borç verip bizi listenin sonuna attılar.

Yakın zamanda muhtemelen IMF vasıtasıyla borç alacağız. Sıkı ekonomik tedbirler alınmalı. Avrupa Birliği üyeliğimizi hızlandırıp, dövizdeki dalgalanmayı Euro’ya geçerek atlatıp, sıfır atma problemini de ortadan kaldırmalıyız. Maalesef TL çok değer kaybetti. 2005 yılında umreye gittiğimde 1 TL’ye 3 Riyal alıyordum. Şimdi 2 TL’ye 1 Riyal veriyorlarmış.

Hülâsa, bütün ülke başta, bizlere örnek olan milletin vekilleri olmak üzere hep birlikte iktisatlı olmak durumundayız. Geleceğe yönelik getiri sağlayan sanayi yatırımı yapmak ve yabancı sermaye getirip işçi istihdamını arttırmalıyız. Ayrıca tasarruf modeline geçmeliyiz. İsraftan kaçınmalı. Lüks tüketimi ve gereksiz tüketim yarışını bırakmalıyız.

Ailemizde huzuru istiyorsak, Bediüzzaman Hazretleri’nin dediği hadisin sırrıyla “İktisat eden, maişetçe aile zahmet ve meşakkatini çok çekmez” düsturunu rehber etmeliyiz.

Okunma Sayısı: 461
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    HDP'li Demirtaş ve Önder'e terör progandası suçundan hapis cezası

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib'de ateşkes çağrısı

    TSK, bir haftalık terör operasyonları bilançosunu açıkladı

    Katar'dan Almanya'ya 10 milyar euroluk sanayi yatırımı

    Üçlü Suriye zirvesi başladı

    ABD'nin Suriye özel temsilcisi Jeffrey'den Türkiye'ye destek

    Türkiye'nin Hollanda Büyükelçiliği'ne Şaban Dişli atandı

    Atık pet şişe başına İstanbulkart'a kaç lira yükleneceği belli oldu

    Basra'da Umm Kasr Limanı güvenlik nedeniyle kapatıldı

    Erdoğan ile Putin üçlü zirve öncesi bir araya geldi

    Rusya ve rejim güçlerinden İdlib'e hava saldırısı

    Dünya nüfusunun yüzde 10'u okuma yazma bilmiyor

    Ekmek Üreticileri Federasyonu'ndan ekmek fiyatlarına zam çağrısı

    "Önlemlerimiz, göç dalgasını Suriye içinde tamponlamak"

    IMF: Türkiye mantıklı ekonomi politikaları üretmeli

    Kılıçdaroğlu: Türkiye İdlib konusunda Esad ile görüşmeli

    Milli Savunma Bakanı Akar'dan Pakistan ile iş birliği vurgusu

    Kriz gazeteleri de vuruyor

    Gözler reformlarda

    En Çok Okunanlar

    Genel

    İslam: Zarar büyük
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Diyanet ve şûrâ
    Genel

    Allah’ın bu hizmeti hep koruduğunu gördüm
    Genel

    Kriz gazeteleri de vuruyor
    Genel

    Gözler reformlarda
    Genel

    60 bin TL’lik otomobil, 100 bin TL’yi geçti
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Deizmin söyledikleri
    Şemseddin ÇAKIR

    Bir adalet mülâhazası
    Süleyman KÖSMENE

    O’nu kaybeden neyi bulmuştur?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.