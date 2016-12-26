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28 ARALIK 2016 ÇARŞAMBA - YIL: 47

Terör ciddiye alınmalıdır

Ahmet Hamdi AYDIN
26 Aralık 2016, Pazartesi
Başbakan Binali Yıldırım geçen hafta sonu (17 Aralık 2016) önceden programlanmış bir toplu açılış töreni dolayısıyla Kahramanmaraş’taydı.

Aynı gün sabah Kayseri’deki terör eylemi oldu ve maalesef yine çok sayıda askerimiz şehit oldu.

Bir gazeteci Başbakan’a “Programınızı iptal edip Kayseri’ye gidecek misiniz?” diye sordu. Başbakan’ın cevabı “Arkadaşlar, programı niye iptal edelim? Terörü, teröristleri daha da sevindirmeye hiç niyetimiz yok. Terörün amacı da, zaten bizim moral değerlerimize zarar vermek, milletimizin canını sıkmaktır…. O yüzden programımıza devam edeceğiz” oldu.

Gerçekten de hiçbir şey olmamış gibi programa katıldı. Elbette konuşmasında klişeleşmiş beyanatlarda bulundu. Terör lânetlendi, katillerin en sert şekilde cezalandırılacağı ifade edildi, terör örgütlerinin Türkiye’nin gelişmesini hazmedemedikleri söylendi, v.s.

Daha bir hafta önce Beşiktaş’taki patlamalar dolayısıyla Cumhurbaşkanı dahil bütün yetkililer programlarını iptal ettikleri gibi bir gün de millî yas ilân edilmişti. 

Tamam bu sefer şehit sayısı daha azdı ve millî yas ilân edilmeyebilirdi, ama hiçbir şey olmamış gibi rutin programa devam etmek de iyi olmadı. 

Nitekim vatandaş tepkisini koydu ve Başbakan’ın konuştuğu meydanı doldurmadı. Mahalli basında ve sosyal medyada yoğun bir şekilde yorumlar yapıldı ve o gün Kahramanmaraş’ta değil, Kayseri’de olması gerektiği vurgulandı.

Başbakan açılışa gelmeseydi hiçbir şey olmazdı. Terörün ekmeğine de yağ sürülmezdi.

Aksine bu şekilde davranmak vatandaşı, özellikle şehit ve yaralı yakınlarını üzmez mi? Bu terör örgütleri ve eylemlerini önemsememek veya umursamamak anlamına gelmez mi? Terör örgütleri başka eylemler için cesaretlendirilmiş olmaz mı?

En kötüsü de terör eylemlerine alışmış ve terörü ciddiye almıyormuşuz gibi görünmemizdir.

Terörün artık daha ciddiye alınması, önemsenmesi ve en önemli gündem maddesi olması gerekmektedir. Ancak bu şekilde terör yok edilebilir.

Elbette panik olunmamalı, ama çok rahat da olmamalıyız, terörü ciddiye almalıyız. Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş’un dediği gibi “Teröre alışmamalıyız”. 

Terör örgütlerinin ise, işi ciddiye aldıkları anlaşılıyor. İstanbul şokunu atlatamadan Kayseri, onun şokunu atlatamadan Rusya Büyükelçisine suikast v.s…

«««

Bu arada Rusya Büyükelçisinin katilinin öldürülmemesi, canlı yakalanması gerekirdi. Yakalanmalıydı ki konuşturulsun ve perdenin gerisinde birilerinin olup olmadığı anlaşılsın. Çünkü bu eylem şahsî olarak düşünülmüş ve gerçekleştirilmiş bir şey değildir. Organize bir eylemdir. 

Dolayısıyla katilin öldürülmesinin  iki sebebi olabilir: Ya yakalanması ve konuşmasını istemeyenler vardı, ya da geçen hafta yazdığımız gibi operasyonu yapan polisin eğitimsizliği ve deneyimsizliği söz konusudur.

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  • atilla

    26.12.2016 08:52:18

    Kaleminize bereket. Tebrikler Sayın Hocam. Yazılarınızdan istifade ediyoruz.

Risale-i Nur Külliyatı

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