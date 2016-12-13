Trump neden 2 ay sonra göreve başlıyor?

Değerli okuyucularım, geçirdiğimiz bir trafik kazası dolayısıyla 5 aylık bir tedavi süreci yaşadık ve bu süre zarfında yazılarımızla birlikte olamadık. Allah’a şükürler olsun ki sağlımıza kavuştuk ve tekrar sizlerle birlikteyiz.

Elbette bu süreçte zaman zaman gündemi de takip edemedik. Üstelik gündem çok önemli gelişmelerle, kırk yılda bir olamayacak kadar yoğun geçti.

Meselâ, kaza geçirmemizden bir hafta sonra, haince planlanmış malûm askerî darbe girişimi yaşandı, sonuçları ile ilgili gelişmeler devam ediyor ve ülkeyi daha uzun zaman meşgul edeceğe benziyor.

Bundan sonra iç ve dış gündemi meşgul eden çok gelişme oldu, nihayet son günlerin en önemli olayı olarak da ABD başkanlık seçimleri yapıldı ve pek de beklenmeyecek şekilde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump kazandı.

Bu gün bu konuda çok merak edilen ve sorulan bir hususa değinmek istiyorum: Trump neden seçimden yaklaşık iki buçuk ay sonra göreve başlayacak?

Aslında bu durum sadece Trump için değil, bütün ABD başkanları için geçerlidir.

1792 yılından beri Amerika Birleşik Devletleri’nin Başkan ve Başkan Yardımcısı seçimi 4 yılda bir, ‘Kasım ayının ilk Pazartesi gününü izleyen Salı gününde’ yapılır. Buna göre seçimlerin günü yıllara göre 2-8 Kasım günleri arasında değişir. Son seçim 8 Kasım 2016 günü yapıldı.

ABD’de seçmenler aslında doğrudan doğruya başkanı seçmezler. Her eyaletten seçmenler, eyaletlerini, Seçiciler Kurulu adı verilen bir Kurultay’da temsil edecek üyeleri seçerler. Seçimlerden sonra bu Kurultay toplanarak Başkan ve Başkan Yardımcısı seçimini gerçekleştirir.

Bu sisteme göre bazen ABD çapında diğer adaya göre daha az oy alan aday başkanlığı kazanabilir. Çünkü bazı eyaletlerde bir oy farkla bile en çok oyu alan aday bütün Seçiciler Kurulu üyelerini alabiliyor. Dolayısıyla başkanlık seçimlerinin sonucu ülke çapında adayların aldığı oy oranına göre değil de kazanılan Seçiciler Kurulu üyesi sayısına göre belirlenir.

Başkanlık seçiminin sonuçları seçimden sonraki Ocak ayında ABD Kongresi tarafından onaylanır. Seçimi kazanan Başkan ve Başkan Yardımcısı seçimden sonraki ilk 20 Ocak günü öğle saatinde görevi devralırlar.

Kısaca seçimle ilgili herhangi bir itiraz olursa veya başka bir sorun çıkarsa çözümlensin diye Başkan, seçilmesinden yaklaşık iki buçuk ay sonra göreve başlar.

İyi veya kötü yönleriyle yüzyıllardır değişmeyen bir sistem işte…