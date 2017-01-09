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9 OCAK 2017 PAZARTESİ - YIL: 47

Terör merkezli sorular ve tartışmalar

Ahmet Hamdi AYDIN
09 Ocak 2017, Pazartesi
Maalesef artık bir hafta içinde 2-3 terör eylemi olmaya başladı.

Geçen hafta İstanbul ve İzmir’de meydana gelen olaylardan dolayı terör merkezli birçok hususta önemli tartışmalar oldu ve sorular soruldu. Ama çoğu da bir sonuca ulaşamayan tartışmalar ve cevabı verilemeyen sorular… 

Öncelikle vatandaş terörün bitmesini ve eylemlerin önlenmesini beklerken, aksine terör azmaya devam mı edecek diye sorulmaya başlandı. 

Ayrıca bunca terör eylemine rağmen Hükümetin neden istifayı düşünmediği bir kez daha soruldu ve yoğun bir şekilde tartışma konusu oldu. Fakat tek taraflı bir soru ve tartışma... Çünkü Hükümet tarafı yine oralı olmadı.

Diğer bir tartışma konusu da sosyal medyada terör yanlısı paylaşımlardı. Herkes kınadı… Hükümet kanadı da…

Ama Hükümet kınamakla yetinmemeli ve fazlasını yapmalı, bu paylaşmaları yapanları bulup gerekeni yapmalı değil midir?

Bilindiği gibi daha önce terör mağduru olarak vefat eden sivil vatandaşların da “şehit” sayılmasına karar verilmişti. Fakat eğlence yerinde ölenlerin şehitliği fazla dillendirilmeyince bu konuda bir konsept değişikliği mi söz konusudur?

Bu soru çok soruldu ve tartışıldı. Fakat bu konuda da yetkililer yine pek oralı olmadı.

 Bilindiği gibi Hükümet terörle mücadele konusunda ısrarla “birlik ve beraberlik” talebinde bulunmaktadır. 

İşte burada önemli soru şu oldu:

Hükümet neden Anayasa değişikliği, Başkanlık sistemine geçiş, referandum, ekonomi ile ilgili projeler vs. gibi önemli hiçbir konuda muhalefet veya başka kesimlerle beraber hareket etmeyi veya herkesin görüşünü almayı hiçbir zaman düşünmemektedir?

Yılbaşı gecesi 25 bin polis görev yapmıştı. Buna rağmen hedef olan eğlence yerine sacede çok genç ve deneyimsiz bir polis memuru mu düştü? 

Bu sorunun cevabı da çok tartışıldı.

Yılbaşı gecesi eğlence yerlerinin hedef olma ihtimali yüksek olduğu bilinmeliydi…

Önemli bir soru daha: İstanbul-Ortaköy’deki olayda terörist nasıl oluyor da 7 dakika boyunca içerde kalıyor, şarjor değiştirip ateşe devam ediyor, kıyafet değiştirip çıkıp kaçıyor ve hâlâ bulunamıyor? İzmir’deki olayda da iki terörist öldürüldü, ama üçüncüsü kaçtı ve hâlâ yakalanmadı.

Ama bence Türk polisi onları bulacak ve yakalayacaktır. Eğitim ve denetim eksikliğinden dolayı sokak polisliğinde bazı sorunlar yaşanıyorsa da, polis teşkilâtımız teknik konularda, özellikle soruşturma teknikleri konusunda iyidir ve fail veya failleri en kısa zamanda ortaya çıkaracaktır.

Son bir soru: Hükümet sözcüzü ve Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un Cumhurbaşkanlığı Sarayında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısından sonra yaptığı basın toplantısında dediği gibi destek veren olmazsa terör bir haftada biter mi? 

Çok iddialı bir soru… Belki bir haftalık süre inandırıcı gelmiyor, ama gerçekten çeşitli çevrelerden doğrudan veya dolaylı olarak destek verlimemesi halinde terörle mücadelede daha etkin olunacağı söylenebilir.

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