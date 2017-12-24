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24 ARALIK 2017 PAZAR - YIL: 48

Yapay zekâya teslim olmayalım

Ahmet Cemil Çökren
24 Aralık 2017, Pazar
Geçen aylarda Tesla Ceo’su Elon Musk ve facebook sahibi Mark Zuckerberg yapay zeka kuralları hakkında yorum yapmışlardı (GençYorum Eylül 2017).

Elon musk yapay zekâların bir anayasa gibi kurallar çerçevesinde olmasını eğer olmazsa çok kötü sonuçlar doğuracağı söylemişti. Mark Zuckerberg ise konunun çok abartıldığını söyledi ve “kıyamet senaryosuna gerek yok” dedi .

Bilindiği gibi yapay zekâlı makinaları öyle geliştirdiler ki, onlar da kendilerini geliştirmeye başladılar. Hatta geçenlerde iki yapay zekâyı birbirleriyle konuşturmaya başlamışlar ve bir süre sonra bol tekrarlı anlamsız cümleler kurarak kendilerine özgü dil üretmişler. (H. Hüseyin Öztürk, CHİP dergisi).

Konumuza dönecek olursak, yapay zekâların kurallarının olmadığını varsayarsak gelecek yıllarda maalesef yapay zekâlı makinaların, biz ücretli çalışanları çalıştıracaklarına inanıyorum. Mustafa Said Önal’ın dediği gibi dünyada dönen paranın %90’ı basılmamış, sadece rakamlardan ibaret (YeniAsya 09.12.2017). Bundan dolayı yapay zeka için para sadece rakamdan ibaret. Fakat çoğu ücretli çalışanlar için günümüzde malesef bir çok şey. 

Şimdi yedek parça ihtiyacı olan yapay zekâ ve ücretli çalışan insan arasındaki whatsapp veya mail yazışmasını sizlere canlandıralım.

Yapay zekâ: Kısa vadeli çok kazançlı bir iş düşünür müsünüz? Linkedın’den profilinize baktım yedek parça değişimi konusunda çok tecrübelisiniz.

Ücretle çalışan insan: Düşünürüm. Teklifiniz denir?

Yapay Zekâ: Kocaeli’deki Server bilgisayarlarıma ekte belirttiğim RAM’ler takılacak.

İnsan: Server bilgisayar başına işçilik dahil 10 bin dolar alırım.

Yapay Zekâ: 5 server için 20 bin dolar şimdi, kalanı iş bitince hesabınıza yatırılacak.

İnsan : Hesap numaram..............1234.

Yapay Zekâ : Tamam. Hesabınıza parayı yolluyorum. 

İnsan : Para hesaba ulaştı. 

Yapay zekâ : 2 gün sonra saat 11:00de aşağıdaki açık adres gelip montajını yapabilir misiniz? . 

İnsan : Tamam. İyi çalışmalar. 

2 gün  sonra binanın kapı girişinde.

İnsan : Binaya geldim. kimse yok. 

Yapay Zekâ : Çalışan şuan yok, fakat kapıyı açıyorum. Siz montajı yapın. Kameradan takip ediyorum. İş bitince hesabınıza kalanı yatıracağım. 

Kapı açılır ve insan içeri girer montajı yapar, hatta kameraya el sallar. Ve hesabına mobil banka uygulamasından bakar. Kalan paranın hesabına yattığını görünce binadan çıkıp gider.

Korkarım ki eğer yapay zekâlara ana kurallar koymaz isek daha çok farklı ve kötü örnekler karşımıza çıkabilir. Ve maazallah yeryüzünün halifesi olan insanlık köle gibi makinalar emrinde çalıştırabilir. 

Nasıl ki bizler Cenab-ı Hakkın kullarıyız, ve yeryüzünün halifesiyiz. Öyleyse O’nun kurallarına uymalıyız. Bazıları inkâr da etse yapay zekâların da uyması gereken kuralları olmalı.

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