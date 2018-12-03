Hakkını ara

Geçenlerde iş arkadaşım kullandığı cep telefonunun yan çıtasının, telefonu cebinden çıkarırken takılıp koptuğunu ve ürünü aldığı yere götürüp garanti kapsamlı değişim talep ettiğini söyledi.

Şimdi diyeceksiniz nasıl hak talep eder, kendi hatası. Hayır değil. İnternette aynı model cep telefonu hatasını araştırdık ve bu hatanın tamamen kronik bir mesele olduğu ve zamanla yan çıtaların çatladığı bunun sonucunda en ufak bir temasla yan çıtaların kırıldığı çok vakıa olduğunu tesbit ettik.

Arkadaşımın “Moralim bozuk ve sabah tüketici hakem heyetine başvuracağım, fakat bunu nasıl anlatmam lâzım” dedi. Ben de müsbet bir şekilde güzel bir açıklamalı yazı yazalım dedim. Bilirkişinin anlayacağı, bütün kronik şikâyet linklerini tek tek yazarak belirttik. Sonra iş çıkışı gitti, başvuru formunu doldurdu.

Bilirkişi bizim anlattığımız linklerden araştırmış olmalı ki, ürünün kronik arızalı olduğunu ve para iade yapılması gerektiğine karar vermiş. Arkadaşım başka marka sıfır bir telefon aldı. Çok sevindi.

Demek istediğim hukuk ülkelerinde kendinizi müsbet manada sabırla savunduğunuzda sizin hatanızmış gibi durduğu ve ‘büyük firmayız’ edasıyla tüketicinin ezildiği hallerde bile hak ortaya çıkıp hakkınızı alabiliyorsunuz.

