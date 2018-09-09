- Bu zor günlerde şu türkü takılıyor dilime bayım; “İyi günün dostu, dar günde haneey..?” Tekrarı boş kelâm mıdır?

Dost seninle her türlü yolda yürüyebiliyorsa dosttur azizim. Senin zor anında yanında olmuyorsa artık onu dost olarak tabir etmen bile nafile. Gelirse ocağımıza çayımızı içer beraber yol alırız, gelmezse yol alır kendi kaderine.

- Ülke gündemi sıcak yaz günleri gibi sıcak. Terletiyor, bunaltıyor. Serinliği ve gölgeyi tercih edesim var.

Ateşten uzak durmak lâzım tabiî. Lâkin gölgelikten kasıt bir ağaç kovuğu ve bir kuytu köşede saklanıp gerçeklerden kaçmak ise, devekuşu gibi olursun. Gözün gerçekleri görmez, görüş alanın sınırlanır. Açık alan cefalıdır, terletir tabiî ki; tıpkı gerçekler gibi!