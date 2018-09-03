Sinek düşmanlığını bırak!

Geçen hafta Risale-i Nur’dan 28. Lem’a’daki sinek bahsini okumuştuk.

Ertesi gün tevafuk, sokağa belediye sinek ilâçlama aracıyla hem sinekleri, hem bizleri dumana boğdu. Amacı, sıcak havalarda çoğalan sinekleri öldürmek. Fakat sinek bahsinden sonra bu kuşcukların mikrop yayıcı değilde etraftaki mikropları temizlediğini hepimiz öğrendik.

Sinekler; Bediüzzaman Hazretleri’nin tabiri ile küçük kuşçuklar. Dünya üzerinde bir milyon türü olan belki en fazla türe sahip canlı. 150 bin çeşidi kayıtlı, ülkemizde ise 1700 civarında türü var.

Bu çok kesretli mahlûkatlar mikrop yayıcı olarak halk arasında anılmaktadır. Şu an belediyeler sokak sokak ilâçlamakta, sokağına uğramayan mahalle sakinleri “bizim sokağı neden ilâçlamadınız” demektedir. Eskişehir Hapishanesi’nde elbiselerini asmak için ipe dizilen sinekleri kovmak isteyen talebesi Süleyman Rüştü’ye Bediüzzaman Hazretleri’nin “Bu küçücük kuşlara ilişme, yıkadığın elbiseleri başka yere ser” demiş.

Risale-i Nur’da bilindiği gibi 28. Lem’a’nın 3. Nüktesi ‘Sinek bahsi’ olarak geçer. Okuyan herkes sinek karşıtlığından vazgeçer, adeta sineklere dokundurmaz. Özellikle Üstad Hazretleri kendisine sinekler için hem hoca hem muallim olduğunu söylüyor.

Üstad Hazretleri, sineklerin temizlik perver olduklarını ve bulaşıcı hastalıkları, bir arıtma ve dönüşüm makinesi gibi nötralize edip, adeta şuruba çevirdiklerinden bahsetmektedir. Ayrıca yalnız olan insanlara dost, gaflette olanlara uyandırıcı bir arkadaş ve tembel olan mü’minlere abdesti hatırlatan bir mahlûk.

Gaflette olan nefse ise nasılki bir asker devlet malı olan silâhını temizler, bakımını yapar aynen öyle de sinek de emanetullah olan yüzünü gözünü temizliyor, onlara güzel bakıyor. Böylece insanda, nefsine adeta ders çıkarıyor. “Ben de Allah’ın verdiği emanetlere çok iyi bakmalıyım” diyor.

Fihrist Risalesi’nde ise haşiye kısmında bir köylünün dağda yılan sokması ile zehirlenen hayvanını çaresizce bırakıp, köye dönmesi, ertesi günü derisi için geri döndüğünde ise, hayvanın sağlıklı olduğunu, fakat yattığı yerde yüzlerce yeşil başlı sineklerin cenazesi olduğundan bahsedilmektedir. Bir hayvana bedel yüzlerce sinek kendini feda ediyor.

Faydalı kitapların nasıl nüshaları çoğaltılır öyle de sinek taifesini de Cenâb-ı Hak menfaatli ve faydalı olduğu için çoğaltmış. Etrafımızı temiz tutmamız gerekirken, biz hâlâ bu kadar fedakâr olan sinekleri ise, öldürmek için uğraşıyoruz. Vâesefa..

Not: Sinek bahsi videolarını aşağıdaki linkten izleyebilirsin.

http://www.euronur.tv/tag/cenk-calik/

