Liderler açık oturumu neden artık olmuyor?

Geçen haftaki “Liderler Açık Oturumu’nu özlemişiz” başlıklı yazımız geniş ilgi gördü.

Okuyucularım anlamlı yorumlar yaptılar.

Bunlardan bazılarına burada yer vermek istiyorum.

Mustafa, bugün liderlerin neden bir araya gelmedikleri konusunda şöyle demiş:

“Her birinin ayrı ayrı, yüzleşemeyeceği, açıklama getiremeyeceği hataları, kendini tekzip eden tutarsız söylemleri var... Karşı karşıya geldiklerinde bunlar ister istemez ortaya dökülüp rezil olmaktan çekindikleri için de uzaktan -cevap verilmeyecek olan- atışlarla birbirlerine yüklenmenin ötesine geçemiyorlar”.

Hüseyin, bugün liderler açık oturumunun olmamasının iki sebebinin olduğunu belirterek bunları şöyle açılıyor:

“1- Şu anki mevcut siyasî hakim zihniyetin ‘ben ne dersem o olur, doğrudur” düşünce ve uygulamalarıdır.

2- Liderlerin fikri noktadaki sığlıkları, kifayetsiz oluşları, akıl ve ruh sağlıklarının sağlıksız oluşudur”.

Mahzun ise şu soruyu soruyor:

“Çoğu rahmetli olmuş eski liderlerimizi seyretmek çok güzel, hele de onların o toplumu incitmeden konuşmalarını çok özlemişiz… Şu anki mevcut liderler niye karşılıklı konuşamıyor, ne oldu bu millete anlamak zor doğrusu”.

Mahzun’un, üç nokta ile boş bıraktığım yerdeki “Lâkin şu anki seçime onlar mı katılacak da habire onları konuşturuyor birileri?” sorusunu üstüme alınmıyorum, çünkü böyle bir şey demedim, ima bile etmedim.

Toygar ise şöyle sormuş:

“Bir arada oturup konuşabilecek lider de, vatandaş da kalmadı. Kimse birbirine saygı duymuyor? Nasıl olacak ki şimdi?”

Yorumlarından dolayı adı geçen okuyucularıma çok teşekkür ediyorum.