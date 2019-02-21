Yeni Asya ve Bediüzzaman

Üstad Bediüzzaman’ın nazarında dindar ve hürriyetçi bir gazetenin önemi her zaman büyük olmuştur.

Ehl-i iman olan dindar insanların mutlaka “İ’la-i Kelimetullah’ı hedef-i maksad eden günlük dinî gazeteleri”1 olması lüzumuna dikkat çekmiş bu istikamette yayın yapan gazetelere daima minnettarlığını sunmuştur. Sebilürreşad, Büyük Doğu gibi mücahidler iman hakikatlerini ehl-i dalâletin tecavüzatından muhafazaya çalıştıkları için, ruh u canımızla onları takdir ve tahsin edip onlarla dostuz ve kardeşiz-fakat siyaset noktasında değil” 2 “Büyük Cihad gibi halisane dine hizmet eden o cerideye ve onun sahip ve muharrirlerine din namına minnettar oldum ve Allah razı olsun dedim” 3

Üstad Bediüzzaman Hazretleri, üçüncü Said döneminde dindar gazetelere taraftar, minnettar ve duâcı olup, teşekkür ederken; birinci Said döneminde ise, bu nevî gazetelerde bizzat makaleler yazarak ve “her gün belki sekiz gazete okuyarak” 4 destek olmuştur. Ta o zamanda gazetelerde makaleler yoluyla milleti irşad ve tenvir vazifesini yaparak, çağın ne kadar ilerisinde olduğunu göstermiştir. Bu makaleler güncelliğini ve tazeliğini hiç kaybetmemiştir. Hem o zamana hem bu zamana birer pusula olmaya devam etmektedir.

Üstad Bediüzzaman Hazretleri yeni Said ismini verdiği ikinci döneminde, bahsettiğimiz şekliyle, tek partili baskı yönetimi ve ona taraftar olan gazetelerden ibaret bir basın zihniyetinin hâkim olduğu bir ortamda; “gazeteleri ve siyaseti ve sohbet-i dünyeviyeyi terk etti.”5 Bu dalkavuk ve despot zihniyetteki gazeteleri efkâr-ı umumiyenin yalancı tercümanı, ihtilâlci, edepsiz, mürcif, garazkâr, haysiyet kırıcı, farfaralı, iftiracı ve muhalif olarak vasıflandırmış; bu tür gazetelere karşı daima dindar ve hürriyetçi gazeteleri desteklemiştir.

Gazetelerin tesirinin büyük vazifelerinin de ehemmiyetli olduğuna dikkat çeken Üstad Bediüzzaman Hazretleri, “Gazeteler iki vazife-i mühimmeyi deruhte etmiştir. Çünkü iki rütbeye mazhar olmuş: Birincisi dellalü’l-mehasinü ve’l-meayib (ayıpları ve güzellikleri ilân eden), ikincisi hatibü’l-umumî (herkes adına konuşan) veyahut mürebbiyyü’l-efkâr (fikirleri terbiye eden, yön veren). Evvel ki unvan iktiza ediyor ki, hâkimiyet-i millet ve hak tefettüşün (teftiş hakkı) seyf-i katı (keskin kılıcı) olan lisan-ı matbuattaki tesiratını muhafaza etsin. İkinci unvan iktiza ediyor ki, efkârı terbiye ve talim etsin, sathi etmesin.” 6 diyerek gazetelerin aslî vazifelerini hatırlatmaktadır.

Bütün bu manalar ışığında, doğru konuşan ve gerçekten haber veren gazetemiz ‘Yeni Asya’nın kıymeti tartışılmazdır. Evvelâ kendi camiamızın görüşlerini kamuoyuna sunmak ve camia fertlerinin ittihadını sağlamak, Kur’ân’ın bu zamandaki i’cazı olan Risâle-i Nur güneşine ayinedarlık vazifesini yapıp gündemde tutmak; ayrıca, ”Din nasihatten ibarettir” hükmünden hareketle dinî bir gazete ünvanıyla dinî nasihatleri duygulu ve heyecanlı vicdanlara yağdırmak” 7 hizmetini üstlenen Yeni Asya, sadâkatli ve vefakâr okuyucularını da Allah indinde mesuliyetten kurtaracaktır İnşallah. Üstad Bediüzzaman Hazretleri’nin sır kâtibi ve nurun fedakâr ve büyük kumandanı ve gazetemizin kurucusu Zübeyir Gündüzalp Ağabey, İttihad’la başlayan ve Yeni Asya ile devam eden bu büyük nuranî hizmet sürecinin başlangıcını yaparak çok büyük manevî destekte bulunmuştur.

İnanıyoruz ki Yeni Asya ve camiası, Risale-i Nur’un en ehemmiyetli vazifesi olan neşr-i hakaik-i imaniyeyi ifa eden, bu müthiş zamanda ve dehşetli düşmanlar mukabilinde ve şiddetli tazyikat karşısında ve savletli bid’alar, dalâletler içerisinde, gayet ağır ve büyük ve umumî ve kudsî bir vazife-i imaniye ve hizmet-i Kur’âniyeyi” ihlâsla yapmaktadır. Cadde-i kübra-i Kur’âniye mesleğinde Risale-i Nur yoluyla daima Nur’a, ihlâsa, imana kuvvet vermekte, asrın Mehdisine neşr-i hakikat cihetinde yardım suretiyle hizmet etmektedir. Bu sebeple de, bu zamanda “en mühim bir mücahede olan ehl-i dalâlete karşı manen mücahede etmektedir.” Risale-i Nur şirket-i maneviyesinin mükemmel ve harika bir meyvesi ve ürünü olan Yeni Asya’yı, Nur’a gönül veren herkesin sahiplenmesi, en azından taraftar ve duâcı olması lâzımdır. Hiçbir şekilde farklı siyasi görüşler bunun önüne geçmemelidir. Kendi kadrosunu kendi yetiştiren, hem bir okul hem de bir ekol mahiyeti taşıyan ve Başyazarı ve referansı Üstad Bediüzzaman ve Risale-i Nur olan Yeni Asya, bilakis Nur Talebelerinin ve basınımızın yüz akı ve medar-ı iftiharı ve Bediüzzamanın sesi olmaya devam edecektir.

Cenab-ı Hak muhafaza ve muvaffak eylesin İnşaallah. Nice 21 Şubatlara…

Dipnotlar:

1- Tarihçe-i Hayat 105. 2-Emirdağ Lâhikası 545. 3- age.767. 4-Şuâlar 718. 5- age. 718. 6- Eski Said Dönemi Eserleri 187. 7- age. 98.