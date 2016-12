Terörle mücadelede bilimsel yaklaşım

Geçen hafta İstanbul’da meydana gelen araç ve canlı bomba patlamalarında Türkiye tarihinde görülmemiş sayıda polisimiz şehit oldu.

Bu sebeple bir kez daha uzmanlarca genel olarak iç güvenlik ve özellikle terörle mücadele yol ve yöntemleri yoğun bir şekilde tartışılmaya başlandı.

Bugüne kadar terör eylemlerinde, özellikle canlı bomba eylemlerinde genellikle güvenlik zaafiyeti veya istihbarat zaafiyetinden söz edildi. Beşiktaş’taki patlamalardan sonra açık oturumlarda konuşan bir çok uzman tarafından polisin tecrübe ve eğitim eksikliği, hatta halkın bilgisizliği dile getirildi.

Konunun iki boyutu vardır: İlki güvenlik güçlerinin eğitim durumları ile ilgilidir. Memleketin başına gelmiş geçmiş en çirkin musîbetlerden biri olan 15 Temmuz darbe girişiminden sonra, bunda rol almalarından veya terör örgütleri ile ilişkilerinden dolayı binlerce güvenlik personeli görevden uzaklaştırılınca veya ihraç edilince tecrübeli ve eğitimli personel azalmış oldu. Hizmet içi eğitim verme fırsatı olmadan, personel hiç görev yapmadığı alanlarda veya birimlerde görevlendirilmek durumunda kalındı. Meselâ daha önce başka şubelerde çalışan personel, terörle mücadele, organize suçlar, çevik kuvvet v.s. gibi şubelerde çalışmak durumunda kaldı. Bu anlamda mevcut personelin iyi bir hizmet içi eğitime ihtiyacı vardır.

Aynı zamanda polis eğitim merkezleri kapatıldığı veya eğitime ara verildiği için personel eksikliğini gidermek için üniversite mezunları kısa süreli bir eğitimden sonra polis memuru veya amiri olarak istihdam edilmeye başlandı. Kısa eğitim almış olan bu personelin hizmet içinde tecrübe ve bilgi edinmeleri biraz zaman alacağı için bu anlamda da ciddî bir eğitime ihtiyaç vardır.

Konunun ikinci boyutu güvenlik eğitiminde bir consept ve paradigma değişikliği ile ilgilidir. Günümüzde artık sadece yatılı polis okullarında, halktan uzak meslekî eğitim verme zamanı geçmiştir. Buralarda silâh ve beden eğitimi olabilir, ama diğer teorik ve meslekî eğitimde artık üniversiteler rol almalıdır. Yani üniversitelerin bünyesinde Güvenlik Araştırmaları veya Terör Araştırmaları Enstitüleri veya araştırma merkezleri kurulmalıdır. Buralarda lisansüstü eğitim verilmeli, projeler yürütülmeli ve yayınlar yapılmalıdır. Bu birimlerde güvenlik personeli gibi halk da eğitim alabilmelidir. Buralarda mevcut güvenlik ve terör uzmanları görev yapıp, eğitim öğretim ve araştırma hizmeti vermeli ve yeni uzmanlar yetiştirilmelidir.

İngiltere IRA terörünü böyle bitirdi. Hemen her üniversitede terör araştırmaları, kriminoloji, adlî bilimler, kamu düzeni ve benzeri alanlarda eğitim ve araştırma faaliyeti yürüten en az bir veya daha çok akademik birim vardır. Meselâ ben 20 yıl önce yüksek lisans ve doktoramı bir Kamu Düzeni Araştırma Merkezinde (Centre for the Study of Pulic Order) yaptım.

Bu şekilde bir değişikliği suç, terör, toplumsal olay v.s. ile mücadelede bilimsel veya akademik yaklaşım olarak ifade etmek mümkündür.

Artık silâhlı mücadele zamanı geçtiği gibi, sosyo-ekonomik yaklaşımlar da yeterli olmamaktadır.

Bilimsel ve akademik mücadele yaklaşımı benimsenmeli ve uygulanmalıdır.