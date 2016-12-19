"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 ARALIK 2016 PERŞEMBE - YIL: 47

Terörle mücadelede bilimsel yaklaşım

Ahmet Hamdi AYDIN
19 Aralık 2016, Pazartesi
Geçen hafta İstanbul’da meydana gelen araç ve canlı bomba patlamalarında Türkiye tarihinde görülmemiş sayıda polisimiz şehit oldu.

Bu sebeple bir kez daha uzmanlarca genel olarak iç güvenlik ve özellikle terörle mücadele yol ve yöntemleri yoğun bir şekilde tartışılmaya başlandı. 

Bugüne kadar terör eylemlerinde, özellikle canlı bomba eylemlerinde genellikle güvenlik zaafiyeti veya istihbarat zaafiyetinden söz edildi. Beşiktaş’taki patlamalardan sonra açık oturumlarda konuşan bir çok uzman tarafından polisin tecrübe ve eğitim eksikliği, hatta halkın bilgisizliği dile getirildi.

Konunun iki boyutu vardır: İlki güvenlik güçlerinin eğitim durumları ile ilgilidir. Memleketin başına gelmiş geçmiş en çirkin musîbetlerden biri olan 15 Temmuz darbe girişiminden sonra, bunda rol almalarından veya terör örgütleri ile ilişkilerinden dolayı binlerce güvenlik personeli görevden uzaklaştırılınca veya ihraç edilince tecrübeli ve eğitimli  personel azalmış oldu. Hizmet içi eğitim verme fırsatı olmadan,  personel hiç görev yapmadığı alanlarda veya birimlerde görevlendirilmek durumunda kalındı. Meselâ daha önce başka şubelerde çalışan personel, terörle mücadele, organize suçlar, çevik kuvvet v.s. gibi şubelerde çalışmak durumunda kaldı. Bu anlamda mevcut personelin iyi bir hizmet içi eğitime ihtiyacı vardır. 

Aynı zamanda polis eğitim merkezleri kapatıldığı veya eğitime ara verildiği için personel eksikliğini gidermek için üniversite mezunları kısa süreli bir eğitimden sonra polis memuru veya amiri olarak istihdam edilmeye başlandı. Kısa eğitim almış olan bu personelin hizmet içinde tecrübe ve bilgi edinmeleri biraz zaman alacağı için bu anlamda da ciddî bir eğitime ihtiyaç vardır. 

Konunun ikinci boyutu güvenlik eğitiminde bir consept ve paradigma değişikliği ile ilgilidir. Günümüzde artık sadece yatılı polis okullarında, halktan uzak meslekî eğitim verme zamanı geçmiştir. Buralarda silâh ve beden eğitimi olabilir, ama diğer teorik ve meslekî eğitimde artık üniversiteler rol almalıdır. Yani üniversitelerin bünyesinde Güvenlik Araştırmaları veya Terör Araştırmaları Enstitüleri veya araştırma merkezleri kurulmalıdır. Buralarda lisansüstü eğitim verilmeli, projeler yürütülmeli ve yayınlar yapılmalıdır. Bu birimlerde güvenlik personeli gibi halk da eğitim alabilmelidir. Buralarda mevcut güvenlik ve terör uzmanları görev yapıp, eğitim öğretim ve araştırma hizmeti vermeli ve yeni uzmanlar yetiştirilmelidir. 

İngiltere IRA terörünü böyle bitirdi. Hemen her üniversitede terör araştırmaları, kriminoloji, adlî bilimler, kamu düzeni ve benzeri alanlarda eğitim ve araştırma faaliyeti yürüten en az bir veya daha çok akademik birim vardır. Meselâ ben 20 yıl önce yüksek lisans ve doktoramı bir Kamu Düzeni Araştırma Merkezinde (Centre for the Study of Pulic Order) yaptım.

Bu şekilde bir değişikliği suç, terör, toplumsal olay v.s. ile mücadelede bilimsel veya akademik yaklaşım olarak ifade etmek mümkündür. 

Artık silâhlı mücadele zamanı geçtiği gibi, sosyo-ekonomik yaklaşımlar da yeterli olmamaktadır. 

Bilimsel ve akademik mücadele yaklaşımı benimsenmeli ve uygulanmalıdır. 

Okunma Sayısı: 822
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Garib Doğu

    19.12.2016 18:03:26

    Eğitim,öğretim ve araştırma hizmetleriyle terörü bitirmek en kolay,en az masraflı,en sağlıklı,kalıcı ve risksiz bir yöntemdir. Terörün çıkış noktaları,beslendikleri eserler,temel felsefeleri eğer akli mantiki ve ilmi ölçülerle çürütülse,yani cehalet giderilse,maddi yönden de ekonomik sıkıntılar halledilse çok uzun sürmez bu terör örgütlerinin kökü kurutulacak.ve bu dehşetli beladan devlet millet kurtulacak Bu eğitim konusunda devletin büyük imkânları var. Birikimi çok. Bu sahada çalışacak yeteri kadar elemanlar var. Neden en güvenli ve selametli olan bu yol seçilmemiş? Neden bugüne kadar bu yola baş vurulmamış? Hakikaten anlamak mümkün değildir. Dileriz ki en kısa zaman içinde idarecilerimiz,aydınlarımız,vatan ve millet sevdaliları bu tarza yönelirler.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

54 kişinin mal varlıklarına el konuldu

PKK çocuk savaşçı kullanıyor ve savaş suçu işliyor

79 milyon bir ve beraber hareket etmeliyiz

El Bab'da şehit sayısı 16'ya yükseldi

Bilim insanlarını heyecanlandıran keşif...

Elektrik faturalarında yeni dönem

Türkiye'nin beka mücadelesidir

Hamasetle olmaz, diplomasi ile olur

Cemaatler sohbet toplantılarını iptal etti

Dehşet veren israfa dikkat çekti!

YÖK'ten öğrencileri ilgilendiren kararlar

Benzin fiyatlarına zam geliyor!

Suikastçı polisin ailesi serbest

Avrasya Tüneli'nden ilk geçişler başladı

Provokasyonlar dayanışmayla boşa çıkarılır

Günün Osmanlıca Vecizesi

Demirel generalleri almak istedi, Sunay engelledi

TSK'dan Fırat Kalkanı açıklaması: 10 asker şehit, 18 asker yaralı

MEB'de 2 bine yakın personel açığa alındı

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

OHAL’le terör biter mi?
Genel

Cemaatler sohbet toplantılarını iptal etti
M. Latif SALİHOĞLU

Öfkeli hamaset ile bir yere kadar...
Genel

Kemalizmin arttırdığı iman açlığını Said Nursî doyurdu
Cevher İLHAN

Suikast çarpıtılmadan soruşturulmalı
Cevat ÇAKIR

İklimden zayıf aldık
Esin FİŞEK

Notlarım
Genel

Ölü sayısı 62'ye çıktı, Putin harekete geçti
Ahmet BATTAL

Cumhurbaşkanlığı sistemsizliği
Genel

Demirel generalleri almak istedi, Sunay engelledi

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2016, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.