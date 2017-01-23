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23 OCAK 2017 PAZARTESİ - YIL: 47

Teröristi yakalamak

Ahmet Hamdi AYDIN
23 Ocak 2017, Pazartesi
İstanbul-Ortaköy terör eyleminden sonra yazdığım yazıda teröristin kaçtığını, hâlâ yakalanmadığını, ama er ya da geç polisimizin teröristi bulacağını ve yakalayacağını, çünkü eğitim ve deneyim eksikliğinden dolayı sokak polisinde bazı sorunlar yaşanıyorsa da, polis teşkilâtımızın teknik konularda, özellikle soruşturma teknikleri konusunda iyi olduğunu ve fail veya failleri en kısa zamanda yakalayacağını söylemiştim.

Her zaman için suçluyu canlı yakalamak polisiye açıdan iyidir, hatta gereklidir. Çünkü olayın aydınlanması ve eylemin arka planının çözümlenmesi için son derece önemlidir. O sebeple Rusya Büyükelçisini öldüren kişinin öldürülmesi bu açıdan haklı olarak çok eleştirildi.

Polis öncelikle suç veya eylemi önlemekle yükümlüdür. Yani kamu düzeninin bozulmaması için gereken tedbirleri alır ve önleyici görevler yapar. Nöbet tutmak ve devriye gezmek gibi önleme amaçlı görevler, genel kolluğun temel görevlerinin en önemli kısmını oluşturur. Çünkü suçun önlenmesi veya suç ve suçlunun ortaya çıkmasının sağlanması halinde, zaten yakalama veya diğer suç sonrası kolluk görevlerinin yapılmasına gerek kalmayacaktır. 

Her şeye rağmen suçun önlenememesi halinde failin yakalanması gerekir. Yakalama, kolluğun suç işlendikten sonra yapılan önemli ve aslî görevlerindendir. Kolluk, yukarıda sözü edilen bütün tedbirlere rağmen suç işlendikten ve kamu düzeni bozulduktan sonra suçluları yakalar veya yakalamak için gerekenleri yapar ve işleme tabi tutar. Yakalama, daha ziyade adlî kolluğun hizmet alanına giren bir görevdir.

Yakalamadan sonra olayın aydınlatılması gündeme gelir. Suçun aydınlatılması, mevcut veriler ışığında yer, zaman, suçun işleniş şekli ve diğer olaylara benzerlik gibi hususların tesbit edilmesi sürecini ihtiva etmekte, aynı zamanda suç trendleri, suçlar ve diğer farklı değişkenler arasındaki korelasyon ile nedensellik bağını ortaya koymaktadır. Dolayısıyla aydınlatma suç ve şüphelinin kimliklendirilmesi, harita, zaman çizelgeleri, grafikler, tablolar ve şemalar ile savcılık adına sürecin resmedilmesi işlemlerini de bünyesinde barındırır.

Ortaköy saldırısının failinin bu polisiye mantık ve yöntemden hareketle yakalanması ayrı bir önem arz ediyor. Sonuçta yakalanmış olması önemlidir. Geç olması çok önemli değildir. Keza bu profile sahip bir teröristi yakalama gerçekten kolay değildir. Çünkü profesyonel bir terörist ile karşı karşıyayız. 2 üniversite mezunu, 4 dil bilen ve teknolojiyi çok iyi kullanan bir terörist… Kamera sistemi olmayan bir sitede ev tutmuş. Bir süre dışarı çıkmamak için evde gıda stoku yapmış… Çıktığında kendisini perdelemekte kullanmak üzere yanına bir yabancı kadın almış ve muhtemelen nikâhlamış v.s.

Gerçi fazla çıkmaya fırsat bulamadan yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü yaklaşık bin kişilik bir operasyon ekibi kurdu. En son teknoloji kullanılarak iyi takip ve gözlem yaptı. Ayrıca vatandaşın ihbar kanallarını kullandığı ve polise yardımcı olduğu da biliniyor. Kesin teşhis ve canlı yakalanmasında önemli bir yöntem de polisin, teröristin bulunduğu anlaşılan dairenin yanındaki daireyi kiralamış gibi yaparak günlerce yakın takip ve gözlem yapması olmuştur.

Bu başarıdan dolayı Emniyet Teşkilâtını kutluyorum.

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