Yeni Asya eskimez

Bu ay İzmit Neşriyat Komisyonu olarak lise ve üniversite öğrencilerine “Neşriyatın önemi”yle ilgili bir seminer düzenledik.

H. Muharrem Okur Ağabeyimizden de destek aldık.

Allah razı olsun.

Seminerde M. Fahri Utkan’ın Yeni Asya okumanın önemi adlı yazısından da istifade ettik. Fahri Ağabeyimiz “Yeni Asya, zamanımızda Üstad’dan, Risale-i Nurlar’dan bahseden ve onları her halde ve zamanda savunan yegâne yayın organı olduğundan, onun alınması, özellikle de okunması, bu zamanın hizmetlerinden biridir. Çünkü Yeni Asya, hem iman hakikatlerinin yayılması hem de Nur Talebeleri’nin sosyal hayatta istikametli hizmet yapmaları için yayınlayan bir gazetedir” diyor.

Öğle namazı kılındıktan sonra bir masanın üzerine gençlere hitap edebilen elliye yakın eser dizildi. Cevdet Ağabeyimiz, pazarlama ve satış tekniklerini anlattı. Meselâ; “‘Hz. Ali’ kitabını herkese bilhassa Hz. Ali’yi sevdiğini söyleyen kardeşlerimize, ‘İslâm, Demokrasi ve Laiklik’ adlı eseri Demokrat siyasetçilere, ‘Can Kardeş’ dergisini çocuklara, ‘Peygamberimizin Hayatı’ adlı çizgi romanı ise bütün ilköğretim öğrencilerine tanıtabilirsiniz. Ayrıca bir önceki gün okunmuş gazeteyi bir berber, çay ocağı, kafe veya toplu bulunan bir yere mutlaka bırakın. Yeni Asya gazetesi eskimez” dedi.

Salih Ağabeyimizin ‘Peygamberimizin Hayatı’ adlı çizgi romanla alâkalı bir hatırasını anlatarak elimizdeki kitaplara milletimizin ne kadar ihtiyacı olduğunu vurguladı. Geçen senelerde Kocaeli Kitap Fuarı’nda bir hanım, 9 yaşındaki çocuğu ile ilahiyat profesörünün imza sırasına girer. Sıra hanıma geldiğinde “Benim çocuğum Allah’a inanmıyor, inandıramıyorum” der. Profesör “Bu yaşa gelmiş öğretemedi isen, ben nasıl öğreteyim?” der. Hanımın morali bozulur ve Yeni Asya standına gelir. Salih Ağabeyimize “Çocuğum Allah’a inanmıyor, ne tavsiye edersiniz?” der. O da ‘Peygamberimizin Hayatı’ resimli çizgi romandan bahseder. Hanım onu alır ve bir süre sonra kalan parayı getirmek için büroya geldiğinde, müjdeyi verir. “Çocuğum artık Allah’a inanıyor” der. Çizgi romanın içindeki bulutun Peygamberimizi (asm) takip ettiği kareyi gören çocuk yüksek sesle “Evet Allah var!” diye bağırır. Çocuk “Anne artık Allah’a inanıyorum” der.

Seminer sonrası isteyen öğrencilere satabilecekleri dergi ve kitaplar verildi. O günden sonra tanıdıklarıma ‘Peygamberimizin Hayatı’ resimli çizgi roman, İman Serisi, Vız Vız Arı ve Mahsun kitaplarını sattım. Ayrıca artık berberime bir önceki günün gazetesini (eskimez gazetemi) götürüyorum, memnun oluyor. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun.