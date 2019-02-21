"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 ŞUBAT 2019 PERŞEMBE - YIL: 49

Yeni Asya ve Bediüzzaman

Ahmet DEMİRDÖĞMEZ
21 Şubat 2019, Perşembe 00:10
Üstad Bediüzzaman’ın nazarında dindar ve hürriyetçi bir gazetenin önemi her zaman büyük olmuştur.

Ehl-i iman olan dindar insanların mutlaka “İ’la-i Kelimetullah’ı hedef-i maksad eden günlük dinî gazeteleri”1 olması lüzumuna dikkat çekmiş bu istikamette yayın yapan gazetelere daima minnettarlığını sunmuştur. Sebilürreşad, Büyük Doğu gibi mücahidler iman hakikatlerini ehl-i dalâletin tecavüzatından muhafazaya çalıştıkları için, ruh u canımızla onları takdir ve tahsin edip onlarla dostuz ve kardeşiz-fakat siyaset noktasında değil” 2 “Büyük Cihad gibi halisane dine hizmet eden o cerideye ve onun sahip ve muharrirlerine din namına minnettar oldum ve Allah razı olsun dedim” 3

Üstad Bediüzzaman Hazretleri, üçüncü Said döneminde dindar gazetelere taraftar, minnettar ve duâcı olup, teşekkür ederken; birinci Said döneminde ise, bu nevî gazetelerde bizzat makaleler yazarak ve “her gün belki sekiz gazete okuyarak” 4 destek olmuştur. Ta o zamanda gazetelerde makaleler yoluyla milleti irşad ve tenvir vazifesini yaparak, çağın ne kadar ilerisinde olduğunu göstermiştir. Bu makaleler güncelliğini ve tazeliğini hiç kaybetmemiştir. Hem o zamana hem bu zamana birer pusula olmaya devam etmektedir.

Üstad Bediüzzaman Hazretleri yeni Said ismini verdiği ikinci döneminde, bahsettiğimiz şekliyle, tek partili baskı yönetimi ve ona taraftar olan gazetelerden ibaret bir basın zihniyetinin hâkim olduğu bir ortamda; “gazeteleri ve siyaseti ve sohbet-i dünyeviyeyi terk etti.”5 Bu dalkavuk ve despot zihniyetteki gazeteleri efkâr-ı umumiyenin yalancı tercümanı, ihtilâlci, edepsiz, mürcif, garazkâr, haysiyet kırıcı, farfaralı, iftiracı ve muhalif olarak vasıflandırmış; bu tür gazetelere karşı daima dindar ve hürriyetçi gazeteleri desteklemiştir.

Gazetelerin tesirinin büyük vazifelerinin de ehemmiyetli olduğuna dikkat çeken Üstad Bediüzzaman Hazretleri, “Gazeteler iki vazife-i mühimmeyi deruhte etmiştir. Çünkü iki rütbeye mazhar olmuş: Birincisi dellalü’l-mehasinü ve’l-meayib (ayıpları ve güzellikleri ilân eden), ikincisi hatibü’l-umumî (herkes adına konuşan) veyahut mürebbiyyü’l-efkâr (fikirleri terbiye eden, yön veren). Evvel ki unvan iktiza ediyor ki, hâkimiyet-i millet ve hak tefettüşün (teftiş hakkı) seyf-i katı (keskin kılıcı) olan lisan-ı matbuattaki tesiratını muhafaza etsin. İkinci unvan iktiza ediyor ki, efkârı terbiye ve talim etsin, sathi etmesin.” 6 diyerek gazetelerin aslî vazifelerini hatırlatmaktadır.

Bütün bu manalar ışığında, doğru konuşan ve gerçekten haber veren gazetemiz ‘Yeni Asya’nın kıymeti tartışılmazdır. Evvelâ kendi camiamızın görüşlerini kamuoyuna sunmak ve camia fertlerinin ittihadını sağlamak, Kur’ân’ın bu zamandaki i’cazı olan Risâle-i Nur güneşine ayinedarlık vazifesini yapıp gündemde tutmak; ayrıca, ”Din nasihatten ibarettir” hükmünden hareketle dinî bir gazete ünvanıyla dinî nasihatleri duygulu ve heyecanlı vicdanlara yağdırmak” 7 hizmetini üstlenen Yeni Asya, sadâkatli ve vefakâr okuyucularını da Allah indinde mesuliyetten kurtaracaktır İnşallah. Üstad Bediüzzaman Hazretleri’nin sır kâtibi ve nurun fedakâr ve büyük kumandanı ve gazetemizin kurucusu Zübeyir Gündüzalp Ağabey, İttihad’la başlayan ve Yeni Asya ile devam eden bu büyük nuranî hizmet sürecinin başlangıcını yaparak çok büyük manevî destekte bulunmuştur.

İnanıyoruz ki Yeni Asya ve camiası, Risale-i Nur’un en ehemmiyetli vazifesi olan neşr-i hakaik-i imaniyeyi ifa eden, bu müthiş zamanda ve dehşetli düşmanlar mukabilinde ve şiddetli tazyikat karşısında ve savletli bid’alar, dalâletler içerisinde, gayet ağır ve büyük ve umumî ve kudsî bir vazife-i imaniye ve hizmet-i Kur’âniyeyi” ihlâsla yapmaktadır. Cadde-i kübra-i Kur’âniye mesleğinde Risale-i Nur yoluyla daima Nur’a, ihlâsa, imana kuvvet vermekte, asrın Mehdisine neşr-i hakikat cihetinde yardım suretiyle hizmet etmektedir. Bu sebeple de, bu zamanda “en mühim bir mücahede olan ehl-i dalâlete karşı manen mücahede etmektedir.” Risale-i Nur şirket-i maneviyesinin mükemmel ve harika bir meyvesi ve ürünü olan Yeni Asya’yı, Nur’a gönül veren herkesin sahiplenmesi, en azından taraftar ve duâcı olması lâzımdır. Hiçbir şekilde farklı siyasi görüşler bunun önüne geçmemelidir. Kendi kadrosunu kendi yetiştiren, hem bir okul hem de bir ekol mahiyeti taşıyan ve Başyazarı ve referansı Üstad Bediüzzaman ve Risale-i Nur olan Yeni Asya, bilakis Nur Talebelerinin ve basınımızın yüz akı ve medar-ı iftiharı ve Bediüzzamanın sesi olmaya devam edecektir.

Cenab-ı Hak muhafaza ve muvaffak eylesin İnşaallah. Nice 21 Şubatlara…

Dipnotlar:

1- Tarihçe-i Hayat 105. 2-Emirdağ Lâhikası 545. 3- age.767. 4-Şuâlar 718. 5- age. 718. 6- Eski Said Dönemi Eserleri 187. 7- age. 98.

 

Okunma Sayısı: 580
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tarımı plansızlık vurdu

    Demokrat Parti'nin Mersin Büyükşehir Adayı Burhanettin Kocamaz oldu

    Bölge halkı endişeli: ''Tarlaya korkudan yaklaşamamış''

    Bangladeş'teki yangında ağır bilanço: En az 69 kişi öldü!

    Şimdi de Mersin... 5 katlı bir bina çöktü!

    İstanbul Valiliği: Afet riski en yüksek alanlar 3 ay içerisinde Bakanlığa sunulacak

    Filistinliler bugün de Harem-i Şerif'te nöbet tuttu

    Hukuk herkese lâzım

    Türkiye'nin ihtiyacı: Hukuk, demokrasi, insan hakları
    📷

    Tavizsiz istikrar çizgisinde 50. yıl
    📷

    Tefekkür Penceresi

    Hakim savcı adaylığı mülakatına 70 puan şartı

    Marmara Bölgesinde deprem meydana geldi

    İsrail savaş uçağından Gazze sınırına hava saldırısı

    Abe'den Trump'a kayıp Japon vatandaşları talebi

    Venezuela'nın Kosta Rika'daki Büyükelçiliği muhalefetin eline geçti

    İçişleri Bakanı Soylu: Önemli olan dünyayı göç konusunda sorumluluğa çağırmak

    Polatlı Sakarya Kışlası'nda mühimmat patlaması

    Meteorolojiden yağmur ve kar uyarısı

    Hulusi Akar ve Yaşar Güler ABD'ye gidecek

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Tefekkür Penceresi
    Ahmet BATTAL

    Doğru mu Sayın Diyanet İşleri Başkanı?
    Cevher İLHAN

    Ankara’nın “stratejik hata”da ısrarı!
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    50. yıl
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    📷
    Genel

    Tavizsiz istikrar çizgisinde 50. yıl
    Risale-i Nur'dan

    Matbuat diliyle konuşmak zamanı
    Genel

    Daima hakkın yanında, haksızlığın karşısında
    Süleyman KÖSMENE

    Yarım yüzyıllık bir asalet: Yeni Asya

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.